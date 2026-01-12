IAG experimenta un importante y peligroso rechazo desde la zona próxima a los 5 euros

Las acciones de IAG presentan un patrón alcista de medio y largo plazo, pero se enfrentan a una corrección que podría llevarlas hacia los 4,60 euros, nivel de soporte relevante.

El grupo refuerza la presencia española en su dirección con el nombramiento de José Antonio Barrionuevo como nuevo director financiero, lo que ha desencadenado una reorganización interna.

IAG experimenta un fuerte rechazo en la zona de los 5 euros tras un año de subidas, aumentando la presión bajista sobre sus acciones.

Los mercados de renta variable se enfrentan al aumento de la tensión geopolítica y a la volatilidad del crudo. Venezuela sigue condicionando el ánimo inversor, junto a la publicación de referencias macroeconómicas que son clave y el inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre en EE. UU., factores que ayudarán a ajustar las expectativas sobre los tipos de interés.

A este escenario se suma la causa penal que afecta al presidente de la Fed, Jerome Powell, un elemento que reabre el debate sobre la independencia del banco central.

Por su parte, el Ibex 35 cedió el viernes un 0,03%, y hoy lunes inicia la sesión con caídas. A pesar de ello, en el conjunto del año, el selectivo español acumula una revalorización cercana al 1%, apoyado en el buen comportamiento del sector bancario. Si observamos la tabla de valores que lo integran, destaca el comportamiento de las acciones de IAG, que ocupan la última posición en los primeros intercambios de la sesión.

IAG refuerza la presencia española en su comité de dirección con el nombramiento de José Antonio Barrionuevo como nuevo director financiero del grupo, que integra a Iberia, British Airways, Vueling, Level y Aer Lingus. Barrionuevo sustituye a Nicholas Cadbury, quien deja el cargo por decisión propia, una salida que la compañía califica de amistosa y desvincula de cualquier fricción con el consejero delegado, Luis Gallego.

El relevo abre además una reorganización en cadena de las direcciones financieras de British Airways, Iberia y Vueling, en un momento clave para la estrategia y el control financiero del grupo. A este contexto se suman las recientes alzas en el precio del petróleo, que en las últimas sesiones han llevado al Brent de referencia en Europa desde poco más de los 59 dólares por barril hasta alcanzar los 64 dólares.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de IAG mantienen un patrón alcista de medio y largo plazo, con formación de mínimos y máximos crecientes en gráfico diario. Este movimiento ha impulsado el precio desde los mínimos alcanzados el pasado mes de abril, en la zona de los 2,42 euros por acción, hasta los máximos interanuales registrados recientemente en formato intradiario cerca de los 5,64 euros.

El ejercicio 2025 se saldó para la aerolínea con una subida de algo más del 34%, ligeramente inferior a la de su índice de referencia, el Ibex 35. Sin embargo, el presente año ha comenzado con ciertas turbulencias en el valor, especialmente desde la zona de los 5 euros.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

Un aspecto técnico relevante es el importante hueco a la baja abierto durante los primeros compases del mes de noviembre, con origen en la zona de los 4,65 euros. Desde ahí, el valor retrocedió con cierta intensidad hasta formar un doble suelo de corto plazo en los 4,12 euros.

La formación de este doble suelo dio paso al último movimiento alcista, que ha permitido cerrar dicho hueco bajista y dirigir los títulos hacia la zona de los 5 euros, donde actualmente se observa un rechazo significativo en el precio.

En este contexto, las acciones de IAG se enfrentan a una zona de soporte clave situada en los 4,70 euros, nivel que ha servido en las últimas semanas para articular un rebote relevante.

No obstante, al volver a ser tanteado, aumenta la probabilidad de que la corrección continúe en próximas jornadas. De ser así, el valor podría dirigirse rápidamente hacia la zona de los 4,60 euros, siguiente soporte relevante, donde además coincide la media móvil de 50 periodos.

Por tanto, dadas las condiciones técnicas actuales, existen elevadas probabilidades de que la corrección en IAG se prolongue hacia la zona de los 4,59 euros. A ello contribuyen tanto la presión bajista que está sufriendo el Ibex 35 como los elevados niveles de sobrecompra que acumula el valor.

En cuanto a los niveles operativos, el valor ofrece dos escenarios diferenciados. El primero pasa por una continuidad de las caídas hacia la zona de los 4,60 euros, donde se aliviarían los niveles de sobrecompra y se podría plantear una orden de entrada en el lado largo o alcista junto con una de protección ajustada por debajo de los 4,48 euros y objetivos en torno a los 4,80 euros.

El segundo escenario se activaría si los títulos logran respetar el soporte intermedio de los 4,17 euros y rebotar. En ese caso, una superación de la zona de los 4,83 euros, en base cierres, volvería a generar señales de entrada, con un primer objetivo en los 5 euros por acción y una orden de protección que no debería permitir pérdidas superiores al 3% desde el nivel de entrada.