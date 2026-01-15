El interés de las obligaciones del Tesoro a 50 años marca récord y supera el 4% por primera vez en una emisión pública

La vida media de la deuda española se mantiene estable, alcanzando los 7,93 años en 2025, su nivel más alto desde 2021.

Para 2026, el Tesoro prevé necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros, igual que en 2025, y un aumento del 4,2% en emisiones brutas respecto al año anterior.

La demanda total para la subasta alcanzó los 11.804 millones de euros, duplicando la cantidad finalmente adjudicada.

El Tesoro Público español ha adjudicado 5.856,7 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, con un interés récord superior al 4% para las obligaciones a 50 años.

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 5.856,7 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio-alto previsto.

Además, lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las referencias a 15 y a 50 años, estas últimas por encima del 4%, según los resultados publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Este interés marginal es el más alto desde que el organismo público coloca este tipo de deuda en subastas públicas. La única excepción fue la primera emisión de la misma.

El Tesoro emitió en septiembre de 2014 la primera Obligación del Estado a 50 años con vencimiento el 31 de octubre de 2064, aunque lo hizo mediante una colocación privada.

En concreto, este jueves se ha subastado una nueva referencia de bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado a 50 años, con cupón del 1,45%.

El organismo público dependiente del Ministerio de Economía ha recibido para esta subasta una demanda de 11.804 millones de euros, que ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, se han adjudicado 3.250,95 millones en la nueva referencia de bonos del Estado a 3 años, con una demanda de 4.895,97 millones, y el interés marginal se ha colocado en el 2,348%.

En obligaciones del Estado a 15 años, el organismo ha colocado 1.400,80 millones, por debajo de unas peticiones de 3.050,77 millones, con una rentabilidad marginal del 3,678%, algo superior al 3,621% anterior.

Por último, se han captado 3.857,29 millones en obligaciones del Estado a 50 años, inferior a la demanda de 1.100 millones recibida, con un interés marginal del 4,031%, por encima del 3,904% pasado.

Tras esta subasta, el Tesoro celebrará otra emisión el próximo martes, día 20, de letras a tres y nueve meses, con la que cerrará las subastas del mes de enero.

El martes pasado, el Tesoro colocó 6.077,2 millones de euros en letras a seis y doce meses, en el rango alto previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias.

55.000 millones para 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo.

Esto se traduce en bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas. Por su parte, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros). Esto se debe a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Para letras del Tesoro se prevén 108.758 millones de euros, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.