Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG se destacan como valores con fuerte momento técnico y son recomendados con órdenes de protección específicas.

El mercado estadounidense mostró reacciones dispares, con subidas solo en el Dow Jones y el Russel, y atentos a la situación en Venezuela.

El selectivo español comenzó el año de la mejor forma posible marcando nuevos máximos históricos aunque se le escaparon los 17.500 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense intentó reaccionar al alza y tan solo lo consiguió el Dow Jones y el Russel quedando ahora a la espera de la reacción de lo sucedido en Venezuela.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,67 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,92 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,33 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,74 euros en base cierres.