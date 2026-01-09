Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se desmarca de las subidas de Europa y arriesga los 17.600 puntos
A pesar del descenso, esta puede ser la séptima semana consecutiva en positivo para el selectivo español.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:32 Los salarios en EE. UU. mantienen el pulso en diciembre
- 14:31 Las nóminas en EE. UU. decepcionan y enfrían el mercado
- 14:31 El paro en EE. UU. baja por sorpresa en diciembre
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de BBVA
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 09:05 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:21 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:42 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 pierde un 0,19%, hasta los 17.603,79 puntos, pasada la media sesión de este viernes.
- A pesar del descenso, el selectivo intenta sumar su séptima semana consecutiva al alza. Se trata de la mejor racha semanal desde la registrada entre abril y junio del año pasado, cuando sumó ocho subidas semanales tras las caídas que provocaron los aranceles de EEUU.
- Las principales bolsas europeas repuntan entre un 0,1% y un 1,15%.
- Wall Street arranca la jornada en positivo. El Dow Jones suma un 0,18%; el S&P 500, un 0,17%, y el Nasdaq Composite, un 0,09%.
- Este viernes la atención de los inversores la monopoliza el informe de empleo no agrícola de diciembre de EEUU.
- La economía estadounidense creó 50.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de diciembre, 6.000 menos que los generados de noviembre, mientras que la tasa de paro bajó al 4,4%.
- La creación de empleo ha estado en línea con lo esperado por los analistas (55.000 nuevos puestos), mientras que la tasa de paro ha descendido una décima más de lo esperado.
- Los expertos de Link Securities anticipaban que “unas cifras peores de las esperadas aumentarán sin duda las expectativas de los inversores respecto a la posibilidad” de que la Fed baje los tipos en enero.
- Actualmente, la probabilidad que da el mercado a que el banco central estadounidense baje las tasas el próximo 28 de enero es inferior al 20%.
- Además, es posible que el Tribunal Supremo de EEUU anuncie su decisión sobre la utilización por parte del Gobierno del país de una ley de emergencia nacional para la implantación de aranceles generalizados a sus socios comerciales.
- “La reacción de los inversores al veredicto del Tribunal es toda una incógnita, aunque de rechazar el uso de la mencionada ley y obligar a la Administración a reembolsar las tarifas cobradas la reacción del mercado de bonos va a ser muy negativa”, creen los expertos de Link Securities.
- Se espera que Trump se reúna este viernes con los CEO de las petroleras (incluida Repsol) para tratar los planes de impulso al sector petrolero de Venezuela.
- Los expertos de Renta 4 creen que “podríamos tener alguna noticia del ritmo de reconstrucción de la infraestructura petrolera en el país y con ello de la velocidad de incremento de la oferta global de crudo”.
- Antes de dicha cumbre, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,95%, hasta los 62,58 dólares por barril. El West Texas estadounidense suma un 0,97%, hasta los 58,32 dólares.
- El bitcoin frena la caída tras testear la media móvil de medio plazo que pasa por los 89.291 puntos, pero presenta problemas para extender la reacción más allá de los 91.000 dólares.
- El precio del oro salva el nivel de los 4.400 dólares y ahora intentará superar la resistencia de los 4.500 dólares.
- El par EURUSD intenta frenar la corrección tras testear la media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1643.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,11% en los 17.655 puntos. El saldo semanal es positivo, a esta hora, con un avance del 0,85%.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+2,45%), BBVA (+1,67%) y Puig Brands (+1,60%).
Las mayores caídas son para: Acciona Energía (-2,87%), IAG (-2,69%) y Merlin Properties (-2,40%).
Sherwin-Williams, Home Depot y Boeing lideran las subidas en Wall Street
En la sesión actual, Sherwin-Williams avanza un 2,45%, seguido de Home Depot con un alza del 2,08% y Boeing que suma un 1,90%.
Entre los valores más castigados destacan American Express, que cede un 1,17%, McDonald’s un 1,07% y Salesforce un 0,86%.
El euro sigue cediendo terreno frente al dólar
El euro acumula pérdidas frente al dólar en una nueva sesión bajista, acercándose al soporte de los 1,16 dólares tras el rechazo sufrido desde los 1,18 dólares el 24 de diciembre.
La moneda cotiza con descensos del 0,22%, manteniendo la presión vendedora en el mercado de divisas.
Última hora: el Tribunal Supremo de EE. UU. aplaza el fallo sobre los aranceles de Trump
La Corte Suprema no emitirá hoy su decisión sobre los aranceles impuestos por Trump, dejando en suspenso un caso clave para el comercio y la política estadounidense.
La resolución, muy esperada por mercados y empresas, se pospone mientras el máximo tribunal evalúa los argumentos sobre la legalidad de los gravámenes.
El selectivo español vuelve a sentir la presión de los bajistas
Los vendedores vuelven a imponerse y el Ibex 35 pierde de nuevo los 17.600 puntos, quedando a apenas 20 puntos de los mínimos de la jornada.
Los intentos de los compradores no logran revertir la tendencia bajista, manteniendo el índice en terreno negativo.
La confianza del consumidor en EE. UU. mejora en enero
Las expectativas del consumidor según la Universidad de Michigan suben a 55,0 desde 54,6, mientras que el índice general de confianza se sitúa en 54,0, superando el 53,5 esperado y el 52,9 previo.
Los datos muestran un ligero optimismo entre los consumidores al inicio del año.
Las expectativas de inflación en EE. UU. se mantienen estables a corto plazo
Según la Universidad de Michigan, la inflación esperada a un año se mantiene en el 4,2% en enero, mientras que las previsiones a cinco años suben al 3,4% desde el 3,2% previo.
Los datos reflejan un ajuste al alza de las expectativas a medio plazo, en un contexto de vigilancia sobre la política monetaria de la Fed.
La plata se dispara
La plata al contado sube cerca de un 3% y se sitúa en 79,24 dólares por onza, en una sesión marcada por un fuerte impulso comprador en los metales preciosos.
Washington agita el mercado con mensajes sobre Argentina y vivienda
El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, asegura que el fondo de estabilización cambiaria no mantiene pesos y confirma que Argentina ha devuelto por completo el uso del swap.
Desde la Casa Blanca, Hassett adelanta que Trump anunciará un amplio plan de vivienda y advierte de que el Ejecutivo dispone de herramientas si no logra imponerse en el Tribunal Supremo, un mensaje con potencial impacto político y de mercado.
Así abre Wall Street
El selectivo español sigue alejándose de mínimos intradía antes de la apertura americana
El selectivo español espera la apertura de Wall Street tratando de alejarse de los mínimos de la sesión.
El índice ha recuperado la zona de los 17.600 puntos, un nivel clave de la jornada, aunque mantiene el signo negativo con un descenso de 23 puntos respecto al cierre anterior.
TSMC bate récords con sus ingresos
TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, ha batido récords con sus ingresos de 2025, para superar las estimaciones del mercado y despejar dudas con la inteligencia artificial (IA).
Y es que la compañía ha elevado su facturación anual un 31,6%, hasta los 3,81 billones de dólares taiwaneses (120.275 millones de dólares, 103.226 millones de euros).
El Ibex 35 vuelve a la zona de batalla tras el empleo de EE. UU.
El Ibex 35 muestra movimientos muy contenidos tras los datos laborales de Estados Unidos, pero recupera la zona de los 17.600 puntos, donde vuelve a intensificarse la pugna entre alcistas y bajistas.
El índice cede un 0,22%, con mayoría de valores en negativo y descensos superiores al 2% en Merlin Properties, Cellnex y ACS.
El empleo en Canadá se enfría y sube el paro
Canadá crea 8.200 empleos en diciembre, mejor de lo previsto pero muy lejos del dato anterior.
La tasa de desempleo repunta hasta el 6,8% desde el 6,5%, apuntando a una pérdida de tracción del mercado laboral y reforzando un tono más prudente para la política monetaria.
La vivienda en EE. UU. resiste mejor de lo previsto
Los permisos de construcción suben en septiembre hasta 1,415 millones, por encima de lo esperado y del dato previo.
Los inicios de viviendas caen un 4,6% mensual, una contracción menor que la registrada en agosto, mientras el dato total se sitúa en 1,306 millones.
El conjunto de cifras apunta a una desaceleración más contenida del sector inmobiliario estadounidense.
Los salarios en EE. UU. mantienen el pulso en diciembre
Los ingresos medios por hora en Estados Unidos suben un 0,3% mensual en diciembre, en línea con lo esperado y por encima del 0,2% previo.
El dato confirma que las presiones salariales siguen presentes, un elemento clave para la evolución de la inflación y las decisiones de la Reserva Federal.
Las nóminas en EE. UU. decepcionan y enfrían el mercado
Las nóminas no agrícolas de diciembre aumentan en 50.000 empleos, por debajo de las 66.000 esperadas y de las 56.000 del mes anterior. El dato apunta a una moderación del mercado laboral estadounidense y puede añadir presión a los índices en el corto plazo.
El paro en EE. UU. baja por sorpresa en diciembre
La tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa en el 4,4% en diciembre, por debajo del 4,5% esperado y del dato previo.
El registro apunta a un mercado laboral aún sólido, un factor clave para el comportamiento inmediato de Wall Street y para las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.
Wall Street se prepara para el impacto del empleo en EE. UU.
En los próximos minutos se publican las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, junto con la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora.
Se trata de un dato clave que previsiblemente incrementará la volatilidad en los índices, al condicionar las expectativas sobre crecimiento y política monetaria al otro lado del Atlántico.