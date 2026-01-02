Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda establecer órdenes de protección en estos valores ante posibles pérdidas según su evolución en cierres.

El mercado estadounidense terminó el año con descensos y se espera si el nuevo año servirá para una recuperación.

El selectivo español cerró el año sin alcanzar el 50% de revalorización y afronta un 2026 lleno de retos.

El selectivo español dejó un cierre de año agridulce al privarnos de la cifra del 50% de revalorización en el año 2025 y comienza ahora un 2026 lleno de retos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense terminó el año con más bajadas y ahora toca esperar para ver si el cambio de año le sirve de excusa para paralizar las ventas y comenzar a recuperar posiciones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,62 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,92 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,33 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,73 euros en base cierres.