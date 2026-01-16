Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 lucha por los 17.600 y se juega perder su racha tras siete semanas en positivo

- El Ibex 35 cae un 0,16% hasta los 17.595,63 puntos en la media sesión de este viernes. El principal selectivo español se juega mantener su racha de siete semanas consecutivas al alza.

- Los principales índices europeos también acusan caídas. Los descensos van desde el 0,05% hasta el 0,2%. El Cac 40 es el que más acusa las bajadas y se deja un 0,63%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una jornada en positivo, con ganancias entre el 0,2% y el 0,6%.

- En cuanto a datos macroeconómicos, hoy se han publicado las cifras del IPC de Alemania en el último año. La inflación en el país se mantuvo en el 2,2% en 2025, el mismo valor registrado en 2024.

- El petróleo deja atrás las grandes caídas vividas en la jornada del jueves después de que se redujeran los temores de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán. Los precios del crudo se dejaban más de un 4% en la sesión.

- El barril de petróleo Brent se alza un 1,27% y supera los 64 dólares. El WTI de Texas también sube (+1,32%) y roza los 60 dólares por barril.

- El bitcoin se mantiene por encima de la zona de los 94.850 dólares como zona clave para no abortar la reacción alcista iniciada el pasado martes.

- El precio del oro se aferra a los 4.600 dólares por onza en un intento de consolidar las recientes ganancias.

- El par EURUSD pierde la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1654 y se dirige a toda velocidad hacia la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,1585.