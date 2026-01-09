El Ibex 35 anota su séptima semana consecutiva al alza al subir un 0,9% y mantiene los 17.600 puntos

El precio del petróleo Brent sube un 2,98% en la sesión y acumula una subida semanal superior al 5%, mientras el oro se consolida por encima de los 4.500 dólares la onza.

Los principales índices europeos y Wall Street cierran la semana en positivo, impulsados por los datos de empleo en Estados Unidos y la expectativa sobre los tipos de interés de la Fed.

Indra lidera las subidas del selectivo con un avance del 2,58%, seguida por Puig y BBVA, que se beneficia de la recomendación de Bank of America.

El Ibex 35 encadena su séptima semana consecutiva al alza tras subir un 0,9% y mantiene los 17.600 puntos, marcando un nuevo máximo histórico.

Nueva semana de celebración para el Ibex 35. El principal selectivo español firma su séptima semana al alza al anotarse una subida del 0,9% en el conjunto de las cinco últimas sesiones.

Esta es la mejor racha desde la registrada entre abril y junio del año pasado, cuando el índice sumó ocho subidas semanales tras las caídas que provocaron los aranceles de EEUU.

El Ibex consigue salvar los 17.600 puntos en una semana marcada por la tensión geopolítica tras la crisis de Venezuela. En esta primera semana completa del 2026, también ha batido un nuevo máximo histórico al terminar la jornada de este viernes en los 17.649 puntos. Lo ha logrado a pesar de caer un 0,03%.

Las acciones de Indra escalan un 2,58% y posicionan a la compañía como la más alcista en la sesión de este viernes. Le sigue Puig (+1,91%) y BBVA, que suma un 1,52% después de que Bank of America le hayan elegido como su opción favorita entre las entidades nacionales cotizadas.

A continuación se sitúan Fluidra (+1,21%) y Repsol, aupada por las perspectivas del petróleo, que escala un 1,09% en la sesión. La compañía española participa este viernes en la reunión con las principales empresas petroleras convocada por Trump.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

La banca sigue su senda alcista y cierra con la mayoría de sus valores en verde, con BBVA a la cabeza (+0,86%). Banco Sabadell es la excepción de la jornada y se deja un 1,11% en la sesión.

Los analistas de Bank of America han subido el precio objetivo a los seis bancos cotizados nacionales. Lo han hecho en un informe publicado hoy en el que analizan las principales entidades españolas e italianas.

Entre las compañías que se sitúan en el terreno de las caídas, las más castigadas son Merlin Properties (2,43%), Acciona Energía (2,43%) e IAG, que pierde un 2,37% en la sesión.

Europa, en verde

Los principales indicadores europeos acaban la semana en positivo y registran subidas de entre el 0,1% y el 1,6% en la sesión de este viernes. El más optimista es el índice Euro Stoxx 50, que rebota un 1,58%. Le sigue el Cac 40 francés, que se apunta subidas del 1,44%

Las subidas en el conjunto de la semana las lidera el Dax alemán, que suma un 2,93%, seguido del Cac 40, que asciende un 2,04%. El índice FTSE 100 de Londres se anota un 1,78% intersemanal y el FTSE Mib italiano suma un 0,78%.



Al otro lado del charco, Wall Street vive una jornada con sus principales índices en positivo, después de que los inversores hayan conocido los datos del paro en Estados Unidos. El Nasdaq se sitúa a la cabeza y anota subidas por encima del 0,8%. El Dow Jones se aupa un 0,58 y el SP 500 un 0,64%.

El país ha creado 50.000 empleos no agrícolas en diciembre, ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas. La parte positiva del informe es la tasa de paro, que ha sido una décima mejor que las estimaciones.

La economía estadounidense da leves indicios de enfriamiento mientras los inversores esperan a la decisión que tome la Fed sobre los tipos el próximo 28 de enero. La probabilidad de que el banco estadounidense baje las tasas es inferior al 20%.

Además, los inversores siguen pendientes de la política arancelaria, a la espera de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuncie su decisión sobre la utilización por parte del Gobierno del país de una ley de emergencia nacional para la implantación tasas generalizados a sus socios comerciales.



El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 2,98% en la sesión de este viernes. El precio del petróleo del Viejo Continente alcanza los 63,85 dólares. El crudo acumula una subida intersemanal del 5,12%, la más elevada desde mediados del pasado octubre.

El West Texas estadounidense vive la sesión de este viernes en verde (+3,39%) hasta los 59,75 dólares. El repunte semanal es del 4,22%.

El precio del oro sigue su senda alcista y se anota subidas del 0,67% este viernes. En el acumulado semanal suma un 4,08%, avance con el que se sitúa por encima de los 4.500 dólares por onza.