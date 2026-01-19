Las bolsas europeas caen más de un 1% ante las nuevas tensiones comerciales entre EEUU y la UE por Groenlandia

El conflicto ha impulsado el precio del oro y la plata a máximos históricos, mientras el euro se aprecia frente al dólar y el petróleo registra bajadas.

Los sectores más afectados son fabricantes de coches, tecnología, petróleo y gas, mientras los valores defensivos como telecomunicaciones y seguros resisten mejor.

Trump ha anunciado aranceles del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, que subirán al 25% en junio como represalia por maniobras militares en Groenlandia.

Las bolsas europeas caen más de un 1% por el temor a una nueva guerra comercial tras las amenazas de aranceles de Trump a países de la UE por su presencia militar en Groenlandia.

Las bolsas europeas sufren descensos generalizados en la sesión de este lunes, lastradas por el miedo a un nuevo conflicto arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a cuenta de Groenlandia.

Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos gravámenes a varios países europeos han reactivado los temores a una guerra comercial y han cortado en seco el reciente rally bursátil en la región.

​Las principales bolsas del Viejo Continente han arrancado el día con recortes de entre el 0,4% y el 1,6%, después de varias semanas de subidas que habían llevado a numerosos índices a máximos históricos o de varios años.

Tras la apertura, los descensos se reducían. El Dax alemán cedía un 0,97%; el Cac 40 francés, un 1,34%; el FTSE Mib italiano, un 1,16%, y el FTSE 100 británico, un 0,13%.

El Ibex 35 retrocedía un 0,24%, asentándose en los 17.635,43 puntos. Justo tras el toque de campana de este lunes, el selectivo español ha llegado a poner en riesgo el soporte psicológico de los 17.500 enteros tras haber superado recientemente los 17.700 puntos.

La ausencia de Wall Street, cerrado por el Día de Martin Luther King, reducía además la liquidez y amplificaba los movimientos en los parqués del Viejo Continente.

El origen del nerviosismo es el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Estos gravámenes, que se elevarán al 25% desde el 1 de junio, se plantean como represalia por su participación en las maniobras “Resistencia Ártica” en Groenlandia.

El presidente estadounidense ha vinculado explícitamente estos gravámenes a su objetivo de lograr la “adquisición total y completa” de la isla, a la que considera clave para su sistema de defensa “Cúpula Dorada”.

​Trump acusa a estos países de haber generado “una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta” con su despliegue militar en el Ártico y sostiene que sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia frente a Rusia y China.

El mensaje ha sido percibido en los mercados como una reapertura del frente arancelario entre Washington y Bruselas, con riesgo de escalada si la UE responde con represalias.

​Los gobiernos amenazados por Trump han publicado un comunicado conjunto subrayando que su presencia militar en Groenlandia “no supone una amenaza para nadie” y que las maniobras buscan reforzar la seguridad en el Ártico como “interés transatlántico compartido”.

Los ocho países denuncian que los aranceles “socavan las relaciones transatlánticas” y advierten de que podrían desencadenar “una peligrosa espiral”.

​Estonia, Letonia y Lituania se han sumado a esta declaración, ampliando el frente europeo contra la presión de Washington.

La nueva ofensiva arancelaria llega en un momento en el que los índices europeos acumulaban varias semanas de avances apoyados en unos datos macroeconómicos estables y en el tirón de sectores vinculados a la tecnología y la inteligencia artificial.

Este contexto hacía que muchos analistas advirtieran de que cualquier shock político o geopolítico podía desencadenar una toma de beneficios, algo que el frente abierto por Groenlandia ha precipitado.

A la espera de la reacción formal de Bruselas y de posibles contramedidas comerciales, el riesgo es que el ruido político se prolongue y mantenga bajo presión a las bolsas europeas.

Dentro del Stoxx 600, destacaban las caídas de los fabricantes de coches, la tecnología y el petróleo y el gas, con retrocesos de alrededor del 2%, el 1,6% y el 1,1%.

A estas caídas se sumaban descensos cercanos al 1% en bancos, compañías industriales y de consumo discrecional.​

En cambio, los sectores considerados más defensivos aguantaban mejor el golpe. Las telecomunicaciones subían en torno a un 0,3%, mientras que los seguros avanzaban ligeramente.

Eléctricas, compañías de servicios básicos, salud o alimentación apenas cedían unas décimas.

En el Ibex 35 las mayores caídas son las de Enagás (-1,99%) Acciona Energía (-1,92%) y Fluidra (-1,73%).

Con un puñado de valores en positivo, las alzas más abultadas son las de Cellnex (+0,61%), Unicaja (+0,21%) y Acerinox (+0,19%).​

Oro y plata, nuevos máximos

La posible guerra comercial entre Estados Unidos y Europa espoleaba los precios del oro y la plata. Ambos metales preciosos han marcado nuevos máximos históricos en la sesión de este lunes, el primero en los 4.700 dólares por onza y la segunda, por encima de los 94.

El índice dólar, que mide la evolución de la divisa estadounidense frente al resto de monedas del mundo, cedía un 0,2%, hasta los 99,19 puntos. El euro avanzaba hasta cambiarse a 1,1624 billetes verdes.

El bitcoin cedía más de un 2%, aunque intentaba no ceder el nivel de los 92.000 dólares.

Los precios del petróleo también bajaban, mientras los inversores sopesaban cuáles pueden ser las consecuencias económicas de un enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y Europa.

El Brent, la referencia en el Viejo Continente, restaba un 0,98%, hasta los 63,5 dólares por barril. A su vez, el West Texas estadounidense se dejaba un 0,91%, hasta los 58,8.