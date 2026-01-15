El reparto de dividendos en España crecerá un 15% este año, hasta los 27.700 millones

La rentabilidad por dividendo para las españolas del índice se estima en un 4% en 2026, por encima del promedio europeo y solo superada por Noruega.

El sector financiero seguirá liderando el pago de dividendos, mientras que el de consumo discrecional podría reducirlos por menores beneficios en 2025.

El conjunto de compañías del índice europeo distribuirá unos 454.000 millones de euros en dividendos este año, lo que supone un aumento interanual del 4%.

Las empresas españolas del índice Stoxx Europe 600 prevén repartir 27.700 millones de euros en dividendos en 2026, un 15% más que el año anterior.

Las empresas españolas incluidas en el índice Stoxx Europe 600 prevén repartir alrededor de 27.700 millones de euros en dividendos en 2026. Esto supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior, en el que se repartieron 24.000 millones de euros.

Según las estimaciones de Allianz Global Investors, el conjunto de compañías que conforman el índice distribuirá unos 454.000 millones de euros en dividendos este año.

El año pasado fueron 437.000 millones de euros los que se repartieron, lo que representa un aumento interanual del 4%.

"La tendencia alcista de los dividendos en Europa se mantiene. Aunque en 2026 el crecimiento será similar al de 2025, esperamos un avance más significativo en 2027, impulsado por el aumento de los beneficios de las empresas europeas en 2026", ha explicado el gestor de AllianzGI, Grant Cheng.

"Para 2026 observamos una tendencia a la baja en el reparto de dividendos en el segmento de consumo discrecional, que incluye, entre otros, los sectores de automoción y bienes de lujo, como consecuencia de los menores beneficios empresariales logrados en 2025", ha añadido.

Cheng afirma que "los dividendos seguirán aumentando en el sector financiero" y que "previsiblemente continuará siendo el mayor pagador de dividendos más allá de 2026".

La rentabilidad por dividendo esperada, es decir, el porcentaje distribuido en relación con el precio actual de la acción, acompaña esta tendencia al alza.

Para las compañías del Stoxx Europe 600 podría situarse en torno al 3,2% en 2026, un nivel comparable al de los bonos del Estado alemán a 15 años.

En el caso de las compañías españolas del índice, se estima una rentabilidad por dividendo del 4%. A nivel europeo, Noruega podría liderar el ranking en 2026, con una rentabilidad estimada del 5,8%.

"Segunda fuente de ingresos"

Tal y como vuelve a poner de manifiesto el Estudio sobre Dividendos de Allianz Global Investors 2026, esta forma de retribución representa una parte "esencial" y todavía "infravalorada" de la rentabilidad total de la renta variable.

Durante los últimos 40 años, cerca del 39% de la rentabilidad total anualizada de la renta variable europea (MSCI Europe) ha estado impulsada por la contribución de los dividendos.

En Norteamérica (MSCI North America) y Asia-Pacífico (MSCI Pacific), esta forma de retribución ha supuesto casi el 21% y más del 49% de los retornos, respectivamente.

Además, las compañías que reparten dividendos suelen mantener políticas de distribución estables y crecientes. En los últimos 20 años, la mayoría de las empresas del Stoxx Europe 600 han incrementado su dividendo año tras año, mientras que solo una minoría ha optado por reducirlo.