Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+0,05%) encadena tres sesiones en positivo aunque sin llegar a los 17.700
El selectivo español ha vuelto a lograr máximos históricos este miércoles, alcanzando la barrera de los 17.800 enteros.
- 17:49 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 Las ventas de viviendas de segunda mano sorprenden al alza en EE. UU.
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:31 Las ventas minoristas de EE. UU. aceleran en noviembre
- 14:30 El IPP de EE. UU. modera su avance mensual
- 09:59 Analizamos el comportamiento de las acciones de Endesa
- 09:10 Así abre el Ibex 35
- 09:03 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:12 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes subiendo un 0,05% y se sitúa en 17.695 puntos. El principal selectivo español ha renovado máximos históricos llegando a los 17.837,36 puntos. El Ibex encadena su tercera jornada consecutiva al alza.
- Los principales índices de referencia europeos no se ponen de acuerdo. El Dax alemán (-0,44%) y el Cac francés (-0,19%) caen. El FTSE 100 londinense y el FTSE MIB italiano suben un 0,35% y un 0,2% respectivamente.
- Wall Street vive una jornada de caídas. Los descensos van desde el 0,4 y el 1,3%. El índice que más cae es el Nasdaq y se deja más de un 1% en la sesión.
- Las ventas minoristas de Estados Unidos suben un 0,6% en noviembre, por encima del 0,4% esperado. El Índice de Precios al Productor (PPI) estadounidense se incrementa un 0,2% en el mismo mes, tras avanzar un 0,1% en octubre.
- Los inversores siguen conociendo resultados. Hoy se han publicado los de Bank of America, que incrementa su beneficio un 12,36%hasta los 7.647 millones de dólares. También han aumentado un 13% las ganancias de Citigroup, que consigue un beneficio neto de 14.306 millones de dólares. Goldman Sachs, Blackrock y Morgan Stanley publicarán sus cuentas el jueves.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera la barrera de los 66 dólares y ahora debe consolidar precios por encima de ellos.
- El bitcoin se hace con la resistencia de los 94.500 dólares, pero necesita demostrar su fortaleza con otro cierre hoy por encima de ellos ya que este nivel de precios es clave para poder hablar de suelo en dicha criptomoneda.
- El precio del oro sube un 0,58% y se mantiene por encima de los 4.600 dólares por onza.
- El par EURUSD pelea con la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1649 para no perderla y seguir cediendo posiciones.
21Shares y A&G lanzan un producto cotizado de criptomonedas
21Shares, uno de los principales emisores mundiales de productos cotizados (ETP) sobre criptomonedas, y el banco privado español A&G han anunciado el lanzamiento del 21Shares Flexible Crypto Index ETP (FLEX), una cesta de criptomonedas de nueva generación diseñada para ofrecer una exposición diversificada y ajustada al riesgo de los principales activos digitales a través de un único ETP.
El nuevo producto replica el índice 21Shares Flexible Crypto Index, desarrollado en colaboración con MarketVector Indexes, el proveedor global de referencia en índices de activos digitales. Este índice se construye a partir de un amplio universo de criptoactivos elegibles institucionalmente y seleccionados en función de criterios de tamaño, liquidez y regulación.
La asignación de la cartera se determina mediante un modelo propio de A&G, que combina un enfoque de mínima volatilidad con indicadores de tendencia positiva. Al mantener una baja correlación entre activos, este enfoque sistemático pretende optimizar el perfil riesgo-rentabilidad del conjunto del ecosistema cripto.
El Juzgado rechaza el Plan de Reestructuración de Liwe (Inside), que estudia presentar concurso de acreedores
Liwe Española, la compañía murciana dueña de las tiendas Inside, está estudiando presentar concurso de acreedores después de que el Juzgado de lo Mercantil haya denegado la homologación del Plan de Reestructuración que presentaron el pasado mes de noviembre.
"Este procedimiento se plantearía como la vía legal necesaria para ordenar la deuda financiera y alcanzar un acuerdo con la banca en el menor plazo de tiempo posible, con el objetivo final de preservar la continuidad del negocio", han indicado.
Desde Liwe han apuntado que el plan contaba con "el apoyo expreso" de entidades financieras como CaixaBank, Caja Rural Central y Caja Rural Granada, poseedores de la mitad de la deuda bancaria, lo que consideran que "refleja la confianza de estas entidades en la viabilidad del proyecto empresarial de Liwe Española".
Líbere Hospitality firma un activo de 'coliving' en Madrid junto a Santander y Neinor
Líbere Hospitality Group (LHG), operador especializado en serviced apartments y alojamiento urbano de corta y media estancia, da un paso estratégico en la diversificación de su modelo con la firma de su primer proyecto de coliving en Madrid, desarrollado junto a una joint venture participada mayoritariamente por Santander Alternative Investments y Neinor Homes.
El activo estará ubicado en el barrio de Las Mercedes, en el entorno de la autovía A-2, a apenas diez minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a quince minutos del centro de la ciudad.
El proyecto contará con 165 unidades de alojamiento con un mix de estudios, apartamentos de 1 dormitorio y de 2 dormitorios, orientado a estancias medias y largas, con un fuerte enfoque en los espacios comunes y la vida compartida, y se convertirá en el primer activo de este tipo operado por Líbere Hospitality Group, ampliando así su abanico de soluciones residenciales en entornos urbanos.
La promoción se desarrollará a través de una joint venture participada en un 90% por Santander Alternative Investments (plataforma de inversión alternativa de Banco Santander) y en un 10% por Neinor Homes, que actuará además como delivery partner manager, encargándose de la supervisión del diseño, la obtención de licencias y la ejecución del proyecto. La entrega del activo está prevista para 2028.
El nuevo desarrollo se integra en una promoción residencial de gran escala, con una inversión aproximada de 60 millones de euros.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión de volatilidad para el Ibex 35, con signo positivo predominante durante la jornada. A pesar de que la primera parte de la sesión fue complicada, los alcistas reaccionaron a tiempo, aunque no lograron superar los 17.800 puntos, nivel que habría mejorado notablemente el aspecto intradiario del selectivo español.
El índice se movió entre un mínimo intradiario en los 17.675 puntos y un máximo en los 17.833 con Grifols disparada a última hora.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,35% en los 17.734 puntos.
Los valores más alcistas son, a esta hora: Grifols (+6,83%), Repsol (+2,73%) y Endesa (+2,40%).
El podio de perdedores está compuesto por: Banco Sabadell (-2,22%), Amadeus (-2,06%) y Acciona Energía (-1,70%).
Inventarios de crudo de EE. UU. sorprenden al alza según la AIE
Los inventarios de petróleo crudo suben 3,391 millones de barriles, frente a una caída estimada de 1,700 millones y el descenso previo de 3,832 millones, mostrando un aumento inesperado en las existencias y afectando la dinámica del mercado energético.
-
El euro encuentra soporte en los 1,1640 dólares frente al dólar
El Ibex 35 mantiene ganancias pese al aumento de volatilidad. Grifols +5,12%
Grifols lidera las subidas con un 5,12%, seguida de Repsol que suma un 2,14% y Mapfre con un 1,71%.
En el lado contrario, Acciona Energía es el valor más castigado de la sesión, con pérdidas superiores al 2%.
-
Inventarios minoristas de EE. UU. muestran ligera expansión en octubre
Los inventarios de negocios suben un 0,3% mensual, frente al 0,1% estimado y al 0,3% previo.
Los inventarios de minoristas excluyendo automóviles también avanzan un 0,3%, desde 0,0% previsto y previo, señalando un aumento moderado en la acumulación de existencias.
Las ventas de viviendas de segunda mano sorprenden al alza en EE. UU.
Las ventas de viviendas de segunda mano alcanzan 4,35 millones en diciembre, por encima de los 4,21 millones esperados y de los 4,14 millones previos.
En términos mensuales, el avance es del 5,1%, muy superior al 0,7% anterior, apuntando a una mejora clara del mercado inmobiliario.
La plata marca récord en Shanghái y dispara la prima frente a EE. UU.
El precio de la plata en Shanghái alcanza un máximo histórico de 105 dólares por onza y cotiza con una prima de 13 dólares por onza frente al precio spot en EE. UU.
La fuerte diferencia pone de manifiesto el aumento de la escasez de plata física en China, según datos del Shanghai Futures Exchange, y añade presión al mercado global del metal.
Así abre Wall Street
El Ibex 35 aguarda la apertura americana en positivo tras rebotar desde mínimos
El selectivo español sube un 0,48% a la espera de la apertura americana y afronta la segunda parte de la sesión tras rebotar desde la zona de mínimos en torno a los 17.675 puntos.
La figura de vuelta se ha producido alrededor de media mañana a la espera de los próximos movimientos de Wall Street.
-
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura
Así viene Wall Street en preapertura:
Intel: +2,35% en 48,40 dólares.
Nvidia: -0,66% en 184,57 dólares.
Tesla: -0,64% en 444,25 dólares.
Meta Platforms: -0,69% en 626,59 dólares.
Micron: -0,63% en 335,99 dólares.
Alphabet A: -0,40% en 334,64 dólares.
AMD: -1,48% en 217,75 dólares.
JPMorgan: -0,64% en 309,19 dólares.
Broadcom: -1,15% en 350,90 dólares.
Bitcoin rompe la directriz bajista y despeja el camino hacia los 100.000 dólares
La criptomoneda supera la directriz bajista desde los máximos de octubre, situada en 92.300 dólares, una ruptura confirmada entre ayer y hoy.
Aunque cede un 0,36%, se mantiene por encima de los 95.000 dólares, mejorando de forma clara su estructura técnica y reforzando el escenario de continuidad alcista hacia los 100.000 dólares.
Repunte del IPP subyacente y estabilidad en el consumo en EE. UU.
El IPP excluyendo alimentación, energía y transporte sube al 3,5% interanual en octubre frente al 3,0% previo.
Las ventas minoristas de noviembre excluyendo gas y automóviles avanzan un 0,4%, en línea con el dato anterior, manteniendo un ritmo estable del consumo.
Las ventas minoristas de EE. UU. aceleran en noviembre
Las ventas minoristas avanzan un 0,6% frente al 0,5% esperado y al -0,1% previo.
Las ventas minoristas subyacentes también superan previsiones con un alza del 0,5%, por encima del 0,4% estimado y del 0,2% anterior, reforzando el buen tono del consumo.
-
El IPP de EE. UU. modera su avance mensual
El índice de precios de producción sube un 0,2% en octubre, por debajo del 0,3% anterior, lo que apunta a una ligera desaceleración de las presiones en los precios a nivel mayorista.
Citigroup queda por debajo en ingresos en el cuarto trimestre de 2025
La entidad registra ingresos de 19,87 billones de dólares frente a los 20,92 billones estimados. Los ingresos brutos ajustados alcanzan 21 billones de dólares, ligeramente por encima de los 20,93 billones previstos por el mercado.
-
Se mantiene el tono alcista del Ibex 35
El índice español mantiene las alzas y se sitúa por encima de los 17.700 puntos en una sesión de tono mixto en Europa.
El DAX alemán cede un 0,38% y el Eurostoxx 50 un 0,26%, mientras el selectivo español se posiciona como el mejor entre los principales índices del continente.