El Ibex 35 abre la tercera sesión del año en máximos históricos y roza los 17.660 puntos

El euro cotizaba a 1,1734 dólares y la prima de riesgo española se situaba en torno a los 40,3 puntos básicos.

Acerinox, Iberdrola, ACS e Indra registraban los principales descensos al inicio de la jornada.

Fluidra, Grifols, Sacyr y Banco Santander lideraban las subidas del selectivo español en la apertura.

El Ibex 35 ha iniciado la tercera sesión del año en máximos históricos, rozando los 17.660 puntos.

La Bolsa española ha comenzado la tercera sesión del año en nuevos máximos históricos rozando los 17.660 puntos, en línea con los avances del resto de mercados, que pese a la incertidumbre han acogido con alzas generalizadas el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Minutos después de la apertura, el selectivo español sumaba 41 puntos, un 0,24%, y se situaba en 17.658 unidades.



Desde comienzos de año, el Ibex ha encadenado dos máximos históricos de cierre, el último este lunes, cuando subió un 0,7% hasta 17.614,4 puntos tras alcanzar un récord intradía de 17.629,9 unidades.

Claves para la sesión de hoy

En los primeros minutos de la sesión de este martes, Fluidra lideraba los ascensos del selectivo, con un avance del 3,05%, seguido por Grifols (+2,22), Sacyr (+1,82) y Banco Santander (+1,27).

Por contra, entre los descensos que se registraban en la apertura del mercado destacaban los de Acerinox (-0,99%), Iberdrola (-0,81%), ACS (-0,54%) e Indra (-0,60%).

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en la apertura de los mercados en los 61,44 dólares, con un retroceso del 0,52%, mientras que el Texas cotizaba a 57,96 dólares, con un descenso del 0,62%.

En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,1734 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española rondaba los 40,3 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 3,32%.