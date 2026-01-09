BBVA mejorará su aspecto técnico si cierra el hueco bajista y supera los 20,35 euros

BBVA afronta 2026 con expectativas de mayor crecimiento, apoyado en el avance del crédito corporativo y la estabilización de tipos de interés.

El Ibex 35 alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por el buen comportamiento de las acciones de BBVA.

En el mercado español, el Ibex 35 cerró ayer en un nuevo máximo histórico, por encima de los 17.650 puntos, tras avanzar un 0,33%. Entre lunes y jueves acumula una ganancia del 0,92%, mientras que en el conjunto del año el selectivo suma ya una revalorización cercana al 2%. Al analizar los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de BBVA.

BBVA afronta el inicio de 2026 con un escenario de mayor crecimiento de la actividad, impulsado por el avance del crédito corporativo, que pasará a ser el principal motor de la rentabilidad tras la estabilización de los tipos de interés. Así lo señala el informe de perspectivas para 2026 de Deutsche Bank.

La entidad dibuja un panorama positivo para la banca europea en su conjunto, apoyado en la resiliencia mostrada en 2025, ejercicio en el que el sector logró un retorno sobre el capital tangible cercano al 14%. En este escenario, los analistas consideran que el margen de intereses ya ha tocado fondo y se encuentra en disposición de retomar el crecimiento.

Por otro lado, BBVA mantiene en Venezuela una red de unas 160 oficinas y cerca de 2.000 empleados, aunque su actividad está muy limitada. La entidad lleva años sometida a los controles del régimen chavista, que dificultan tanto la repatriación de dividendos como el cierre de sucursales.

La fuerte devaluación de la moneda y las restricciones operativas han reducido el peso del negocio hasta niveles marginales, con resultados que en los últimos ejercicios se han movido entre pérdidas y beneficios muy ajustados, una situación que podría mejorar si también lo hace el entorno económico.

Desde el punto de vista técnico, el ejercicio anterior fue muy positivo para los títulos de BBVA, con una ganancia acumulada cercana al 124,5%, encadenando así cinco años consecutivos de subidas en el precio de su cotización. Si ampliamos el análisis al corto y medio plazo, el aspecto técnico del valor sigue siendo claramente alcista.

Este comportamiento viene acompañado por el buen tono del índice sectorial bancario europeo, que por el momento no genera dudas y mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

En BBVA, el ejercicio anterior ha estado marcado por una tendencia alcista de fondo, no exenta de correcciones puntuales y fases de consolidación, como el profundo retroceso de marzo y los movimientos laterales de junio y septiembre, que dieron paso a un nuevo impulso al alza.

Desde la zona próxima a los 16 euros por acción, BBVA abrió un importante hueco al alza a mediados del pasado mes de octubre, lo que dio lugar a un fuerte movimiento ascendente. Este tramo generó una nueva directriz y una zona de mínimos crecientes más acelerada y con mayor pendiente que la directriz principal, una señal clara de fortaleza que se ha ido reforzando con el paso de los meses.

En el muy corto plazo, el valor alcanzó máximos históricos en formato intradiario la semana pasada, en la zona de los 20,82 euros, que se convierten en la principal referencia de resistencia en el momento actual.

En las dos últimas sesiones, BBVA ha protagonizado un ajuste correctivo relevante, con la apertura de un hueco a la baja desde los 20,35 euros por acción y la perforación de la directriz alcista acelerada, un nivel que trata de recuperar en la sesión de hoy.

De hecho, el valor ha abierto con un hueco al alza, buscando el cierre del último hueco bajista. Como niveles técnicos clave, el foco se sitúa precisamente en los 20,35 euros, cuya superación abriría la puerta a un nuevo tramo de rebote hacia los máximos históricos de 20,82 euros.

De cara a una posible estrategia sobre el valor, la referencia sería esperar un cierre diario o semanal por encima de los 20,35 euros. En ese escenario, BBVA ofrecería una señal de entrada con un primer objetivo en los 20,82 euros y, por encima de ese nivel, el título volvería a entrar en subida libre técnica y absoluta, reforzando aún más su estructura gráfica.

Con el único objetivo de controlar el riesgo, la correspondiente orden de protección se situaría en el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, por debajo de los 20,07 euros en base cierres.