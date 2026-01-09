Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se desmarca de las subidas de Europa y arriesga los 17.600 puntos

- El Ibex 35 pierde un 0,19%, hasta los 17.603,79 puntos, pasada la media sesión de este viernes.

- A pesar del descenso, el selectivo intenta sumar su séptima semana consecutiva al alza. Se trata de la mejor racha semanal desde la registrada entre abril y junio del año pasado, cuando sumó ocho subidas semanales tras las caídas que provocaron los aranceles de EEUU.

- Las principales bolsas europeas repuntan entre un 0,1% y un 1,15%.

- Wall Street arranca la jornada en positivo. El Dow Jones suma un 0,18%; el S&P 500, un 0,17%, y el Nasdaq Composite, un 0,09%.

- Este viernes la atención de los inversores la monopoliza el informe de empleo no agrícola de diciembre de EEUU.

- La economía estadounidense creó 50.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de diciembre, 6.000 menos que los generados de noviembre, mientras que la tasa de paro bajó al 4,4%.

- La creación de empleo ha estado en línea con lo esperado por los analistas (55.000 nuevos puestos), mientras que la tasa de paro ha descendido una décima más de lo esperado.

- Los expertos de Link Securities anticipaban que “unas cifras peores de las esperadas aumentarán sin duda las expectativas de los inversores respecto a la posibilidad” de que la Fed baje los tipos en enero.

- Actualmente, la probabilidad que da el mercado a que el banco central estadounidense baje las tasas el próximo 28 de enero es inferior al 20%.

- Además, es posible que el Tribunal Supremo de EEUU anuncie su decisión sobre la utilización por parte del Gobierno del país de una ley de emergencia nacional para la implantación de aranceles generalizados a sus socios comerciales.

- “La reacción de los inversores al veredicto del Tribunal es toda una incógnita, aunque de rechazar el uso de la mencionada ley y obligar a la Administración a reembolsar las tarifas cobradas la reacción del mercado de bonos va a ser muy negativa”, creen los expertos de Link Securities.

- Se espera que Trump se reúna este viernes con los CEO de las petroleras (incluida Repsol) para tratar los planes de impulso al sector petrolero de Venezuela.

- Los expertos de Renta 4 creen que “podríamos tener alguna noticia del ritmo de reconstrucción de la infraestructura petrolera en el país y con ello de la velocidad de incremento de la oferta global de crudo”.

- Antes de dicha cumbre, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,95%, hasta los 62,58 dólares por barril. El West Texas estadounidense suma un 0,97%, hasta los 58,32 dólares.

- El bitcoin frena la caída tras testear la media móvil de medio plazo que pasa por los 89.291 puntos, pero presenta problemas para extender la reacción más allá de los 91.000 dólares.

- El precio del oro salva el nivel de los 4.400 dólares y ahora intentará superar la resistencia de los 4.500 dólares.

- El par EURUSD intenta frenar la corrección tras testear la media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1643.