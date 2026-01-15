Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Indra, Santander, BBVA y Puig Brands destacan como valores a vigilar, con recomendaciones de entrada y órdenes de protección específicas según su comportamiento técnico reciente.

El selectivo español enfrenta dificultades para superar la resistencia de los 17.700 puntos, a pesar de alcanzar máximos históricos intradiarios.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también cayó con la excepción del Russell 2000, que marca nuevos máximos históricos en base cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,15 euros en base a cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,13 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,58 euros en base cierres.

4) Puig Brands: El valor se hace con los 16 euros por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.