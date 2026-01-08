Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,33%) vuelve al verde y marca nuevos máximos al filo de los 17.700 puntos
El selectivo español encabeza las ganancias en Europa. Los principales índices de Wall Street registran tendencia mixta.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:30 Las peticiones de desempleo en EE. UU. sorprenden a la baja
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Colonial
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:17 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,33%, hasta los 17.654,7 puntos. De esta forma, el selectivo de la Bolsa española marca nuevos máximos históricos al cierre de una sesión. Los máximos intradiarios son los 17.739,6 enteros que tocó el pasado 6 de enero.
- El Ibex 35 lidera las subidas en una sesión mayoritariamente positiva en Europa. Las principales Bolsas del Viejo Continente registran ligeros avances. La única excepción es Londres, que cede un 0,08%.
- Los inversores mantienen la prudencia ante la tensión geopolítica generalizada y a la espera de conocer, este viernes, las cifras de empleo estadounidenses de diciembre, así como una potencial sentencia del Tribunal Supremo de EEUU sobre los aranceles.
- En Wall Street la sesión tiene signo mixto. El Dow Jones sube un 0,6% y el S&P 500, un 0,04%. A su vez, el Nasdaq Composite cede un 0,52%.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles en su red social que planea prohibir a los grandes inversores institucionales la compra de más viviendas unifamiliares.
- Además, Trump criticó a las compañías de defensa, afirmando que prohibiría el pago de dividendos y la recompra de acciones, al tiempo que prometía limitar los salarios de sus ejecutivos.
- “Lo que no está claro es si Trump tiene potestad para hacer todo lo anunciado y si finalmente lo intentará hacer”, señalan los analistas de Link Securities.
- Las peticiones de subsidios de desempleo semanales alcanzaron la semana pasada un total de 208.000 solicitudes, lo que supone una subida de 8.000 personas respecto a la cifra anterior.
- Los pedidos de fábrica de noviembre en Alemania aumentaron un 5,6% en noviembre con relación a octubre y mejoran las expectativas.
- El índice de confianza del consumidor de la eurozona de diciembre mejora 1,1 puntos según ha publicado la Comisión Europea. El indicador consigue su mejor resultado desde octubre de 2024 y mejora la previsión del mercado, que esperaba un retroceso a -14.6.
- El bitcoin prosigue con su corrección tras fallar en su ataque a la importante resistencia de los 94.500 dólares.
- El precio del oro continúa con su recogida de beneficios, lo que hace pensar en un nuevo testeo al soporte psicológico de los 4.400 dólares.
- El par EURUSD pelea por no alejarse del soporte vital de los 1,1685 tras perderlos.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión alcista para el Ibex 35 tras el pequeño ajuste correctivo de la sesión precedente, en una jornada donde los bajistas quisieron imponerse, pero la zona de los 17.580 puntos sirvió para formar un doble soporte intradiario que permitió recomponer la situación.
Durante la tarde se alcanzó un máximo intradiario en 17.665 puntos, mientras que los mínimos se situaron en 17.596 puntos. Gran parte de la sesión estuvo dominada por los números verdes.
Cuando falta poco menos de media hora para que las bolsas del Viejo Continente cierren sus puertas, el principal índice español suma un 0,32% en los 17.652 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Puig Brands (+5,56%), Amadeus (+2,36%) y Aena (+1,85%).
Los valores más bajistas son, a esta hora: Solaria (-3,54%), ArcelorMittal (-2,94%) y Acciona Energía (-2,86%).
-
Estos valores impulsan al alza al Dow Jones
En el índice industrial Dow Jones, lidera las subidas Home Depot ganando 2,78%, Merc&Co suma un 2,50% y Honeywell un 2,36%.
En contraste, pocos valores caen, destacando Nvidia con un descenso del 1,70%, Apple del 1,44% y Amgen del 1,31%, mostrando un mercado desigual entre sectores.
-
Volkswagen y Qualcomm se unen para impulsar la conducción del futuro
Volkswagen firma una carta de intención con Qualcomm, que será el principal proveedor de tecnología para el lanzamiento de su arquitectura SDV zonal.
El acuerdo busca potenciar experiencias de conducción de próxima generación, reforzando la estrategia del fabricante alemán en vehículos conectados e inteligentes.
-
Superamos máximos de la jornada
El Ibex 35 rompe los máximos de la sesión y dibuja una vela diaria que consolida la zona clave de 17.600 puntos, nivel vital para evitar descensos mayores.
El sector bancario lidera las subidas, mientras el farolillo rojo de la sesión cae un 3,42%, manteniendo la presión en la parte baja de la tabla.
-
El Ibex 35 se acerca a máximos del día
Tras la apertura de Wall Street, el Ibex 35 consolida los 17.600 puntos y muestra un repunte generalizado entre sus valores.
Puig Brands, Aena y Amadeus lideran las subidas, que van del 4,07% al 1,79%, destacando en la parte alta de la tabla mientras el selectivo español se fortalece intradía.
-
Kratos y Lockheed Martin arrancan la jornada con fuertes subidas
Las acciones de Kratos $KTOS se disparan más del 15% en la apertura, mientras Lockheed Martin $LMT sube alrededor del 8%.
-
El euro se debilita y pierde los 1,17 dólares frente al dólar
La moneda única encadena cinco sesiones a la baja y sufre un fuerte rechazo en la zona de 1,18 dólares.
En la jornada de hoy retrocede un 0,15% hasta situarse en 1,1659 dólares, mostrando presión sostenida frente al dólar y cautela entre los inversores.
-
Trump impulsa de nuevo los aranceles
Los aranceles aduaneros, una de las primeras propuestas de campaña de Trump, regresan al debate tras años de controversia.
El SCOTUS decidirá este viernes sobre su legalidad, afectando a más de 1.000 empresas, aunque incluso si se declaran ilegales, los reembolsos quedarían sujetos a tribunales inferiores.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español espera la apertura americana por encima de 17.600 puntos
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street por encima de los 17.600 puntos, con la mayoría de sus valores en positivo.
Puig Brands lidera las subidas con un 4,47%, seguida de Amadeus con 1,83%, mientras ArcelorMittal cae un 3,18%, convirtiéndose en el farolillo rojo de la sesión.
-
El VIX sube pero mantiene la calma en el mercado
El índice de volatilidad VIX repunta un 1,76% hasta 15,62 puntos, lejos de la zona de 20 puntos que indicaría un mercado más agitado.
La subida refleja cierta cautela, pero el nivel actual sigue señalando un entorno relativamente tranquilo para los inversores.
-
EE. UU. refuerza su agenda energética y busca rebajar tensiones con China
El secretario de Energía de EE. UU. anticipa un rápido crecimiento de la actividad de Chevron en Venezuela, señalando un mayor protagonismo de la petrolera en el país.
En paralelo, subraya que Trump quiere mantener relaciones pacíficas con China de cara al futuro, combinando una estrategia de pragmatismo diplomático con el impulso a los intereses energéticos estadounidenses.
-
Canadá reduce su déficit comercial más de lo previsto
La balanza comercial de Canadá registra en octubre un déficit de 0,58 mil millones de dólares canadienses, claramente mejor que el déficit de 1,40 mil millones esperado, aunque por debajo del superávit de 0,24 mil millones del mes anterior.
-
Los costes laborales sorprenden con una caída mayor de lo esperado
Los costes laborales unitarios en EE. UU. retroceden un 1,9% en el tercer trimestre, frente a una previsión de estabilidad y tras la caída del 2,9% anterior.
El dato refuerza la idea de menor presión inflacionista desde el lado de los salarios y da margen a la Reserva Federal para mantener un tono más flexible en política
-
EE. UU. acelera productividad y reduce con fuerza su déficit comercial
La productividad no agrícola de EE. UU. se mantiene en el 4,9% trimestral en el tercer trimestre, confirmando un ritmo elevado frente al 4,1% previo y reforzando el mensaje de eficiencia en la economía estadounidense.
Al mismo tiempo, la balanza comercial de octubre mejora de forma notable, con un déficit de 29,40 mil millones de dólares frente a los 58,10 mil millones previstos y los 48,10 mil millones anteriores, lo que apunta a un ajuste significativo del desequilibrio exterior.
-
Repunte en las renovaciones del subsidio de desempleo en EE. UU.
Las renovaciones de los subsidios por desempleo en EE. UU. aumentan hasta 1.914.000, por encima de las 1.900.000 previstas y de las 1.858.000 anteriores.
El dato apunta a una ligera pérdida de dinamismo en el mercado laboral, al reflejar un mayor número de personas que prolongan la percepción de ayudas.
-
Las peticiones de desempleo en EE. UU. sorprenden a la baja
Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. se situaron en 208.000, por debajo de las 213.000 esperadas, aunque por encima de las 200.000 de la semana anterior.
El dato confirma un mercado laboral que sigue mostrando solidez pese al endurecimiento de las condiciones financieras.
-
Miran alerta del sesgo restrictivo de la Fed
Miran, miembro de la Reserva Federal, espera recortes de tipos de alrededor de 1,5 puntos en 2026 y sitúa la inflación subyacente en el 2,3%.
Considera que la política monetaria está aún muy por encima del nivel neutral y advierte de que la Fed está asumiendo riesgos innecesarios para el mercado laboral, incluso cuando la economía podría absorber hasta un millón de nuevos empleos sin generar inflación.
-
El Ibex 35 vuelve a perder los 17.600 puntos y entra en negativo