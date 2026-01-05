Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,7%) marca máximos sobre los 17.600 puntos pese a la intervención de EEUU a Venezuela
Grandes empresas españolas como Repsol, Inditex, BBVA, Mapfre, IAG, Telefónica o Meliá tienen negocios en el país.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,7% con la que alcanza los 17.614 puntos. Marca así nuevos máximos históricos en un contexto marcado por la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
- Las mayores alzas del selectivo son las de Indra (+9,68%), Repsol (+3,47%) y Fluidra (+3,06%). Las mayores pérdidas son las de Bankinter (+1,79%), Naturgy (+1,09%) y ArcelorMittal (+0,85%).
- Las principales bolsas europeas suman entre un 0,2% y un 1,5%.
- Las subidas son más abultadas en Wall Street. El Dow Jones sube un 1,45%; el S&P 500, un 0,85%, y el Nasdaq Composite, un 0,99%.
- La atención de los inversores se centra en el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro. El presidente venezolano fue arrestado por las autoridades estadounidenses y llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dibujado una hoja de ruta algo difusa para Venezuela, que parece que pasa por tener un gobierno de corte chavista en funciones, con Delcy Rodríguez al mando, hasta que se estabilice la situación.
- Por las grandes reservas de Venezuela, el foco se pone en el petróleo. Tras iniciar el día en rojo, el precio del petróleo Brent suma un 0,49%, hasta los 61,05 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanza un 0,56%, hasta los 57,64 dólares.
- “El precio del crudo se muestra muy volátil tras la intervención militar de EEUU en Venezuela ante las dudas de los inversores de cómo puede este tema terminar afectando a la oferta de petróleo en el corto/medio plazo”, señalan los analistas de Link Securities.
- La semana que acaba de comenzar cuenta con una agenda macroeconómica bastante intensa.
- Destaca la publicación en las principales economías desarrolladas de los índices PMI de servicios de diciembre.
- También se publicarán las lecturas preliminares de diciembre de la inflación en la eurozona y en sus tres principales economías: Alemania, Francia e Italia.
- No obstante, la cita más relevante de la semana será la publicación, el próximo viernes día 9, del informe de empleo de Estados Unidos de diciembre.
- Los datos pueden determinar si la Reserva Federal (Fed) decide bajar los tipos nuevamente y, de ser así, cuándo lo haría. Las probabilidades que el mercado da a un recorte en enero son, por ahora, muy bajas.
- El bitcoin prepara el ataque a la importante resistencia de los 94.500 dólares que no puede romper desde mediados del mes de noviembre.
- El precio del oro reacciona tras los acontecimientos de Venezuela y corona claramente los 4.400 dólares.
- El par EURUSD se la juega ante el soporte de los 1,1685, nivel no visto desde hace casi un mes.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de ida y vuelta para el selectivo español, que comenzó la sesión buscando la zona de los 17.600 puntos, pero los bajistas dominaron hasta media jornada, cuando el índice español tocó un mínimo intradiario en los 17.446 puntos.
A partir de ahí, los alcistas reaccionaron con fuerza y recuperaron lo perdido, alcanzando nuevamente los 17.600 puntos y marcando un nuevo máximo histórico en los 17.629 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,68% en los 17.610 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: Indra (+8,61%), Fluidra (+3,20%) y Aena (+2,74%).
Las mayores caídas son para: Bankinter (-1,73%), Naturgy (-1,36%) y Telefónica (-0,95%).
Wall Street también avanza con fuerza
Los índices americanos registran alzas generalizadas, con el Dow Jones Industrial subiendo un 1,32% hasta 49.019 puntos.
Le sigue el Nasdaq 100 con un +0,84% y el S&P 500, que recupera los 6.900 puntos, con un avance del 0,71%.
Nuevos máximos de la sesión para el Ibex 35
El índice español logra alcnazar la cota de los 17.624 puntos en una jornada muy positiva la de este lunes en la que vuelve a marcar nuevos máximos históricos.
En estos instantes suma un 0,79% con alzas importantes para Indra que ya son del 8,01%. También para Fluidra que suma un 3,01%.
Goldman Sachs (+4,88%) es el mejor valor del Dow Jones ahora
En estos instantes, si echamos la mirada al Dow Jones, Goldman Sachs lidera las subidas con avances del 4,87%, seguido de Chevron con ganancias del 4,35% y Citigroup con un +3,69%.
En la parte baja, Johnson & Johnson cae un 3%. Amgen se deja un 2,52% y Verizon un 1,44%.
El selectivo español se acerca a los 17.600 puntos
El selectivo español suma casi 90 puntos desde el cierre previo, con la mayoría de sus valores en positivo.
En estos momentos avanza un 0,52%, situándose en 17.583 puntos, continuando con un rebote sostenido desde los mínimos de la sesión.
El S&P 500 retoma los 6.900 puntos
El índice rebota con fuerza, apoyado en el buen desempeño del sector tecnológico y de semiconductores. El sector financiero también destaca, impulsando al alza al Dow Jones y reforzando la recuperación en Wall Street.
Las 'start up' de inteligencia artificial compiten con Google para reconfigurar el mercado de los navegadores
OpenAI y Perplexity apuestan que la tecnología de vanguardia transformará la forma en que la gente accede a Internet.
-
Contracción en el empleo y estabilidad en precios marcan el ISM manufacturero de EE. UU.
El índice de precios del sector manufacturero se mantiene en 58,5 frente a los 59 previstos, reflejando estabilidad en la presión de costes.
Por su parte, el ISM de empleo manufacturero sube a 44,9 desde 44,0, aunque sigue en zona de contracción, mostrando un mercado laboral aún débil en el sector industrial.
EE. UU.: el ISM manufacturero cae a 47,9
El índice PMI manufacturero de EE. UU. se sitúa en 47,9, por debajo del pronóstico de 48,4 y del dato anterior de 48,2, indicando contracción en el sector y ralentización de la actividad industrial.
-
El Ibex 35 mantiene el rebote por encima de los 17.550 puntos
El índice español continúa la recuperación iniciada desde los mínimos de la sesión en 17.446 puntos, afianzándose en el terreno positivo con un avance del 0,36%.
Atención al nuevo tuit de Donald Trump
Trump afirma que Estados Unidos “pronto estará recibiendo” más de 600.000 millones de dólares en aranceles.
-
-
Oddo BHF refuerza su posición en Ercros hasta el 3,07%
El grupo financiero francés Oddo BHF ha elevado su participación en el capital social de Ercros del 1,772% al 3,074%, en un contexto marcado por la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la portuguesa Bondalti Ibérica sobre la compañía química catalana, que entra en su recta final.
En concreto, el paquete accionarial total de la gestora en el grupo español asciende a 2.811.023 títulos que, según los actuales precios de mercado, de 3,425 euros en Bolsa este lunes, está valorado en alrededor de 9,6 millones de euros.
-
El Tesoro espera captar hasta 7.250 millones de euros este jueves
El Tesoro Público arrancará las subastas de 2026 este semana, con una emisión de deuda a medio y largo plazo, con la que espera captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros, según los objetivos de emisión publicados este lunes por el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
En concreto, el Tesoro subastará en esta primera emisión del año bonos del Estado a cinco años, con cupón del 2,70% y vencimiento el 31 de enero de 2030.
-
Un exejecutivo de Chevron busca 2.000 millones de dólares para proyectos petroleros en Venezuela
El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Donald Trump abre la puerta a inversores estadounidenses interesados en las mayores reservas de crudo del mundo.
-
El Ibex 35 afianza las subidas y consolida el signo positivo antes de Wall Street
El selectivo español avanza un 0,26%, con Indra liderando las alzas con más del 6%, seguida de Repsol, que suma casi un 3%.
También destacan Laboratorios Rovi, Fluidra y Aena, con subidas superiores al 2%.
En la parte baja, el sector bancario ocupa las tres últimas posiciones, con Bankinter, Unicaja y Caixabank cayendo entre el 2,21% y el 1,06%.
-
El VIX repunta con fuerza, pero sigue lejos de zona de tensión
El índice de volatilidad suma un 5,85% y se sitúa en 15,18 puntos. Pese al repunte, todavía permanece claramente alejado del umbral de 20 puntos, nivel que suele asociarse a un mercado en fase de elevada volatilidad.
-
Los alcistas logran reconquistar los 17.500 puntos
El selectivo español vuelve al terreno positivo tras una reacción de los alcistas y reconquista la cota de los 17.500 puntos.
Las ganancias son muy leves, del 0,06%, mostrando un intento de estabilización tras la presión bajista previa.
-
Indra sube casi un 6% al calor de las tensiones en Venezuela, que disparan al sector europeo de la defensa
La cotización de Indra en torno a las 12.45 horas de este lunes se disparaba casi un 6% al calor de las tensiones geopolíticas en Venezuela y sus títulos superaban de forma holgada la cota de los 50 euros, hasta 52,4 euros por acción, en una jornada en la que los grandes valores europeos del sector de la defensa también están registrando impulsos significativos.
De este modo, Indra comienza el año como terminó el anterior, dado que en 2025 se coronó como el valor más alcista del Ibex 35 tras prácticamente triplicar su valoración bursátil (+184,19%) al cerrar el curso con sus títulos en 48,54 euros y una capitalización de casi 8.600 millones de euros.
En ese sentido, los 52,4 euros en los que se intercambiaban sus acciones en la media sesión de este lunes suponen una revalorización en lo que va de 2026 de casi el 8% y un aumento de su capitalización bursátil de unos 682 millones de euros, hasta alrededor de 9.300 millones de euros.