Telefónica se encuentra en plena fase de acumulación previa a superar los 3,50 euros

Técnicamente, Telefónica se encuentra en fase de acumulación entre los 3,42 y 3,60 euros, con altos volúmenes de negociación que anticipan un posible movimiento alcista si supera los 3,50 euros.

Telefónica muestra un crecimiento orgánico moderado en ingresos y EBITDA, con España y Brasil liderando, y avanza en una estrategia a 2030 enfocada en inversiones y ajuste de dividendos.

Los mercados han digerido sin sobresaltos elataque de EE. UU. a Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro, así como el giro geopolítico producido durante el fin de semana. La reacción ha sido mínima y las bolsas mantuvieron un tono positivo en la sesión precedente, reflejando una notable capacidad de absorción del riesgo geopolítico.

En este contexto, el Ibex 35 cerró la última sesión con un avance del 0,7% y marcó un nuevo récord histórico al superar por primera vez la cota de los 17.600 puntos, reforzando la fortaleza del mercado español. Si examinamos los valores de su composición, destaca hoy martes el comportamiento de las acciones de Telefónica.

Los resultados más recientes de Telefónica, correspondientes al tercer trimestre de 2025, muestran un crecimiento orgánico moderado en ingresos y EBITDA, con España y Brasil liderando la evolución operativa. La compañía mantiene sus objetivos de crecimiento general, con foco en inversiones y en una nueva estrategia a 2030 que incluye ajustes en la política de dividendos.

Además, Telefónica se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación. En las últimas horas se ha conocido que Telefónica Deutschland ha iniciado una reorientación estratégica para convertirse en una compañía IA First, situando la inteligencia artificial en el centro de su desarrollo tecnológico y de su modelo de negocio, con el objetivo de ganar eficiencia operativa y abrir nuevas vías de ingresos.

Dentro de este proceso, Telefónica Alemania ha sellado una alianza con la consultora Capgemini para acelerar su transición hacia una empresa centrada en la IA. La colaboración busca impulsar la adopción de soluciones avanzadas que refuercen la competitividad de la empresa en un mercado cada vez más digitalizado y exigente.

Si analizamos los títulos de Telefónica desde el punto de vista técnico, observamos que el recientemente finalizado ejercicio 2025 se saldó con una caída del 4,43% para la teleco, en un año en el que su índice de referencia, el Ibex 35, registró ganancias superiores al 49% en el mismo periodo. Telefónica es, a día de hoy, un valor claramente rezagado que conviene seguir con atención de cara a 2026.

En el gráfico de largo plazo se aprecia una secuencia de mínimos y máximos crecientes iniciada en la zona de los 2,90 euros por acción, nivel que llegó a tocar en agosto de 2023. Desde ahí, los títulos avanzaron hasta aproximarse a los 4,69 euros, máximos marcados el pasado mes de agosto.

Este tramo al alza estuvo acompañado de incrementos puntuales de volatilidad, pero fue durante 2025 cuando se concentró la mayor parte del movimiento al alza. No obstante, los máximos anuales en los 4,69 euros favorecieron la entrada de posiciones cortas y la recogida de beneficios, lo que propició caídas relevantes en busca del soporte de los 4,12 euros, nivel que fue tanteado en dos ocasiones.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Existe, además, un elemento técnico especialmente relevante, como es el importante hueco bajista generado en la zona de los 4,115 euros por acción. Este hueco terminó llevando a Telefónica a marcar mínimos anuales en torno a los 3,368 euros durante el pasado mes de diciembre.

Desde esa última caída, el valor ha desarrollado un movimiento lateral de consolidación comprendido entre los 3,42 y cerca de los 3,60 euros, un rango que acumula ya dos meses de duración.

En la actualidad, Telefónica se mueve en una zona equidistante entre el soporte y la resistencia más relevantes tanto de corto como de medio plazo. Técnicamente, el valor no se encuentra en un buen momento técnico, ya que el precio cotiza claramente por debajo de sus tres medias móviles más representativas de corto, medio y largo plazo.

No obstante, hay un aspecto a destacar, y es que el volumen de contratación durante todo este tramo lateral ha sido muy superior a la media de los últimos meses. Este comportamiento invita a pensar que Telefónica podría encontrarse en una fase de acumulación por parte de las manos fuertes, previa a un movimiento alcista que busque, al menos, el cierre parcial del amplio hueco bajista abierto desde el mes de noviembre.

Así pues, en la medida en que Telefónica supere la zona de los 3,50 euros, que actúa como primera resistencia intermedia, el valor ofrecería una primera señal de entrada. Esta señal permitiría plantear una orden de compra que no debería superar el tercio de la posición habitual destinada a un valor de estas características.

El primer objetivo se situaría en los 3,62 euros por acción, correspondiente a la primera resistencia horizontal y al primer nivel de retroceso proporcional de Fibonacci de todo el último tramo de caídas. En cuanto a la orden de protección, debería colocarse por debajo de la zona de los 3,40 euros, en base cierres.