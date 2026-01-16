El Ibex salva su octava semana cerrando en positivo al subir un 0,35% y mantener los 17.700

En Europa, la mayoría de los índices cierran en negativo, salvo el Ibex, el FTSE británico y el Dax alemán, que logran avances semanales.

Repsol sufre su peor semana desde noviembre, con una caída del 4,52% arrastrada por las pérdidas del petróleo.

Rovi lidera las subidas del día con un avance del 3,35%, mientras que Indra destaca tras adjudicarse un contrato de 1.000 millones para gestionar el ticketing del transporte público de Londres.

El Ibex 35 suma su octava semana consecutiva en positivo, cerrando con una subida del 0,35% y manteniéndose por encima de los 17.700 puntos.

El Ibex se salva. El principal selectivo español sube un 0,35% en el conjunto de las últimas cinco sesiones y se anota su octava semana consecutiva en positivo.

En la sesión de este viernes, el selectivo ha ganado un 0,39%, hasta los 17.710,9 puntos.

Esta celebración se suma a los máximos históricos que firmó el indicador durante la jornada del miércoles. El Ibex superó por primera vez la cota de los 17.800 enteros al inicio de la sesión, llegando a los 17.833,50 puntos.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

La compañía más alcista en la jornada ha sido Rovi, que se impulsa un 3,35%. Por detrás se sitúa ACS, que se alza un 1,60% y Aena, que sube un 1,35% en la sesión.

Por su parte, Indra gana un 0,78% en la jornada de este viernes tras firmar “uno de los mayores contratos de su historia”.

Este viernes se conocía que Transport por London (TfL) ha adjudicado un contrato a la compañía por valor de 1.000 millones de euros.

Indra gestionará los sistemas de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana.

A la cola de la tabla se ha situado Grifols. La compañía se ha dejado un 2,59% en la sesión de este viernes. Acerinox también se ha lastrado un 1,78% y Amadeus ha caído un 1,62%.

Arrastrada por las pérdidas del petróleo, Repsol se hundía un 6,30% en la sesión del jueves. La compañía ha intentado remontar en la jornada de este viernes (+0,19%), pero no lo suficiente. La petrolera ha registrado su peor semana desde mediados de noviembre con una caída del 4,52%.

En Europa las caídas también han sido generalizadas, aunque algunos indicadores han salvado su semana. Los principales índices han visto el rojo al cierre de la jornada. Sólo se ha librado el Ibex.

En términos intersemanales, el que más sufre es el Cac francés, que pierde un 1,35%. El resto de bajadas han sido más ligeras. El FTSE italiano ha caído un leve 0,13%.

Las excepciones han sido el FTSE de Reino Unido y el Dax alemán. La Bolsa de Londres sube un 0,9% en la semana y el parqué de Alemania un 0,3%.

Esta semana ha estado marcada por los reproches de Trump a Powell y la rebaja de la tensión entre Irán y Estados Unidos. El domingo se conocía que el presidente de la Fed afronta una investigación criminal ante el Congreso.

Temporada de resultados

Sin embargo, en Wall Street el foco ha estado centrado en el inicio de la temporada de resultados. Los inversores conocían esta semana las cuentas de los principales bancos del país.

En 2025, JPMorgan ganó 57.048 millones de dólares, un 2% menos que en el ejercicio anterior. Bank of New York cerró el año con unas ganancias de 4.556 millones de euros, un 22,4% más que en 2024.

Por su parte, Bank of America ganó un 14,6% más en 2025 y superó los 29.000 millones de dólares de beneficio neto. Citigroup se anotó un beneficio neto de 14.306 millones de dólares, un 13% más que en 2024.

En cuanto a las materias primas, el petróleo ha sido el principal perjudicado después de que el presidente estadounidense detuviera las ejecuciones a los manifestantes iraníes. El precio del crudo firmó descensos superiores al 4%.

El barril de petróleo Brent se alza un 1,27% y supera los 64 dólares. El WTI de Texas también sube (+1,32%) y roza los 60 dólares por barril.

Por su parte, el precio del oro cae por debajo de los 4.600 dólares por onza y olvida sus recientes ganancias.