Endesa activa el rebote técnico tras reaccionar con fuerza desde el soporte de los 30 euros

El incremento en el volumen de contratación sugiere una acumulación de títulos, reduciendo el riesgo de una ruptura bajista del soporte.

Las acciones de Endesa han avanzado más de un 54% en el último ejercicio, aunque han experimentado fases de volatilidad y consolidación.

La compañía confirmó una brecha de seguridad en su plataforma comercial, con acceso indebido a datos sensibles de algunos clientes.

Endesa rebota con fuerza desde el soporte clave de los 30 euros tras un periodo de ajuste, mostrando señales técnicas positivas en la sesión.

Los mercados afrontan la jornada con cautela por el choque entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el máximo responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell, un pulso que vuelve a situar en primer plano la autonomía del banco central. A este frente se suma la expectación por la decisión judicial sobre los aranceles y por una nueva tanda de resultados empresariales.

En el mercado español, el Ibex 35 cerró la sesión previa en un nuevo máximo histórico, situado en los 17.687 puntos, tras avanzar un 0,08%. El selectivo español avanza apoyado en el buen tono de varios de sus valores de mayor peso. Si se observa la tabla de sus integrantes, destacamos el comportamiento positivo de las acciones de Endesa.

En los últimos días se ha conocido que Endesa Energía ha confirmado una brecha de seguridad en su plataforma comercial tras detectar un acceso indebido que permitió la obtención de información vinculada a los contratos de algunos clientes, como el documento de identidad y los datos de pago.

Según ha explicado la compañía, un tercero logró eludir los sistemas de protección y ya se ha iniciado el proceso de aviso a los afectados. Endesa describe el suceso como un “acceso no autorizado e ilegítimo”, un hecho que ha provocado una fase de ajuste en sus acciones.

Con un Ibex 35 que suma y sigue y que encara la cota de los 17.800 puntos, parece que el sector energético está tomando el relevo dentro del índice en detrimento de valores que presentan niveles de sobrecompra elevados. En este contexto, las acciones de Endesa comienzan lo que podría ser un rebote técnico desde una zona de soporte clave.

Endesa ha culminado el ejercicio 2025 con un avance superior al 54%, en línea con la evolución de su índice de referencia. Desde un punto de vista técnico, sus títulos han protagonizado repuntes relevantes durante el último año, aunque el valor no ha estado exento de episodios de volatilidad y de una fase de consolidación que se prolongó entre los meses de mayo y septiembre.

Fue durante los primeros compases de octubre cuando los títulos de Endesa lograron superar una barrera técnica situada en los 26,50 euros, lo que dio paso a un movimiento alcista significativo, con formación y pauta de mínimos crecientes con una fuerte pendiente, hasta alcanzar la zona de los 32 euros, en formato intradiario, el pasado 13 de noviembre.

Evolución de las acciones de Endesa Eduardo Bolinches TradingView

En el corto y medio plazo, y tras alcanzar esos máximos históricos, el valor ha sufrido un ajuste correctivo que le ha llevado a buscar la zona de los 30 euros por acción, un nivel que viene tanteando y consolidando prácticamente desde finales del pasado mes de noviembre.

Con varios intentos de superación del rango lateral comprendido entre los 30 y los 31 euros, el valor vuelve a tantear de nuevo la zona de soporte clave.

En la sesión de hoy se está produciendo una reacción técnica relevante. En el momento de confeccionar estas líneas, el valor está rebotando y buscando anular aproximadamente el 50% del cuerpo de la vela bajista anterior, una señal positiva que eleva de forma notable la probabilidad de que el rebote continúe.

En cuanto a los volúmenes de contratación, se aprecia un incremento progresivo que permite pensar que, durante el tanteo de los 30 euros, se ha producido una fase de cierta acumulación de títulos por parte de las manos fuertes, reduciendo así las probabilidades de una ruptura bajista de ese soporte.

Desde un punto de vista operativo y atendiendo a niveles técnicos clave, si Endesa logra superar en precios de cierre la zona de los 30,35 euros, equivalente a la mitad de la vela bajista diaria previa, el valor ofrecería una señal de entrada que permitiría plantear una orden de compra, aunque limitando el riesgo y ajustando el tamaño de la posición a aproximadamente un tercio de lo habitual.

El primer objetivo alcista se sitúa en la zona de los 30,82 euros, correspondiente a su primera resistencia horizontal. Por encima de ese nivel se abriría un nuevo tramo alcista con un segundo objetivo en los 31,45 euros por acción, coincidente con el hueco bajista generado en la sesión del pasado 18 de noviembre.

La orden de protección debería situarse por debajo de los 30 euros en base cierres.