Las energéticas no convencen y los analistas del Ibex miran al sector inmobiliario como buena apuesta para iniciar 2026

Cellnex y Grifols lideran el Ibex en potencial bursátil, con estimaciones de subida del 25,5% y 32,1% según los analistas.

Merlin Properties, Sacyr e IAG concentran más del 90% de recomendaciones de compra, con potenciales de revalorización del 17,2%, 10,8% y 3,16%, respectivamente.

Las energéticas como Acciona, Endesa y Enagás reciben las peores recomendaciones, con la mayoría de los expertos aconsejando vender o mantener sus acciones.

Los analistas del Ibex 35 ven al sector inmobiliario y de la construcción como una de las mejores apuestas para 2026, destacando Sacyr, IAG y Merlin Properties.

Arranca un nuevo año para los mercados y los expertos del Ibex 35 actualizan sus previsiones de cara al inicio de este 2026. Del total del conjunto de analistas recogido por LSEG, más del 90% recomienda comprar títulos de Sacyr, IAG y Merlin Properties, siendo el sector inmobiliario de la construcción uno de los que genera más confianza.

En el polo opuesto, las compañías que reúnen el mayor porcentaje de recomendaciones para vender son Acciona, Endesa y Enagás. Esto sitúa al sector energético como poco atractivo en el ámbito bursátil para los analistas.

Acciona es el valor más castigado. De los trece analistas que evalúan a la compañía de infraestructuras renovables, sólo uno recomienda comprar sus títulos. Entre los restantes, la mitad de ellos es partidario de mantener las acciones y la otra mitad aconseja venderlas.

Endesa no se queda atrás. Sólo un 8% de los analistas aboga por comprar títulos de la compañía. Casi un 40% de los expertos consultados recomienda vender las acciones de la empresa energética y más del 50% se decanta por mantener los títulos.

La tercera opción de la tabla que reúne un mayor porcentaje de analistas a favor de la venta es Enagás. Casi un 40% de los 23 analistas que emiten opiniones sobre la compañía recomienda comprar títulos, mientras que el 60% restante sugiere mantener o vender.

En cuanto al potencial de las tres señaladas, sólo Enagás obtiene un valor positivo: los expertos creen que la compañía puede revalorizarse un 8,7% en los próximos meses.

Por el contrario, las perspectivas de Acciona y Endesa no convencen a los analistas, que calculan que las acciones de la primera pueden caer hasta un 12,4% y las de la segunda un 11,6%.

Cabe recordar que en 2025, Enagás perdió un 9,1% de su valor en bolsa, mientras que Acciona se revalorizó un 71% y Endesa, un 69,1%. Es decir, no cuentan con el mismo punto de partida para este 2026.

Los tres valores mencionados no son la excepción del sector energético. El potencial de otras empresas de este mismo ámbito cae también hasta terrenos negativos. La filial de Acciona, Acciona Energía, sigue la senda de su matriz y recibe un potencial del -1,62%.

Otros, como Iberdrola, obtiene un potencial del -5,9%. Solaria tampoco es capaz de mostrar un gran atractivo y recibe un potencial del -0,40%.

Las excepciones son: Redeia y Naturgy. Ambas logran un potencial positivo, del 12,3% y el 6% respectivamente.

Las más recomendadas

En el lado de las recomendaciones de compra destacan Sacyr, IAG y Merlin Properties. Así, la valoración de los expertos apunta al sector inmobiliario de la construcción como un activo para este 2026.

Sacyr es la compañía que menos dudas genera. Ninguno de los analistas recomienda vender sus títulos y sólo uno de ellos apuesta por mantener las acciones.

Merlin Properties también genera consenso. De los veintidós expertos que analizan a la compañía, un 90% recomienda comprar acciones y ninguno aboga por vender los ya adquiridos.

Entre ambos valores se cuela IAG, que pone de acuerdo al 91% de los analistas de LSEG.

Ninguno de ellos recomienda vender los títulos del holding de aerolíneas y todo menos uno —que recomienda mantener las acciones— opta por comprar las mismas.

Entre las compañías más recomendadas, Merlin Properties encabeza el ranking de potenciales bursátiles: los expertos ven un recorrido del 17,2%.

Sacyr obtiene un potencial del 10,8%, mientras que los analistas le dan a IAG un 3,16%.

Entre otras compañías inmobiliarias que destacan se encuentra Colonial. El conjunto de analistas de LSEG estima que sus títulos podrían auparse un 25,46%.

Ya fuera del sector, Cellnex se lleva el potencial más alto de todo el Ibex. El operador de infraestructuras de comunicación obtiene un 25,5%. A continuación se sitúa Grifols con un 32,1%.