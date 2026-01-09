Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda colocar órdenes de protección para limitar pérdidas en cada uno de los valores sugeridos según los niveles técnicos indicados.

Valores destacados para invertir: Iberdrola (si supera los 19€), Santander (tras cerrar sobre 9,76€), Endesa (si supera los 32€) e IAG (tras cerrar sobre 4,32€).

En EE.UU., el Russell 2000 alcanza nuevos máximos históricos, aunque el Nasdaq 100 es la excepción y no logra recuperarse.

El selectivo español resiste y apunta a cerrar la semana por encima de los 17.700 puntos, desmontando la figura bajista previa.

El selectivo español logra mantenerse en pie para desmontar la figura de giro bajista estrella del atardecer lo que nos hace soñar con cerrar la semana por encima de los 17.700 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también logra salvar las pérdidas con la única excepción del Nasdaq 100 mientras el Russell 2000 consigue marcar nuevos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Iberdrola: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 19 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,48 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,11 euros en base cierres.

3) Endesa: Vamos a hacernos con el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 32 euros, colocando una orden de protección en los 31,06 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,90 euros en base cierres.