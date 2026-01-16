Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 lucha por los 17.600 y se juega perder su racha tras siete semanas en positivo
El selectivo español sigue la estela de los principales parqués europeos, que también viven una jornada marcada por los descensos.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:39 Así abre Wall Street
- 15:16 La industria de EE. UU. acelera por encima de lo esperado en diciembre
- 10:10 Analizamos el comportamiento de las acciones de Indra
- 08:12 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 07:54 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:39 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cae un 0,16% hasta los 17.595,63 puntos en la media sesión de este viernes. El principal selectivo español se juega mantener su racha de siete semanas consecutivas al alza.
- Los principales índices europeos también acusan caídas. Los descensos van desde el 0,05% hasta el 0,2%. El Cac 40 es el que más acusa las bajadas y se deja un 0,63%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una jornada en positivo, con ganancias entre el 0,2% y el 0,6%.
- En cuanto a datos macroeconómicos, hoy se han publicado las cifras del IPC de Alemania en el último año. La inflación en el país se mantuvo en el 2,2% en 2025, el mismo valor registrado en 2024.
- El petróleo deja atrás las grandes caídas vividas en la jornada del jueves después de que se redujeran los temores de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán. Los precios del crudo se dejaban más de un 4% en la sesión.
- El barril de petróleo Brent se alza un 1,27% y supera los 64 dólares. El WTI de Texas también sube (+1,32%) y roza los 60 dólares por barril.
- El bitcoin se mantiene por encima de la zona de los 94.850 dólares como zona clave para no abortar la reacción alcista iniciada el pasado martes.
- El precio del oro se aferra a los 4.600 dólares por onza en un intento de consolidar las recientes ganancias.
- El par EURUSD pierde la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1654 y se dirige a toda velocidad hacia la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,1585.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de relativa tranquilidad, en la que el selectivo de la bolsa española registró pocos movimientos tendenciales desde el punto de vista técnico. El índice osciló entre un mínimo de 17.585 puntos y un máximo de 17.664 puntos.
La lucha entre alcistas y bajistas se mantuvo constante durante toda la sesión y el índice no encontró los catalizadores necesarios para continuar avanzando. Las ganancias de Indra, que ocupó las primeras posiciones durante la primera mitad de la jornada, se diluyeron.
Cuando faltan pocos minutos para que los mercados de renta variable en Europa cierren sus puertas, el índice español gana un 0,11% en los 17.660 puntos. El saldo semanal es ligeramente positivo con una subida del 0,06%.
El podio de ganadores está compuesto por: Laboratorios Rovi (+3,64%), ACS (+1,37%) y Aena (+1,35%).
Las mayores caídas son para: Grifols (-2,19%), Amadeus (-1,76%) y Acerinox (-1,45%).
-
Wall Street cotiza en rojo con caídas en torno al 0,20%
Los principales índices estadounidenses operan en rojo, con el Dow Jones industriales perdiendo un 0,18% hasta 49.532 puntos, el Nasdaq 100 cayendo un 0,25% y el S&P 500 retrocediendo un 0,14% por encima de los 6.930 puntos, en una jornada de movimientos moderados y tono conservador.
-
Porsche sufre la mayor caída en ventas desde 2009
Entrega el menor número de coches desde la pandemia por los malos datos registrados en China, Alemania y Europa.
-
El selectivo español vuelve a la zona negativa tras rápida reacción de los bajistas
Los bajistas han aprovechado los niveles de 17.635-17.640 puntos para impulsar un nuevo retroceso del Ibex 35, que regresa al terreno negativo.
La falta de fuerza compradora y de catalizadores impide avances significativos, manteniendo al selectivo en un rango lateral sin dirección clara.
-
Ibex 35 gira al terreno positivo tras interesante reacción alcista
Los alcistas del Ibex 35 logran frenar las caídas y llevan al índice al terreno positivo, con un avance de 13 puntos respecto al cierre de ayer.
La recuperación se produce desde la zona de los 17.610 puntos, mostrando un rebote interesante dentro del rango lateral en el que se mantiene el selectivo.
-
Confianza en vivienda estadounidense cae por debajo de lo esperado
El índice NAHB del mercado de la vivienda en EE. UU. se sitúa en 37 puntos, por debajo de los 40 previstos y de los 39 del mes anterior.
El dato refleja un descenso en la confianza de los constructores ante la incertidumbre sobre demanda y costes, manteniendo cierta cautela en el sector inmobiliario.
-
Ibex 35 cede terreno y no logra girar al verde
La apertura americana no da impulso al Ibex 35, que se mantiene bajo presión de los bajistas y no logra superar los 17.660 puntos.
La jornada de hoy viernes transcurre con tono negativo, y el índice español mantiene una caída del 0,14%, situándose en 17.614 puntos.
-
El euro encuentra soporte en 1,16 dólares tras presión bajista
El euro se mantiene presionado frente al dólar, aunque ha logrado sostener la zona de los 1,16 dólares en el corto plazo.
La presión vendedora, iniciada tras tocar los 1,18 dólares, parece moderarse gracias al apoyo de la media móvil de largo plazo, que actúa como soporte en los niveles actuales.
-
Así abre Wall Street
-
La industria de EE. UU. acelera por encima de lo esperado en diciembre
La producción industrial de EE. UU. avanza un 0,4% mensual, muy por encima del 0,1% previsto y del 0,2% anterior.
La producción manufacturera también sorprende al alza con un incremento del 0,2%, frente a la caída esperada del -0,1%, reforzando la idea de un cierre de año más sólido para el sector industrial.
-
Aena coloca un bono de 500 millones a 10 años y prepara el terreno para las inversiones del DORA III
Aena ha cerrado la colocación de un bono de 500 millones de euros a 10 años con un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6% --78 puntos básicos más sobre el 'midswap'--, en el marco de su Programa Euro Medium Term Note (EMTN).
Tal y como destaca en un comunicado, la operación se ha cerrado con una sobresuscripción de 4,2 veces, mientras que la demanda inicial alcanzó los 4.000 millones de euros.
Esta emisión servirá para diversificar las fuentes de financiación, así como para configurar una plataforma de financiación para el desarrollo de las inversiones previstas en el próximo periodo regulatorio (DORA III).
-
Jefferies revisa al alza precios objetivo de grandes valores estadounidenses
Jefferies eleva el precio objetivo de Intel de 40 a 45 dólares y mejora el de Nvidia de 250 a 275 dólares, reforzando su visión positiva sobre el sector tecnológico.
También incrementa el objetivo de Morgan Stanley de 212 a 221 dólares y el de Goldman Sachs de 1.087 a 1.125 dólares, reflejando confianza en el comportamiento de la gran banca de inversión en el actual entorno de mercado.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana con dudas
El selectivo español rompe la parte alta del lateral, pero vuelve a meterse dentro.
No hay fuerza suficiente, por ahora, para alcanzar los 17.700 puntos y lucha mientras se debate entre el rojo y el verde en estos momentos.
-
Talgo aclara los motivos de la salida de Gonzalo Urquijo
Talgo informa de que la dimisión de Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz como consejero obedece a razones estrictamente personales.
La compañía precisa este punto en cumplimiento del Código de Buen Gobierno, dando continuidad a la comunicación remitida al mercado el pasado 15 de enero.
-
La inversión canadiense en activos extranjeros se enfría en noviembre
La inversión en activos extranjeros en Canadá se sitúa en 16,33 billones de dólares canadienses en noviembre, muy por debajo de los 24,61 billones esperados y de los 46,62 billones del mes anterior.
Las compras de bonos extranjeros por parte de inversores canadienses alcanzan 16,49 billones, tras el dato negativo previo, apuntando a un menor apetito inversor exterior y a un ajuste en los flujos financieros.
-
El selectivo español tantea la ruptura de la parte alta del lateral
-
Las nuevas viviendas en Canadá sorprenden al alza en diciembre
Las nuevas construcciones de viviendas en Canadá alcanzan las 282.400 unidades en diciembre, muy por encima de las 257.000 esperadas y de las 254.600 del mes anterior.
El dato confirma un mayor dinamismo del sector inmobiliario de lo previsto, en un contexto aún marcado por la cautela monetaria.
-
Treelogic se estrena en el BME Growth con un precio de referencia de 2,50 euros por acción
BME Growth ha dado la bienvenida a Treelogic. La empresa, que es la primera que debuta en los mercados de crecimiento de BME, en lo que va de año, tomó como referencia un precio de 2,50 euros por acción, lo que implica una valoración total de la compañía de 15 millones de euros.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Microsoft: +0,07% en 456,95 dólares.
Intel: +0,23% en 48,43 dólares.
Tesla: +0,45% en 440,56 dólares.
Alphabet C: +0,59% en 335,12 dólares.
Nvidia: +0,67% en 188,30 dólares.
Broadcom: +1,02% en 346,61 dólares.
AMD: +2,22% en 232,98 dólares.
Micron: +4,84% en 353,00 dólares.