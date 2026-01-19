Endesa y cómo beneficiarse de un cambio de política nuclear

Las claves nuevo Generado con IA Endesa podría beneficiarse significativamente si se revierte el actual plan de cierre de centrales nucleares en España tras las elecciones de 2027. La energía nuclear representa aproximadamente el 15% de la capacidad instalada de Endesa, pero genera el 41% de su electricidad producida. Endesa controla cerca del 50% de la potencia nuclear instalada en España, por delante de Iberdrola y Naturgy. Las acciones de Endesa muestran una tendencia alcista, y una posible ampliación de la vida útil de las nucleares tendría un impacto positivo en la valoración de la compañía.

Endesa es una de las compañías olvidadas del sector, pero podría sorprender si la política sobre las nucleares cambia en nuestro país, algo que puede ser más probable de lo que pensamos.

En 2019, el Gobierno aprobó un calendario para el cierre progresivo de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Según datos del ministerio competente, una instalación ya se encuentra en proceso de desmantelamiento y otra ha cesado su actividad de forma definitiva.

Sin embargo, el panorama político podría cambiar a partir de 2027, año en el que están previstas elecciones generales. Un eventual cambio de gobierno podría traer consigo una visión muy distinta sobre la energía nuclear, lo que abriría la puerta a la cancelación del actual plan de cierre.

A pesar de la mala prensa de las nucleares, los datos muestran una realidad diferente. La energía nuclear es una de las fuentes más limpias disponibles, con niveles de emisiones de CO₂ incluso inferiores a los de la energía solar según diversos estudios.

Además, presenta una de las tasas de mortalidad más bajas entre todas las fuentes energéticas, incluso considerando los grandes accidentes históricos.

En ese sentido, España cuenta actualmente con cinco centrales nucleares y siete reactores, cuya propiedad se reparte principalmente entre Endesa, Iberdrola y Naturgy. Aunque Endesa señala en su documentación que controla cerca del 48% de la potencia nuclear instalada, nuestros cálculos basados en datos del Ministerio para la Transición Ecológica elevan esa cifra hasta el 50%, con 3.704,7 MW. Iberdrola ocupa el segundo lugar con un 42,9%, mientras que Naturgy mantiene una participación cercana al 7%.

Por ello, si un nuevo gobierno en 2027 decidiera anular el plan de cierre, Endesa sería la compañía más beneficiada. La energía nuclear representa aproximadamente el 15% de su capacidad instalada neta, pero en los primeros nueve meses de 2025 generó el 41% de toda la electricidad producida por la empresa, convirtiéndose con diferencia en su principal fuente.

Una ampliación real de la vida útil de las centrales tendría un impacto muy positivo tanto en producción como en valoración de activos.

Análisis técnico de Endesa

Las acciones de Endesa se encuentran en un canal lateral entre 30,17 euros y 31,94 euros. Sin embargo, el valor está en una clara tendencia alcista después de que su media móvil de 14 periodos rompiera con fuerza la de 28 periodos.

Además, su ADX está mostrando una gran fortaleza de la tendencia actual, por lo que vemos una ruptura de los 31,94 euros por acción. El siguiente nivel está en 40,39 euros, resistencia importante a largo plazo. Si bien en el más corto plazo puede experimentar una breve toma de beneficios, en el medio y largo plazo la tendencia sigue siendo alcista.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.