Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 17.400 puntos y marca nuevos máximos en el inicio de 2026

- El Ibex 35 cambia el rojo por el verde en la primera sesión de 2026: suma un 0,46%, hasta los 17.388,19 puntos, en la media sesión de este viernes. La subida ha sido superior, lo que ha llevado al selectivo de la Bolsa española al marcar máximos históricos en los 17.428,45 puntos.

- El Ibex 35 intenta resarcirse de las caídas que registró en la última jornada de 2025. A pesar de que despidió el año en rojo, fue su mejor ejercicio desde 1993. Acumuló una rentabilidad de casi el 50%.

- El giro positivo engorda la ganancia semanal del Ibex 35 hasta situarla en el entorno del 1%. Esta puede ser su sexta semana consecutiva al alza.

- Las principales bolsas europeas también pasan de las pérdidas a las ganancias. Los avances van del 0,2% al 0,6%.

- Los futuros anticipan subidas de hasta el 1,1% en Wall Street.

- El PMI de la eurozona cayó en diciembre hasta los 48,8 puntos, frente a los 49,6 del mes anterior. Es su peor lectura desde el pasado marzo.

- El PMI manufacturero de España bajó en diciembre hasta los 49,6 puntos, desde los 51,5 del mes anterior. Se trata de la primera contracción registrada desde el pasado abril.

- Los analistas de Renta 4 creen que “la sesión de hoy será de transición hacia la semana que viene, en la que la actividad debería normalizarse tras el parón de Navidad y en la que adelantamos que habrá un gran número de referencias macro relevantes”.

- El bitcoin se presenta de nuevo ante la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 88.745 dólares.

- El precio del oro reacciona tras la gran corrección del pasado lunes y busca atacar la resistencia de los 4.412 dólares.

- El precio del petróleo Brent continúa estable en torno a los 61 dólares a la espera de nuevos alicientes para tentar la ruptura de la pauta de máximos decrecientes.

- El par EURUSD consolida precios por debajo de los 1,18, que continúa siendo la resistencia clave.