Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Entre los valores destacados para invertir figuran Indra, Santander, BBVA y Puig Brands, todos en importantes momentos técnicos y con recomendaciones de órdenes de protección.

El mercado estadounidense corrigió moderadamente, con excepción del índice Russell 2000, y hoy permanece cerrado por el Día de Martin Luther King.

El selectivo español terminó la semana pasada marcando nuevos máximos históricos en base cierres por encima de los 17.700 puntos y ahora toca encajar con correcciones la tensión creada por Trump con Groenlandia al anunciar la aplicación de nuevos aranceles a los países que han desplegado fuerzas en la isla danesa.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense corrigió moderadamente el viernes con la excepción del índice Russell 2000 y hoy no abrirá la bolsa por festividad del Día de Martin Luther King.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,15 euros en base a cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,35 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,58 euros en base cierres.

4) Puig Brands: El valor se hace con los 16 euros por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,76 euros en base cierres.