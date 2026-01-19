Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,26%) mantiene los 17.600 puntos pese a las tensiones comerciales entre EEUU y la UE por Groenlandia

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes cayendo un 0,26%, hasta los 17.665,30 puntos. El selectivo español es el menos golpeado entre los indicadores europeos de referencia.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en números rojos. El Cac francés es el más perjudicado y se deja un 1,78% en la sesión. A excepción del Ibex, el resto de pérdidas van entre el 0,43% y el 1,78%.

- La semana comienza sin la referencia de Wall Street, mercado que permanecerá cerrado por la celebración del día de Martin Luther King en EEUU.

- Los inversores deben hacer frente a nuevas tensiones comerciales y políticas, esta vez entre Europa y EEUU.

- El pasado sábado el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció nuevos aranceles del 10% a los países europeos que habían desplazado tropas a Groenlandia para mostrar su compromiso con la seguridad de la región.

- Esta amenaza ha sido rápidamente replicada por los países europeos implicados y por los líderes de los principales partidos en el Parlamento europeo, que han amenazado con paralizar hasta nueva orden la votación para la ratificación del acuerdo comercial suscrito el año pasado entre Europa y EEUU.

- Más allá del potencial conflicto arancelario entre EEUU y la UE, la semana está cargada de datos macroeconómicos de gran relevancia.

- La tasa de inflación interanual de la eurozona se moderó al 1,9% el pasado mes de diciembre, frente al 2,1% registrado en noviembre de 2025, lo que supone un mayor debilitamiento de lo esperado de las presiones inflacionistas y la menor subida de los precios en la región desde mayo del año pasado.

- El jueves se dará a conocer la lectura de noviembre del índice de precios del consumo personal, el PCE de Estados Unidos, la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed).

- La consultora S&P Global publicará el viernes los PMI manufacturero y de servicios de la eurozona y sus principales economías así como de EEUU.

- La temporada de publicación de resultados trimestrales coge esta semana en Wall Street, donde compañías de la relevancia de Netflix y United Airlines (martes), Johnson & Johnson (miércoles) o Intel y Procter & Gamble (jueves) darán a conocer sus cifras trimestrales.

- “Además de los resultados que den a conocer estas empresas, lo más relevante será lo que digan sus gestores sobre el devenir de sus negocios y sobre cómo ven comportándose la demanda de sus productos/servicios en los próximos trimestres”, señalan los analistas de Link Securities.

- El barril de petróleo Brent corrige moderadamente, pero mantiene el nivel clave de los 64 dólares.

- El bitcoin no puede mantenerse por encima del rango de lateralidad del que había logrado escapar al alza y la clave vuelve a estar en los 90.500 dólares.

- El precio del oro abre la semana con hueco alcista (+1,70) por la incertidumbre creada por el interés de Trump por Groenlandia.

- El par EURUSD reacciona al alza reconquistando el cambio de 1,16 que había perdido esta pasada madrugada y ahora toca ver qué ocurre con la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,1634.