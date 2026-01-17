Radiografía del ‘rally’ de la defensa en Europa: qué empresa ha aprovechado más el tirón del sector en los mercados

Rolls-Royce Holdings registró en 2023 la mayor subida entre los valores europeos del sector, creciendo un 221,57% en Bolsa y recuperando la rentabilidad tras años de pérdidas.

Rheinmetall destacó en 2024 y 2025, con subidas superiores al 114% y 140%, respectivamente, beneficiándose de la nueva “era de rearme” en Europa y acuerdos clave, como la entrega de vehículos a Ucrania.

Indra lideró la revalorización bursátil en 2025 con un alza del 184,19%, gracias a la adjudicación de contratos por más de 960 millones de euros y la gestión de la red de transporte público de Londres.

El sector de defensa europeo ha experimentado un crecimiento acelerado desde 2022, impulsado por el aumento del gasto público tras la guerra de Ucrania.

El sector de la defensa vive un momento álgido en los principales mercados europeos. Desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, la inversión de las empresas por parte de los Estados miembro de la UE no ha hecho más que escalar y eso se ha notado en los parqués.

Sólo en 2025, el gasto público en defensa de la Unión Europea creció un 11% anual y un 62,87% respecto a 2020. Las grandes compañías del sector han convencido a los inversores ante las expectativas de que este fenómeno se mantenga.

De los valores cotizados en los principales índices europeos, Indra es la que más aprovechó el tirón el año pasado. Las acciones de la compañía española volaron un 184,19% anual.

En este periodo, Indra se adjudicó importantes contratos comerciales, lo que atrajo la atención de los inversores en sus acciones.

A finales de año, la compañía recibió adjudicaciones por valor de más de 960 millones de euros para el desarrollo de siete programas de Defensa. Además, como parte de la UTE con EM&E, fue beneficiaria del programa para la modernización del Ministerio por 7.200 millones.

Si retrocedemos algo más en el tiempo, 2024 fue el año de Rheinmetall. La empresa armamentística alemana se revalorizó un 114,15%.

La compañía, que cotiza en el Dax, firmó un beneficio neto de 717 millones de euros ese año, aupada por las necesidades del sector de la defensa.

La razón de todo esto ha sido el comienzo en Europa de una nueva “era de rearme”, en palabras del consejero delegado de la compañía, Armin Papperger.

El CEO del gigante armamentístico ya avanzaba unas perspectivas de crecimiento para los próximos años nunca vistas para Rheinmetall, que también creció un 140% el pasado 2025 en la Bolsa alemana.

Un año atrás, en 2023, Rolls-Royce Holdings brilló en la Bolsa de Londres. El referente en motores aeroespaciales en el sector de la defensa firmó la mayor crecida entre los grandes valores europeos del sector y se alzó un 221,57% a cierre del citado periodo.

La compañía multinacional ingresó en el ejercicio del 2023 14.109 millones de euros. De esta cantidad, casi un 70% fue aportado por la división aeroespacial civil y de defensa.

La empresa británica firmó un beneficio neto de 2.064 millones de euros dicho año y consiguió dejar atrás las pérdidas que protagonizó un ciclo antes, que alcanzaban los 1.086 millones de euros.

¿Y qué hay de 2022? Rheinmetall volvió a ser la compañía del sector que más se alzó a lo largo del año. La armamentística alemana aprovechó el tirón del inicio de la guerra de Ucrania y subió un 124%. Su revalorización también convirtió a la compañía en el valor más alcista del Stoxx 600 en ese año.

También en 2022, la empresa alemana anunciaba la compra de la compañía española Expal Systems, propiedad hasta ese momento de Maxam. La operación se produjo por un valor de 1.200 millones de euros.

Inicio de 2026

La primera quincena del 2026 nos deja algunas pinceladas de cómo avanzan los valores de la defensa en los principales parqués europeos. La española Indra, la italiana Leonardo y la alemana Rheinmetall son las que mejor tendencia avistan.

Los títulos de Indra se anotan una subida del 20% en lo que llevamos de año. Este viernes se conocía que la compañía ha firmado “uno de los mejores contratos de su historia”.

Transport por London (TfL) ha adjudicado una operación a la compañía por valor de 1.000 millones de euros. En concreto, la española gestionará los sistemas de venta y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana.

Por su parte la italiana Leonardo firma una subida del 20,05% desde que comenzó 2026. También en la jornada del viernes se publicaba que la compañía adquiría Enterprise Electronics Corporation (EEC), la estadounidense especializada en sistemas de radar meteorológico.

Rheinmetall también promete. Los títulos de la compañía alemana han subido un 21,85% en lo que va de año.

El martes la empresa confirmó que Ucrania recibirá a principios de 2026 los primeros vehículos de combate de infantería (VCI) Lynx KF41, dentro de un acuerdo suscrito en diciembre de 2025 y valorado en una cifra de dos dígitos en millones de euros.