Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,29%) rompe su racha positiva y pierde los 17.600 puntos

- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles con pérdidas y cae un 0,29%, hasta los 17.596,40 puntos. El principal selectivo español rompe su racha de tres sesiones en verde.

- Las principales bolsas europeas registran pérdidas, a excepción del Dax alemán, que firma una subida del 0,85%. Londres encabeza las bajadas y cede un 0,77%.

- Wall Street vive una jornada en signo mixto. El Nasdaq se salva y sube un 0,22%, mientras que el S&P 500 se mantiene plano cayendo un leve 0,08% y el Dow Jones baja un 0,43%.

- La atención del mercado se centra en el creciente riesgo geopolítico, con los inversores pendientes de los sucesos en Venezuela.

- El precio del petróleo cae un 3% en dos sesiones, con el anuncio de Trump de que Venezuela le venderá a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a precios de mercado, lo que equivale a unos 2.800 millones de euros.

- La UE exige a Trump que respete Groenlandia (propiedad de Dinamarca y bajo el paraguas defensivo de la OTAN), frente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que no descarta el uso de la fuerza militar para hacerse con el territorio.

- A la vez, se sigue trabajando por la paz en Ucrania.

- La inflación de la eurozona bajó una décima en diciembre gracias a la mayor caída del precio de la energía, hasta situarse en el 2%, en línea con el objetivo que el Banco Central Europeo (BCE).

- En EEUU el empleo en el sector privado creo 41.000 nóminas en el mes de diciembre según el informe ADP publicado este miércoles.

- El número de ofertas de empleo en EEUU en noviembre se situó en 7,146 millones, frente a las 7,449 millones de ofertas registradas en octubre. Los analistas esperaban un incremento hasta los 7,6 millones.

- Los datos del mercado laboral estadounidense serán relevantes para las próximas decisiones de la Fed. Actualmente el mercado ve apenas un 20% de probabilidad de recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 28 enero y no descuenta una bajada al 100% hasta junio.

- El bitcoin falla en su ataque a la importante resistencia de los 94.500 dólares y vuelve a girarse.

- El precio del oro no puede con la resistencia de los 4.500 dólares y retrocede posiciones.

- El par EURUSD se la juega ante el soporte de los 1,1685, nivel no visto desde hace casi un mes.