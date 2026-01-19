Enagás fracasa de nuevo al intentar superar la resistencia clave de los 14 euros

El valor experimenta fases de acumulación en el soporte de 13 euros y enfrenta apertura de posiciones cortas cerca de la resistencia de los 14 euros.

Pese a iniciar el año con una subida superior al 5%, las acciones de Enagás quedan rezagadas respecto al Ibex 35, que subió más del 49% en el último año.

Enagás no logra superar la resistencia clave de los 14 euros por acción, enfrentando presiones bajistas y volatilidad en el corto plazo.

Las nuevas amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a Europa si se opone a su idea de “comprar Groenlandia” sacuden a los mercados y ponen en riesgo la fuerte racha de las Bolsas europeas. Hoy, Wall Street no abrirá debido a la festividad de Martin Luther King. El aumento de la aversión al riesgo impulsa al oro y la plata a máximos históricos.

El Ibex 35, que en las últimas sesiones mostró un comportamiento consolidativo, ha dejado finalmente un techo de mercado muy claro en los 17.745 puntos. Desde ese nivel y con indicadores técnicos que sugieren sobrecompra, el selectivo tratará de no perder, al cierre, el soporte de los 17.500 puntos. Entre los valores de su composición destaca el comportamiento a la baja de las acciones de Enagás.

Los títulos de Enagás han comenzado el año con una subida superior al 5%, desafiando la presión de las firmas bajistas, aunque este lunes reciben nuevas referencias negativas por parte de Morgan Stanley.

El banco de inversión estadounidense ha adoptado una postura claramente más pesimista sobre el valor del Ibex 35. Morgan Stanley ha aplicado una doble rebaja sobre Enagás, al recortar su recomendación desde mantener hasta vender e incluirla en su lista de valores para deshacer posiciones, además de reducir su precio objetivo desde 12,80 hasta 12,00 euros por acción.

A esta revisión se suma Deutsche Bank, que también ha recortado su valoración desde 12,80 a 12,00 euros, aunque mantiene su recomendación de mantener sobre el gestor de infraestructuras gasistas.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Enagás formaron suelo de mercado a principios de enero de 2025, hace prácticamente un año, en la zona de los 10,78 euros por acción. El ejercicio recién terminado ha dejado un alza del 20% para el valor, claramente inferior al avance superior al 49% registrado por el Ibex 35 en el mismo periodo.

De esta manera, la gasista queda rezagada respecto a su índice de referencia, aunque mantiene una estructura técnicamente alcista durante todo el ejercicio 2025. Esta estructura se ha construido mediante una secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha llevado al precio a aproximarse a la zona de los 14 euros por acción, nivel que ya intentó superar sin éxito el pasado mes de diciembre.

Evolución de las acciones de Enagás Eduardo Bolinches TradingView

En el medio plazo, Enagás no ha estado exenta de episodios de volatilidad, con fases de ajuste como las vividas entre junio y septiembre, cuando el valor cayó desde la zona de los 13,50 euros hasta los 12,61 euros. También se produjo un ajuste correctivo relevante en diciembre, al fracasar nuevamente en el intento de superar la resistencia de los 14 euros.

La última fase de reacción alcista en Enagás se ha producido desde un soporte clave en los 13 euros por acción, muy próximo al paso de la media móvil de largo plazo. Este rebote ha llevado al valor a buscar de nuevo los máximos interanuales en las inmediaciones de los 14 euros, donde ha sufrido un nuevo ajuste correctivo.

Adicionalmente, se ha producido una fase de acumulación de títulos en el soporte de los 13 euros, con un repunte del volumen de negociación en esa zona, lo que ha permitido al valor superar varias resistencias dinámicas, como la media móvil de medio y también la de corto plazo.

Así pues, la zona de resistencia y control situada en las inmediaciones de los 14,00 euros está generando fases de distribución e incluso la apertura de nuevas posiciones cortas, lo que dificulta el avance del precio en el corto plazo.

Desde el punto de vista operativo, y teniendo en cuenta que los niveles de sobrecompra son elevados y que lo más probable es un retroceso, una estrategia alcista con mayor riesgo pasaría por vigilar el soporte intermedio situado en los 13,50 euros. Una caída hacia esa zona permitiría iniciar compras con baja exposición, con un objetivo en los 13,95 euros por acción y una orden de protección por debajo de los 13,20 euros.

En un escenario más conservador, la estrategia pasaría por esperar a que Enagás supere los máximos del pasado viernes, en la zona de los 14,02 euros.

Esta ruptura debería confirmarse con dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de ese nivel, lo que habilitaría la posibilidad de introducir una orden de compra buscando una continuidad alcista con un primer objetivo en los 14,34 euros y una orden de protección por debajo de los 13,90 euros en base cierres.