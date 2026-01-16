Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Santander y BBVA marcan máximos históricos y se sugieren entradas con stops en 10,32 y 20,58 euros respectivamente.

El Ibex 35 se aleja de los 17.700 puntos debido a la caída de Repsol, mientras que el mercado estadounidense rebota con fuerza.

El selectivo español se aleja tímidamente de la zona clave de los 17.700 puntos por la presión bajista ejercida por la caída de las acciones de Repsol a falta de la sesión de este viernes para terminar la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense recupera gran parte de la caída del día previo con un Russell 2000 que continúa estirando del resto con nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,15 euros en base a cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,32 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,58 euros en base cierres.

4) Puig Brands: El valor se hace con los 16 euros por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.