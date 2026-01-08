Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,33%) vuelve al verde y marca nuevos máximos al filo de los 17.700 puntos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,33%, hasta los 17.654,7 puntos. De esta forma, el selectivo de la Bolsa española marca nuevos máximos históricos al cierre de una sesión. Los máximos intradiarios son los 17.739,6 enteros que tocó el pasado 6 de enero.

- El Ibex 35 lidera las subidas en una sesión mayoritariamente positiva en Europa. Las principales Bolsas del Viejo Continente registran ligeros avances. La única excepción es Londres, que cede un 0,08%.

- Los inversores mantienen la prudencia ante la tensión geopolítica generalizada y a la espera de conocer, este viernes, las cifras de empleo estadounidenses de diciembre, así como una potencial sentencia del Tribunal Supremo de EEUU sobre los aranceles.

- En Wall Street la sesión tiene signo mixto. El Dow Jones sube un 0,6% y el S&P 500, un 0,04%. A su vez, el Nasdaq Composite cede un 0,52%.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles en su red social que planea prohibir a los grandes inversores institucionales la compra de más viviendas unifamiliares.

- Además, Trump criticó a las compañías de defensa, afirmando que prohibiría el pago de dividendos y la recompra de acciones, al tiempo que prometía limitar los salarios de sus ejecutivos.

- “Lo que no está claro es si Trump tiene potestad para hacer todo lo anunciado y si finalmente lo intentará hacer”, señalan los analistas de Link Securities.

- Las peticiones de subsidios de desempleo semanales alcanzaron la semana pasada un total de 208.000 solicitudes, lo que supone una subida de 8.000 personas respecto a la cifra anterior.

- Los pedidos de fábrica de noviembre en Alemania aumentaron un 5,6% en noviembre con relación a octubre y mejoran las expectativas.



- El índice de confianza del consumidor de la eurozona de diciembre mejora 1,1 puntos según ha publicado la Comisión Europea. El indicador consigue su mejor resultado desde octubre de 2024 y mejora la previsión del mercado, que esperaba un retroceso a -14.6.

- El bitcoin prosigue con su corrección tras fallar en su ataque a la importante resistencia de los 94.500 dólares.

- El precio del oro continúa con su recogida de beneficios, lo que hace pensar en un nuevo testeo al soporte psicológico de los 4.400 dólares.

- El par EURUSD pelea por no alejarse del soporte vital de los 1,1685 tras perderlos.