Indra consolida su fortaleza técnica y encara la resistencia clave de los 60,05 euros

Los mercados miran de reojo el frente geopolítico, con Irán y Groenlandia en el foco. Donald Trump opta por la cautela respecto a Teherán. El crudo rebota tras el fuerte correctivo previo y las Bolsas europeas ceden con moderación después de marcar máximos recientes.

En este contexto, el Ibex 35 baja en torno al 0,3% y pone a prueba la zona de los 17.600 puntos, mientras trata de resolver el lateral de consolidación en el que se encuentra desde hace varias jornadas. Si examinamos los valores de su composición, hoy destaca el comportamiento positivo de las acciones de Indra.

La empresa de defensa y tecnología está de enhorabuena, ya que se ha adjudicado el contrato para operar el sistema de venta y control de accesos del transporte público de Londres y su área metropolitana.

El acuerdo alcanza los 524 millones de libras, unos 605 millones de euros, y puede ampliarse hasta superar los 845 millones de libras, cerca de 975 millones de euros, situándose entre los mayores firmados por la compañía.

El grupo se impuso en el concurso al estadounidense Cubic Transportation Systems y pasa a convertirse en socio tecnológico de Transport for London (TfL). El contrato incluye el mantenimiento y la evolución de un sistema que gestiona 8,6 millones de desplazamientos diarios y más de 3.600 millones de viajes al año, con posibles extensiones hasta 2039.

Las acciones de Indra suben con fuerza en la mañana de este viernes, distanciándose del resto de valores del índice. Desde el punto de vista técnico, observamos una progresión de mínimos y máximos ascendentes iniciada en la zona de los 15,90 euros por acción, extendida durante varios meses desarrollando un entorno muy alcista.

Esta sucesión alcista ha llevado al valor a protagonizar varios e importantes repuntes que impulsaron el precio, primero hacia la zona de los 39,50 euros y, en un segundo empuje, hasta el área de los 51,30 euros. Estos movimientos han ido acompañados de un aumento progresivo del interés comprador y de un claro dominio de la demanda.

Ambos movimientos tuvieron sus correspondientes fases de corrección, pero el conjunto del proceso ha permitido a los títulos de Indra mantener una estructura claramente alcista en el corto, medio y largo plazo. La secuencia ordenada de apoyos y reanudaciones refuerza la solidez del fondo de mercado y la fiabilidad del escenario técnico actual.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches TradingView

Especial relevancia tiene lo ocurrido en la zona de los 51,25 euros, antigua resistencia horizontal del pasado mes de noviembre. Este nivel fue superado al alza el 5 de enero mediante el despliegue de una potente vela alcista que logró cerrar muy por encima dejando atrás esta referencia técnica.

La continuidad del movimiento no se hizo esperar y, en el muy corto plazo, el valor ha definido una resistencia clave en los 60,05 euros por acción. Se trata de un nivel que deberá superar para que el tramo alcista gane mayor amplitud y proyección.

No obstante, conviene extremar la prudencia, ya que los niveles de sobrecompra son elevados y el precio se sitúa muy por encima de sus medias móviles de 50, 100 y 200 períodos. Esta circunstancia refleja fortaleza, pero también implica que los soportes dinámicos quedan más alejados ante cualquier posible corrección.