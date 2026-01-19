Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,26%) mantiene los 17.600 puntos pese a las tensiones comerciales entre EEUU y la UE por Groenlandia
La semana ha comenzado sin la referencia de Wall Street, mercado que permanece cerrado por la celebración del día de Martin Luther King.
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 14:31 La inflación de Canadá pierde fuerza en diciembre
- 11:04 La inflación de la eurozona modera su avance y cumple expectativas
- 10:04 Analizamos el comportamiento de las acciones de Enagás
- 09:18 Así abre el Ibex 35
- 08:35 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:55 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes cayendo un 0,26%, hasta los 17.665,30 puntos. El selectivo español es el menos golpeado entre los indicadores europeos de referencia.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en números rojos. El Cac francés es el más perjudicado y se deja un 1,78% en la sesión. A excepción del Ibex, el resto de pérdidas van entre el 0,43% y el 1,78%.
- La semana comienza sin la referencia de Wall Street, mercado que permanecerá cerrado por la celebración del día de Martin Luther King en EEUU.
- Los inversores deben hacer frente a nuevas tensiones comerciales y políticas, esta vez entre Europa y EEUU.
- El pasado sábado el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció nuevos aranceles del 10% a los países europeos que habían desplazado tropas a Groenlandia para mostrar su compromiso con la seguridad de la región.
- Esta amenaza ha sido rápidamente replicada por los países europeos implicados y por los líderes de los principales partidos en el Parlamento europeo, que han amenazado con paralizar hasta nueva orden la votación para la ratificación del acuerdo comercial suscrito el año pasado entre Europa y EEUU.
- Más allá del potencial conflicto arancelario entre EEUU y la UE, la semana está cargada de datos macroeconómicos de gran relevancia.
- La tasa de inflación interanual de la eurozona se moderó al 1,9% el pasado mes de diciembre, frente al 2,1% registrado en noviembre de 2025, lo que supone un mayor debilitamiento de lo esperado de las presiones inflacionistas y la menor subida de los precios en la región desde mayo del año pasado.
- El jueves se dará a conocer la lectura de noviembre del índice de precios del consumo personal, el PCE de Estados Unidos, la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed).
- La consultora S&P Global publicará el viernes los PMI manufacturero y de servicios de la eurozona y sus principales economías así como de EEUU.
- La temporada de publicación de resultados trimestrales coge esta semana en Wall Street, donde compañías de la relevancia de Netflix y United Airlines (martes), Johnson & Johnson (miércoles) o Intel y Procter & Gamble (jueves) darán a conocer sus cifras trimestrales.
- “Además de los resultados que den a conocer estas empresas, lo más relevante será lo que digan sus gestores sobre el devenir de sus negocios y sobre cómo ven comportándose la demanda de sus productos/servicios en los próximos trimestres”, señalan los analistas de Link Securities.
- El barril de petróleo Brent corrige moderadamente, pero mantiene el nivel clave de los 64 dólares.
- El bitcoin no puede mantenerse por encima del rango de lateralidad del que había logrado escapar al alza y la clave vuelve a estar en los 90.500 dólares.
- El precio del oro abre la semana con hueco alcista (+1,70) por la incertidumbre creada por el interés de Trump por Groenlandia.
- El par EURUSD reacciona al alza reconquistando el cambio de 1,16 que había perdido esta pasada madrugada y ahora toca ver qué ocurre con la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,1634.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de volatilidad para el Ibex 35, que acusó la ausencia de Wall Street, ya que el volumen de negociación quedó por debajo de la media de las últimas semanas.
La sesión comenzó con caídas que se incrementaron y llegaron a ser incluso superiores al 1%, pero los alcistas reaccionaron a tiempo desde la zona cercana a los 17.480 puntos, impulsando un rebote del Ibex 35 desde su soporte en torno a los 17.500 puntos. La reacción fue clara y contundente.
Cuando faltan pocos minutos para que las bolsas europeas cierren sus puertas, el índice español se deja un 0,02% en los 17.674 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Bankinter (+0,95%), Inditex (+0,55%) y Unicaja Banco (+0,50%).
Las mayores caídas son para: Puig Brands (-3,90%), Grifols (-2,62%) y Solaria (-2,22%).
Índices europeos siguen en rojo intenso
Los principales índices bursátiles del Viejo Continente siguen cotizando en números rojos, aunque es el Cac 40 parisino y el Euro Stoxx 50 los que mayores caídas acometen en estos instantes.
Así están:
Ibex 35: -0,12% en 17.657 puntos.
Cac 40: -2,00% en 8.093 puntos.
Dax: -1,28% en 24.949 puntos.
Euro Stoxx 50: -1,78% en 5.921 puntos.
Zurich lanza una opa de 7.700 millones de libras por Beazley
El consejero delegado del grupo suizo señala que la oferta de 12,80 libras por acción es la quinta por su rival del FTSE 100 y que es hora de que los accionistas decidan.
-
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos para forzar la venta de Groenlandia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá aranceles crecientes a las importaciones procedentes de ocho países europeos si no se alcanza un acuerdo para la "compra completa y total" de Groenlandia por parte de Washington.
Según explicó en un mensaje publicado en Truth Social, las tarifas comenzarán en el 10% el próximo 1 de febrero y aumentarán hasta el 25% el 1 de junio.
El Ibex intenta aguantar en zona de máximos
El índice español trata de mantenerse en la zona de máximos intradía. En la última hora y media se registran movimientos de alta volatilidad en ese nivel.
El selectivo sigue por encima de los 17.650 puntos, aunque aún muestra un ligero signo negativo.
Francia coloca deuda a corto plazo con ligeros ajustes en los tipos
Las subastas de deuda francesa muestran ligeros descensos respecto a los precios de referencia. El BTF a 3 meses se sitúa en 2,019% frente al 2,026% previo, el de 6 meses baja a 2,048% desde 2,068%, y el de 12 meses se coloca en 2,085% frente al 2,098% anterior.
Los movimientos indican estabilidad en la demanda pese a un entorno de tipos elevados en Europa.
-
El euro recupera terreno frente al dólar tras tocar soporte clave
En su cruce contra el dólar, la divisa europea rebota desde el soporte de 1,1575 dólares y suma un 0,38%, situándose en 1,1642 dólares.
El movimiento permite compensar parte de las pérdidas acumuladas en las dos sesiones anteriores y marca un primer nivel de resistencia a vigilar en la zona de 1,1650 dólares.
Importante: recuerden que Wall Street hoy no abrirá por festivo
Este lunes 19 de enero, Wall Street permanecerá cerrado por el día de Martin Luther King, aunque los futuros sobre los grandes índices siguen activos.
La señal es clara: los compradores se retiran y el riesgo geopolítico vuelve a marcar la agenda, recordando que los mercados nunca duermen, ni siquiera cuando los parqués cierran por festivo.
El selectivo español sufre un ajuste intradía tras tocar máximos de sesión
El selectivo español gira a la baja desde la zona de los 17.700 puntos, con los bajistas provocando pérdidas por debajo de los 17.750 puntos.
En la parte alta, Bankinter, Repsol e IAG suben entre el 0,40% y el 0,74%, mientras que en la parte baja, Puig Brands y Solaria caen más del 3,15%, seguidos de Indra y Laboratorios Rovi con descensos del 2,79% y 2,29% respectivamente.
Los aranceles cargan casi todo el coste sobre consumidores y empresas
Un estudio sobre 4 billones de dólares en comercio muestra que los consumidores y empresas estadounidenses pagan el 96% de la carga arancelaria, mientras que los exportadores extranjeros solo soportan un 4%, vía precios y costes más altos, poniendo en duda la efectividad de las medidas proteccionistas.
La plata marca nuevos máximos históricos en plena tensión global
En la jornada de hoy lunes, la plata alcanza un récord de 94,03 dólares por onza, impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas. En lo que va de año, el precio ha escalado desde la zona de 75 dólares a finales de 2025 hasta superar con fuerza los 93-94 dólares.
El metal ya había superado en 2025 antiguos máximos históricos y acumula un avance interanual cercano al 200%, apoyado por la debilidad del dólar y los conflictos comerciales entre EE. UU. y Europa.
El Ibex 35 cambia a signo positivo
El índice logra pasar a positivo y sube un ligero 0,04% hasta los 17.685 puntos, con un mayor número de valores sumándose a las alzas.
En la parte baja, Puig Brands y Grifols caen en torno al 3%, mientras que Mapfre lidera las subidas, seguida de Bankinter e IAG, confirmando una mejora progresiva del tono del mercado.
La inflación de Canadá pierde fuerza en diciembre
El IPC subyacente mensual cae un -0,4%, peor de lo esperado, mientras la tasa anual se modera al 2,8% desde el 2,9%. El IPC general baja un -0,2% mensual, por debajo del -0,4% previsto y frente al 0,1% anterior.
Los datos apuntan a una presión inflacionista más contenida de cara a la política monetaria.
El IPC anualizado cae al 2,5% desde el 2,7% esperado y el 2,8% anterior.
Merz asegura que la misión de reconocimiento en Groenlandia se debatió en la OTAN
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirma que la misión de reconocimiento en Groenlandia fue tratada en el Consejo de la OTAN, por lo que EE. UU. no pudo verse sorprendido.
Sus declaraciones buscan rebajar la polémica y subrayan que la operación se enmarcó dentro de los canales habituales de coordinación entre aliados.
China mantiene el 5% de crecimiento con la demografía en rojo
La economía china creció un 5% en 2025, en línea con el objetivo oficial por tercer año consecutivo, aunque el cuarto trimestre desaceleró al 4,5% interanual.
La industria y las exportaciones sostienen la actividad, mientras consumo e inversión siguen débiles, con una demanda interna frágil.
El principal riesgo es estructural: los nacimientos caen a 7,92 millones frente a 11,31 millones de muertes, el peor dato desde 1949, lo que presiona el crecimiento potencial a medio plazo.
El selectivo español se acerca a los máximos del día
El Ibex 35 reduce la caída al 0,20% y se sitúa a un paso de marcar máximos intradía.
En la parte alta ya aparecen media docena de valores en positivo, aunque las subidas siguen siendo moderadas y no superan el 0,42%, señal de una recuperación aún contenida.
Última hora: la UE estudia suspender acuerdos comerciales con EE. UU.
La Unión Europea evalúa la posible suspensión de los tratados comerciales con EE. UU. tras las últimas amenazas e imposiciones de aranceles anunciadas por Trump, según Bloomberg.
El movimiento elevaría la tensión comercial y abre un nuevo foco de incertidumbre en las relaciones transatlánticas.
Telefónica cierra dos emisiones de deuda verde
La compañía completa el cierre y desembolso de dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas a través de Telefónica Emisiones, con garantía subordinada de Telefónica.
La primera asciende a 900 millones de euros, con no call a 5,25 años, y la segunda a 850 millones de euros, con no call a 8,25 años. Ambas emisiones tienen consideración verde y refuerzan la financiación del grupo.
Resumen a media sesión
La jornada, que había comenzado con importantes caídas, se modera en estos momentos en el selectivo español, que cede solo un 0,33%.
El bitcóin continúa en plena fase de retroceso, presionado por los bajistas. Además, los futuros americanos cotizan también en negativo en una jornada en la que Wall Street permanecerá cerrado por el festivo de Martin Luther King.
El oro alcanza máximos históricos, al igual que la plata, mientras el petróleo cae alrededor del 0,85%.