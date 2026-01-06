Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda colocar órdenes de protección en estos valores para gestionar el riesgo ante posibles caídas.

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan por su buen momento técnico y se consideran valores atractivos para invertir actualmente.

El selectivo español alcanza máximos históricos superando los 17.600 puntos en el inicio de la primera semana completa del año.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también consigue subir con el protagonismo del Dow Jones al marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,84 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,99 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,36 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,80 euros en base cierres.