Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se establecen órdenes de protección para limitar riesgos en cada valor recomendado en caso de caídas en los precios.

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan por su buen desempeño y presentan oportunidades de inversión según su evolución técnica reciente.

El mercado estadounidense también registra máximos en el Dow Jones y S&P 500, manteniendo la tendencia alcista.

El selectivo español recibió de los Reyes Magos de Oriente el regalo de un nuevo máximo histórico aunque no pudo amarrar los 17.700 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también consigue seguir subiendo y a los nuevos máximos del Dow Jones se unen los del S&P 500.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,91 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,11 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,36 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,90 euros en base cierres.