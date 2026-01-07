Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,29%) rompe su racha positiva y pierde los 17.600 puntos
El principal selectivo español sigue la tendencia europea de bajadas y cierra en rojo tras tres sesiones al alza.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 16:32 Los inventarios de crudo en EE. UU. sorprenden con fuertes caídas
- 16:01 Las ofertas de empleo en EE. UU. caen más de lo esperado
- 16:01 El PMI de servicios de EE. UU. acelera en diciembre
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:16 El empleo privado en EE. UU. decepciona según el ADP
- 11:01 La inflación de la eurozona modera su avance en enero
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de Indra
- 09:22 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:27 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles con pérdidas y cae un 0,29%, hasta los 17.596,40 puntos. El principal selectivo español rompe su racha de tres sesiones en verde.
- Las principales bolsas europeas registran pérdidas, a excepción del Dax alemán, que firma una subida del 0,85%. Londres encabeza las bajadas y cede un 0,77%.
- Wall Street vive una jornada en signo mixto. El Nasdaq se salva y sube un 0,22%, mientras que el S&P 500 se mantiene plano cayendo un leve 0,08% y el Dow Jones baja un 0,43%.
- La atención del mercado se centra en el creciente riesgo geopolítico, con los inversores pendientes de los sucesos en Venezuela.
- El precio del petróleo cae un 3% en dos sesiones, con el anuncio de Trump de que Venezuela le venderá a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a precios de mercado, lo que equivale a unos 2.800 millones de euros.
- La UE exige a Trump que respete Groenlandia (propiedad de Dinamarca y bajo el paraguas defensivo de la OTAN), frente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que no descarta el uso de la fuerza militar para hacerse con el territorio.
- A la vez, se sigue trabajando por la paz en Ucrania.
- La inflación de la eurozona bajó una décima en diciembre gracias a la mayor caída del precio de la energía, hasta situarse en el 2%, en línea con el objetivo que el Banco Central Europeo (BCE).
- En EEUU el empleo en el sector privado creo 41.000 nóminas en el mes de diciembre según el informe ADP publicado este miércoles.
- El número de ofertas de empleo en EEUU en noviembre se situó en 7,146 millones, frente a las 7,449 millones de ofertas registradas en octubre. Los analistas esperaban un incremento hasta los 7,6 millones.
- Los datos del mercado laboral estadounidense serán relevantes para las próximas decisiones de la Fed. Actualmente el mercado ve apenas un 20% de probabilidad de recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 28 enero y no descuenta una bajada al 100% hasta junio.
- El bitcoin falla en su ataque a la importante resistencia de los 94.500 dólares y vuelve a girarse.
- El precio del oro no puede con la resistencia de los 4.500 dólares y retrocede posiciones.
- El par EURUSD se la juega ante el soporte de los 1,1685, nivel no visto desde hace casi un mes.
Zegona abona el dividendo extra de 1.400 millones y devuelve el préstamo con el que compró Vodafone España
Zegona ha abonado este miércoles el dividendo extraordinario de 1.400 millones de euros. De esta cantidad, una parte se ha destinado a pagar al grupo Vodafone el préstamo de 900 millones de euros con el que la firma de inversión británica financió parte de la compra del negocio de la teleco en España en 2024.
En concreto, Zegona ha destinado un total de 975 millones de euros a saldar la deuda con el grupo Vodafone, un importe del que 900 millones de euros corresponden a la suma principal del crédito y los otros 75 millones de euros a intereses.
Los términos del acuerdo para la compra de Vodafone España incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, la cual se selló a finales de mayo de 2024.
De este modo, esas acciones preferentes reembolsables se han amortizado y han desaparecido con el pago del préstamo al grupo Vodafone, lo cual supone una reducción del 69% de los títulos ordinarios de Zegona en circulación a partir de mañana, 8 de enero, cuando pasarán de 759 millones a 236 millones.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de más a menos en el Ibex 35, que osciló entre un máximo intradía de 17.706 puntos y un mínimo de 17.554 puntos.
El índice español inició la jornada intentando mantenerse en positivo, pero los bajistas lograron imponerse y provocaron descensos que, por el momento, no se han revertido, manteniendo al Ibex 35 en rojo. A pesar de ello, algunos valores registraron subidas destacadas.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,29% en los 17.594 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+6,72%), ArcelorMittal (+4,04%) y ACS (+4,03%).
Las mayores caídas son para: Puig Brands (-3,61%), Banco Sabadell (-2,97%) y Repsol (-2,85%).
China ordena pausa en pedidos del chip H200 de Nvidia
Las autoridades chinas han solicitado a las empresas tecnológicas que suspendan los pedidos del chip H200 de Nvidia, según informa The Information, generando preocupación sobre el impacto en la cadena de suministro y la demanda del sector tecnológico.
-
Amgen lidera subidas en industriales mientras JPMorgan cae
En estos instantes, Amgen encabeza las ganancias del sector industrial con un avance del 3,08%, seguido de Microsoft con un 1,80% y NVIDIA con un 1,64%.
En el lado negativo, JPMorgan registra la mayor caída con un 2,95%, mientras Nike y 3M pierden un 2,83% y un 2,61%, respectivamente.
-
Los inventarios de crudo en EE. UU. sorprenden con fuertes caídas
Los datos de la EIA muestran que los inventarios de crudo en Cushing suben 0,728 millones de barriles, mientras que los inventarios totales de crudo caen 3,832 millones, muy por debajo del millón previsto y de los 1,934 millones anteriores.
La información refleja una contracción más intensa de lo esperado en las reservas estadounidenses.
-
El selectivo español pierde los mínimos de la sesión y acelera la caída
El Ibex 35 pierde la zona de mínimos de la sesión tras los recientes datos macroeconómicos de Estados Unidos, retrocediendo 87 puntos hasta 17.561.
En gráfico diario se aprecia una figura en forma de carcasa invertida, con connotaciones bajistas.
-
El índice de empleo en servicios de EE. UU. mejora mientras los precios aflojan
El índice ISM de empleo no manufacturero sube a 52,0 puntos en diciembre desde 48,9, volviendo a zona de expansión.
En paralelo, el índice de precios del sector servicios baja a 64,3 puntos desde 65,4, mostrando una ligera moderación de las presiones inflacionistas.
-
Las ofertas de empleo en EE. UU. caen más de lo esperado
La encuesta JOLTS de noviembre muestra 7,146 millones de ofertas de empleo, por debajo de las 7,610 millones previstas y de los 7,449 millones del mes anterior.
El dato apunta a un enfriamiento adicional del mercado laboral estadounidense.
-
El PMI de servicios de EE. UU. acelera en diciembre
El PMI no manufacturero del ISM sube a 54,4 puntos en diciembre, por encima de los 52,2 previstos y del 52,6 anterior. El dato apunta a una mayor expansión del sector servicios al cierre del año.
Eli Lilly negocia la compra de Ventyx
Eli Lilly se acerca a un acuerdo para adquirir la biotecnológica Ventyx a un precio de 14 dólares por acción, según informa The Wall Street Journal.
La operación reforzaría la apuesta del grupo farmacéutico por el segmento biotecnológico.
-
Figura de doble suelo intradiario en el Ibex 35
El Ibex 35 dibuja un doble suelo intradiario en la zona de los 17.577 puntos y afianza las pérdidas hasta el 0,34%.
El índice español se aleja de los 17.600 puntos y mantiene el tono negativo.
-
Así abre Wall Street
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona negativa
El selectivo español espera la apertura de Wall Street en terreno ligeramente negativo. Los alcistas no logran revertir la tendencia de forma consistente y los bajistas mantienen el control de la situación, al menos por ahora.
En la parte alta de la tabla se registran subidas destacadas en valores como Indra, ACS, ArcelorMittal y Solaria, con avances de entre el 5,64% y el 2,30%.
En el lado opuesto, se observan caídas abultadas en Puig Brands, Banco Sabadell, Bankinter y Repsol, con descensos que oscilan entre el 2,95% y el 2,39%.
-
Última hora: Hyundai se dispara a máximos históricos en medio de rumores sobre una alianza con Nvidia
Las acciones de Hyundai se disparan cerca de un 14% este miércoles, cotizando en máximos históricos en la Bolsa de Seúl, en medio de las especulaciones sobre una posible alianza con Nvidia.
-
Indra, ACS y ArcelorMittal son los más alcistas del Ibex 35 ahora
Indra se sitúa al frente del Ibex 35 con una subida del 5,41%, seguida de ACS y ArcelorMittal, que avanzan entre un 3,80% y un 3,13%.
En la parte baja, Repsol registra descensos cercanos al 3%, mientras Puig Brands cae un 2,69% y Banco Sabadell un 2,53%.
-
Qualcomm está en conversaciones con Samsung Electronics para fabricar microchips avanzados
Qualcomm se encuentra en conversaciones con la surcoreana Samsung Electronics para firmar un contrato de fabricación de chips de dos nanómetros, según ha adelantado 'Korea Economic Daily' citando al presidente y consejero delegado de la firma estadounidense de semiconductores, Cristiano Amón.
-
Warner Bros rechaza oferta de Paramount y pide a los accionistas apoyar la propuesta de Netflix
Warner Bros ha rechazado nuevamente la última oferta de adquisición de Paramount y ha dicho a los accionistas que apoyaran la oferta rival de Netflix.
-
La Generalitat prevé presentar este enero el consejo de administración de la empresa mixta de Rodalies
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, prevé dar a conocer antes de que termine el mes de enero el nombre de los 5 miembros del consejo de administración de la nueva empresa mixta Gobierno-Generalitat de Rodalies que escogerá la parte catalana.
"Respecto a los nombres o las 5 personas que deben conformar la parte catalana de la empresa de Rodalies, los próximos días, antes de acabar el mes de enero, estaremos en disposición de dar a conocer estos nombres", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu, este miércoles.
Ha dicho que en el Govern han estado centrados en cerrar el acuerdo sobre el modelo de financiación y que debe presentarse en los próximos días, y que "a continuación" se podrá cerrar esta otra cuestión.
-
El empleo privado en EE. UU. decepciona según el ADP
El cambio de empleo no agrícola ADP de diciembre muestra un aumento de 41.000 puestos de trabajo, por debajo de los 49.000 previstos y muy lejos del dato anterior de −29.000.
La referencia apunta a una creación de empleo más débil de lo esperado en el tramo final del año.