El audiovisual, los fabricantes de coches y las tecnológicas, las primeras víctimas bursátiles de los aranceles por Groenlandia

Trump amenaza con mantener estos aranceles hasta conseguir un acuerdo para hacerse con Groenlandia, elevando la presión sobre los mercados europeos.

Los sectores más afectados en la primera jornada han sido el tecnológico, la automoción y el audiovisual, con fuertes descensos en el Stoxx 600.

Las bolsas europeas han caído tras el anuncio de aranceles de EEUU contra países que enviaron tropas a Groenlandia.

Las bolsas europeas han vuelto a sufrir las consecuencias de la guerra comercial de Donald Trump. El presidente estadounidense anunciaba este sábado que impondrá aranceles crecientes contra los aliados europeos que han enviado tropas a Groenlandia.

En concreto, las tasas serán del 10% a partir del 1 de febrero para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia. La perspectiva tampoco es mejor, los gravámenes subirán al 25% a partir de junio.

Además, el presidente estadounidense afirmaba que esta política se extenderá hasta que EEUU alcance un acuerdo para hacerse con Groenlandia.

Los efectos en la primera jornada bursátil después del anuncio han sido claros. Los parqués europeos de referencia han visto el rojo durante toda la sesión de este lunes. Las caídas se han mantenido también al término de la misma.

En concreto, los sectores más perjudicados han sido el tecnológico, la automoción y los medios de comunicación y audiovisuales. Son los que mayores caídas registraban en el Stoxx 600 al finalizar la primera sesión de la semana.

Dentro de las tecnológicas europeas, casi todos los componentes del sector caían en la jornada de este lunes. Sólo se ha salvado ASM International.

Sin embargo, algunas compañías se han lastrado más que otras. El conjunto de las tecnológicas dentro del indicador europeo se ha dejado un 3,05%.

Mycronic AB es la que más ha sufrido en la jornada. Los títulos del fabricante de soluciones de producción de alta tecnología para la industria electrónica han caído un 4,77%.

Por detrás de ella, STMicroelectronics. La empresa franco-italiana fabricante de semiconductores se dejaba un 4,73% en la sesión del lunes en la Bolsa de París.

La compañía fabricante de microchips arrastra esta nueva medida a la batalla librada por Donald Trump contra los chips de IA. El presidente estadounidense ya impuso aranceles a los semiconductores más avanzados para poder recaudar las ventas de Nvidia.

Esto no ha parecido importarle a ASM International. La compañía de semiconductores ha sido la única que se ha salvado y sumaba un 0,41% en la sesión después de anunciar que contaba con reservas superiores a las previsiones del mercado.

Por su parte, el sector automovilístico tampoco ha acogido demasiado bien los anuncios de Trump. El conjunto de sus títulos en el Stoxx 600 ha perdido un 2,21% en la sesión de este lunes.

Entre las compañías más bajistas: Porsche y BMW. El alto grado de globalización del sector automovilístico ha vuelto a poner en jaque a sus valores en la Bolsa de Fráncfort.

La alemana Porsche ha notado de manera especial la llegada de nuevos aranceles. Los títulos de la automovilística cedían un 3,73% en la jornada de este lunes.

BMW ha sido otra de las grandes perjudicadas por los anuncios de Trump. El fabricante de coches perdía un 3,43% en la sesión.

Entre las automovilísticas también ha habido excepciones. El grupo D'Ieteren se impulsaba un 6,52% tras conocerse que mantiene conversaciones preliminares con bancos sobre una posible Oferta Pública de Venta (OPV) valorada en 24.000 millones de euros.

Por último, el mundo audiovisual también ha vuelto a pagar las consecuencias de los gravámenes estadounidenses. Trump ya puso sobre las cuerdas al sector al anunciar aranceles sobre las películas extranjeras a fin de proteger la industria de Hollywood.

Entre las que más han notado el golpe del último anuncio del mandatario, CTS Eventim. La alemana, que opera en los mercados de eventos de ocio y venta de entradas de cine, perdía un 4,47% este lunes.

El grupo musical Universal también ha sufrido caídas. Sus títulos han descendido un 2,73% en la jornada. El conjunto del sector audiovisual dentro del índice de referencia europeo se dejaba un 2,01% en la sesión de este lunes.

En lo que va de año, el Stoxx 600 ha conseguido mantenerse y salvarse de las tensiones comerciales y geopolíticas globales. El índice ha crecido un leve 2,41% desde que comenzó 2026. A lo largo del 2025, el indicador se alzó un 16,78%.