Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+0,05%) encadena tres sesiones en positivo aunque sin llegar a los 17.700

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes subiendo un 0,05% y se sitúa en 17.695 puntos. El principal selectivo español ha renovado máximos históricos llegando a los 17.837,36 puntos. El Ibex encadena su tercera jornada consecutiva al alza.

- Los principales índices de referencia europeos no se ponen de acuerdo. El Dax alemán (-0,44%) y el Cac francés (-0,19%) caen. El FTSE 100 londinense y el FTSE MIB italiano suben un 0,35% y un 0,2% respectivamente.

- Wall Street vive una jornada de caídas. Los descensos van desde el 0,4 y el 1,3%. El índice que más cae es el Nasdaq y se deja más de un 1% en la sesión.

- Las ventas minoristas de Estados Unidos suben un 0,6% en noviembre, por encima del 0,4% esperado. El Índice de Precios al Productor (PPI) estadounidense se incrementa un 0,2% en el mismo mes, tras avanzar un 0,1% en octubre.

- Los inversores siguen conociendo resultados. Hoy se han publicado los de Bank of America, que incrementa su beneficio un 12,36%hasta los 7.647 millones de dólares. También han aumentado un 13% las ganancias de Citigroup, que consigue un beneficio neto de 14.306 millones de dólares. Goldman Sachs, Blackrock y Morgan Stanley publicarán sus cuentas el jueves.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera la barrera de los 66 dólares y ahora debe consolidar precios por encima de ellos.

- El bitcoin se hace con la resistencia de los 94.500 dólares, pero necesita demostrar su fortaleza con otro cierre hoy por encima de ellos ya que este nivel de precios es clave para poder hablar de suelo en dicha criptomoneda.

- El precio del oro sube un 0,58% y se mantiene por encima de los 4.600 dólares por onza.

- El par EURUSD pelea con la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1649 para no perderla y seguir cediendo posiciones.