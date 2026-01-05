Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,7%) marca máximos sobre los 17.600 puntos pese a la intervención de EEUU a Venezuela

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,7% con la que alcanza los 17.614 puntos. Marca así nuevos máximos históricos en un contexto marcado por la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

- Las mayores alzas del selectivo son las de Indra (+9,68%), Repsol (+3,47%) y Fluidra (+3,06%). Las mayores pérdidas son las de Bankinter (+1,79%), Naturgy (+1,09%) y ArcelorMittal (+0,85%).

- Las principales bolsas europeas suman entre un 0,2% y un 1,5%.

- Las subidas son más abultadas en Wall Street. El Dow Jones sube un 1,45%; el S&P 500, un 0,85%, y el Nasdaq Composite, un 0,99%.

- La atención de los inversores se centra en el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro. El presidente venezolano fue arrestado por las autoridades estadounidenses y llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dibujado una hoja de ruta algo difusa para Venezuela, que parece que pasa por tener un gobierno de corte chavista en funciones, con Delcy Rodríguez al mando, hasta que se estabilice la situación.

- Por las grandes reservas de Venezuela, el foco se pone en el petróleo. Tras iniciar el día en rojo, el precio del petróleo Brent suma un 0,49%, hasta los 61,05 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanza un 0,56%, hasta los 57,64 dólares.

- “El precio del crudo se muestra muy volátil tras la intervención militar de EEUU en Venezuela ante las dudas de los inversores de cómo puede este tema terminar afectando a la oferta de petróleo en el corto/medio plazo”, señalan los analistas de Link Securities.

- La semana que acaba de comenzar cuenta con una agenda macroeconómica bastante intensa.

- Destaca la publicación en las principales economías desarrolladas de los índices PMI de servicios de diciembre.

- También se publicarán las lecturas preliminares de diciembre de la inflación en la eurozona y en sus tres principales economías: Alemania, Francia e Italia.

- No obstante, la cita más relevante de la semana será la publicación, el próximo viernes día 9, del informe de empleo de Estados Unidos de diciembre.

- Los datos pueden determinar si la Reserva Federal (Fed) decide bajar los tipos nuevamente y, de ser así, cuándo lo haría. Las probabilidades que el mercado da a un recorte en enero son, por ahora, muy bajas.

- El bitcoin prepara el ataque a la importante resistencia de los 94.500 dólares que no puede romper desde mediados del mes de noviembre.

- El precio del oro reacciona tras los acontecimientos de Venezuela y corona claramente los 4.400 dólares.

- El par EURUSD se la juega ante el soporte de los 1,1685, nivel no visto desde hace casi un mes.