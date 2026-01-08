Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se proponen estrategias de entrada y protección para cada valor según niveles clave de cierre en bolsa.

Iberdrola, Santander, Endesa e IAG son valores destacados por su buen momento técnico y vigilancia de inversores.

El selectivo español muestra su primera señal de debilidad en el año y pospone los 17.700 puntos.

El selectivo español presenta la primera señal de debilidad tras el comienzo del año y deja los 17.700 puntos para más adelante.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también recoge beneficios con la única excepción del Nasdaq 100 que logra quedar en tablas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Iberdrola: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 19 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,48 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,11 euros en base cierres.

3) Endesa: Vamos a hacernos con el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 32 euros, colocando una orden de protección en los 31,06 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,90 euros en base cierres.