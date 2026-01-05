Repsol mira hacia máximos históricos en los 17,15 euros en plena sacudida geopolítica

El valor debe superar claramente los 17,15 euros para confirmar la señal alcista, y la zona de los 16,40 euros es clave como soporte para evitar rupturas en falso.

Las acciones de Repsol han subido más del 47,5% en 2025, apoyadas en una tendencia alcista que ha superado resistencias importantes, con el último impulso tras la noticia de Venezuela.

La compañía es la española con mayor exposición a Venezuela, un mercado clave que aporta 24 millones de barriles equivalentes en 2024 y recursos valorados en 13.000 millones de euros.

Repsol se acerca a sus máximos históricos de 17,15 euros por acción tras la detención de Nicolás Maduro y la ofensiva de EE. UU. sobre Venezuela.

La aparente distensión geopolítica de las últimas semanas se rompe con la ofensiva de EE. UU. sobre Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, un factor que vuelve a sacudir a los mercados y al sector petrolero, aunque los inversores optan por la prudencia.

En este escenario, el Ibex 35 parte desde los 17.492 puntos tras avanzar un 1,07% y busca consolidarse por encima de los 17.500, con las acciones de Repsol destacando por su fortaleza en los primeros compases de la sesión.

Repsol es la compañía española con mayor exposición económica a Venezuela, un mercado clave para su balance energético y solo por detrás de EE. UU. en aportación a reservas y producción, donde en 2024 alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Más allá de la producción, el principal valor estratégico reside en los recursos bajo tierra que mantiene en el país, que a precios de mercado y con un Brent en 60 dólares superan los 15.300 millones de dólares, unos 13.000 millones de euros al cambio actual.

Desde un punto de vista técnico, el recién finalizado 2025 se saldó con una revalorización del precio de las acciones de Repsol superior al 47,5%. Un comportamiento muy positivo, en línea con el de su índice de referencia, el Ibex 35.

Tras un primer trimestre del ejercicio marcado por fuertes turbulencias y varias fases correctivas de intensidad, los títulos de Repsol tocaron fondo a comienzos de abril, cerca de los nueve euros por acción. A partir de ese momento, los alcistas comenzaron a recomponerse y a construir una tendencia al alza sostenida que permitió al valor avanzar de forma progresiva a lo largo de los meses siguientes.

Esta secuencia de mínimos y máximos crecientes estuvo respaldada en todo momento por su directriz alcista, extendida desde los mínimos de abril, y por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, las de 50, 100 y 200 periodos. Todo ello permitió al valor alcanzar durante el pasado mes de noviembre máximos históricos, en formato intradiario, en la zona de los 17,15 euros por acción.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Tras dibujar la correspondiente figura de martillo invertido con connotaciones bajistas, en la sesión del 17 de noviembre, Repsol inició una fase de ajuste formada por dos ondas bajistas que tantearon la zona de soporte creciente y horizontal situada en torno a los 15,25 euros. Este movimiento se produjo a mediados del pasado mes de diciembre.

Desde ese nivel, el valor volvió a mostrar claros síntomas de fortaleza y arrancó un intenso rebote que anuló buena parte del proceso bajista previo. En la sesión anterior, los títulos llegaron a tantear la zona de los 16,40 euros, que constituía su principal soporte de corto plazo y que ahora pasa a actuar como resistencia intermedia de referencia.

En la sesión de hoy, tras conocerse la noticia de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, y ante la posibilidad de que este hecho influya positivamente en la evolución bursátil de Repsol, el valor ha abierto con un importante hueco al alza. Este movimiento ha permitido pulverizar con rapidez la resistencia de los 16,40 euros y buscar un primer acercamiento a la zona de los 17 euros por acción.

Sin embargo, no será hasta la superación clara de la zona de los 17,15 euros cuando el valor active su principal señal de entrada en el lado largo o alcista. Es bastante probable que el hueco alcista generado en la sesión de hoy, con origen en los 16,41 euros, sea cerrado a muy corto plazo y, una vez completado, será clave vigilar que no se pierda el soporte de los 16,40 euros, ya que de hacerlo se habría producido un movimiento de ruptura en falso.

Por tanto, conviene no dejarse llevar por el impulso ni correr detrás de los precios. Si ya estamos comprados en Repsol, lo más recomendable sería mantener posiciones mientras el valor no pierda la zona de los 16,30 euros.

Si no estamos dentro, se puede optar por esperar a que el precio retroceda para cerrar el hueco alcista de hoy, es decir, caiga hacia la zona de los 16,40 euros, lo que permitiría introducir una primera orden de compra limitada por un tercio del tamaño de la posición habitual.

La otra alternativa sería esperar a la superación de los 17,15 euros en base cierres, escenario que abriría un nuevo tramo alcista de continuidad con proyección hacia la zona de los 17,50 euros. En estos momentos, la petrolera se sitúa en una zona equidistante entre soporte y resistencia, lo que aconseja extremar las precauciones para evitar quedar atrapados.

En cuanto a la gestión del riesgo, tanto si se espera el retroceso hacia los 16,40 euros como si se entra en la ruptura de los 17,15 euros, será imprescindible establecer una orden de protección que no supere el 3,5% respecto al nivel de entrada.