Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,3%) pierde los 17.700 y Repsol se hunde un 6,3% arrastrado por el petróleo

- El Ibex 35 se deja un 0,3 en la sesión de este jueves y cae hasta los 17.642,70 puntos. El principal selectivo español ve el rojo después de tres jornadas consecutivas cerrando en positivo.

- El valor más castigado es Repsol, que ha perdido un 6,3% arrastrado por las caídas del precio del petróleo.

- En Europa predominan las ganancias al cierre de sesión. Además del Ibex 35, también termina con caídas el Cac francés. El resto de índices principales se anotan ganancias entre el 0,2% y el 0,64%.

- Wall Street inicia la sesión con ganancias. El Nasdaq es el que más se alza y sube un 0,81%

- Los índices de Europa y Wall Street intentan subir apoyados en la reducción de la tensión entre Irán y EEUU.

- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que Irán había dejado de matar a los manifestantes contra el régimen y que no ejecutaría a aquellos a quienes acusaba de intentar derrocar al gobierno, lo que, en principio, reduce la posibilidad de que EEUU lance un ataque militar contra el país.

- Esta relajación de las expectativas de un ataque inminente se traduce en una caída de los precios del petróleo.

- El crudo Brent, la variante de referencia en Europa, cede más de un 4%, hasta los 63,64 dólares, mientras que el estadounidense West Texas se deja un 4,55%, hasta los 59,19 dólares.

- “Sin embargo, hay que destacar que una acción militar no queda descartada, aunque la intención es que cualquier operación que pueda producirse debería ser definitiva sin que derive en una guerra prolongada”, señalan los analistas de Renta 4.

- Además, EEUU ha completado su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares.

- La reunión mantenida el miércoles entre los ministros exteriores de Groenlandia y Dinamarca con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente del país, JD Vance, se saldó con un compromiso de “fortalecer la cooperación” con Washington sin que esto signifique que Groenlandia pase a ser “propiedad” de EEUU.

- La agenda macroeconómica no presenta grandes citas, destacando principalmente la publicación en Francia y España de los datos de IPC de diciembre. La inflación interanual se moderó al 2,9% en el último mes del año en nuestro país, una décima menos que el pasado mes de noviembre.

- En EEUU las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada un total de 198.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 9.000 personas respecto de la cifra anterior.

- Hoy se han conocido los resultados de otros dos grandes bancos estadounidenses. Goldman Sachs obtuvo un beneficio neto de 16.300 millones de dólares, un 20,5% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, Morgan Stanley ganó 6.861 millones de dólares en 2025, un 26% más que el año pasado.

- El bitcoin logra romper la zona de lateralización por encima de los 94.500 dólares y ahora intenta consolidar las ganancias para poder seguir estirando la reacción alcista.

- El precio del oro se aferra a los 4.600 dólares por onza en un intento de consolidar las recientes ganancias.

- El par EURUSD pierde la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1652, aunque todavía se mantiene cerca de ella.