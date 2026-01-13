La rentabilidad de las letras del Tesoro a seis y doce meses vuelve a superar el 2%

El Tesoro prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros para 2026, igual que en 2025, y aumentará las emisiones brutas totales un 4,2% respecto al año anterior.

El próximo jueves se subastarán bonos y obligaciones del Estado a 3, 15 y 50 años, con cupones del 2,35%, 3,50% y 1,45% respectivamente.

El Tesoro espera colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en letras a seis y doce meses, tras haber colocado 4.976 millones en la emisión anterior.

La rentabilidad de las letras del Tesoro español a seis y doce meses ha vuelto a superar el 2% en su última emisión.

La rentabilidad de las letras del Tesoro superó el 2% en su última emisión. En concreto, el interés marginal de las letras a seis meses se elevó al 1,968% y el de las letras a doce meses se incrementó al 2,004%.

Este martes el Tesoro Público Español espera colocar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en letras a seis y doce meses, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En su última emisión, Tesoro colocó 4.976 millones de euros. Lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias.

El próximo jueves, 15 de enero, el Tesoro prevé adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros en una emisión de deuda a media y largo plazo.

En concreto, se subastará una nueva referencia de bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado a 50 años, con cupón del 1,45%.

Los tipos de interés marginales de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 3,621% para las obligaciones del Estado a 15 años y en el 3,904% para las obligaciones del Estado a 50 años.

Además de las subastas de este martes y jueves, el Tesoro celebrará otra emisión el día 20, de letras a tres y nueve meses, con la que cerrará el mes de enero.

Financiación de 55.000 M

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026. Esta cifra es la misma que en 2025.

Según el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo.

Este tipo de emisiones son bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas. Por su parte, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros. Esto supone un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025, de 274.242 millones de euros.

Este incremento se debe a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo. Esto supone un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Para letras del Tesoro se prevén 108.758 millones de euros, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.