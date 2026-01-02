Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 17.400 puntos y marca nuevos máximos en el inicio de 2026
El selectivo vivió en 2025 el segundo mejor año de su historia y arrasó a los grandes índices de Europa y Wall Street.
- El Ibex 35 cambia el rojo por el verde en la primera sesión de 2026: suma un 0,46%, hasta los 17.388,19 puntos, en la media sesión de este viernes. La subida ha sido superior, lo que ha llevado al selectivo de la Bolsa española al marcar máximos históricos en los 17.428,45 puntos.
- El Ibex 35 intenta resarcirse de las caídas que registró en la última jornada de 2025. A pesar de que despidió el año en rojo, fue su mejor ejercicio desde 1993. Acumuló una rentabilidad de casi el 50%.
- El giro positivo engorda la ganancia semanal del Ibex 35 hasta situarla en el entorno del 1%. Esta puede ser su sexta semana consecutiva al alza.
- Las principales bolsas europeas también pasan de las pérdidas a las ganancias. Los avances van del 0,2% al 0,6%.
- Los futuros anticipan subidas de hasta el 1,1% en Wall Street.
- El PMI de la eurozona cayó en diciembre hasta los 48,8 puntos, frente a los 49,6 del mes anterior. Es su peor lectura desde el pasado marzo.
- El PMI manufacturero de España bajó en diciembre hasta los 49,6 puntos, desde los 51,5 del mes anterior. Se trata de la primera contracción registrada desde el pasado abril.
- Los analistas de Renta 4 creen que “la sesión de hoy será de transición hacia la semana que viene, en la que la actividad debería normalizarse tras el parón de Navidad y en la que adelantamos que habrá un gran número de referencias macro relevantes”.
- El bitcoin se presenta de nuevo ante la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 88.745 dólares.
- El precio del oro reacciona tras la gran corrección del pasado lunes y busca atacar la resistencia de los 4.412 dólares.
- El precio del petróleo Brent continúa estable en torno a los 61 dólares a la espera de nuevos alicientes para tentar la ruptura de la pauta de máximos decrecientes.
- El par EURUSD consolida precios por debajo de los 1,18, que continúa siendo la resistencia clave.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Nueva sesión alcista para el Ibex 35, que comenzó con intentos de dominio por parte de los bajistas, pero los alcistas terminaron imponiéndose, formando una secuencia de mínimos crecientes que llevaron al índice español a alcanzar la cota de los 17.500 puntos y marcar nuevos máximos históricos.
El selectivo se movió entre un mínimo de 17.277 puntos y un máximo de 17.501 puntos.
A falta de pocos minutos para que los índices del Viejo Continente cierren sus puertas, el índice español, que cotiza cerca de máximos del día, gana un 0,89% en 17.563 puntos. El saldo semanal es positivo con un acumulado del +1,80%.
El podio de ganadores está compuesto por: Grifols (+4,16%), Acciona Energía (+3,30%) y Repsol (+3,11%).
Las mayores caídas son para: Inmobiliaria Colonial (-2,29%), Merlin Properties (-1,01%) y Amadeus (-0,67%).
¡17.500 puntos!
El selectivo español acaba de alcanzar la cota de los 17.500 puntos marcando nuevos máximos históricos.
La vela diaria de hoy, si no ocurre nada anómalo, se antoja muy interesante.
Se excluirán de cotización 120 millones de acciones de Grupo Catalana Occidente
La Bolsa de Barcelona comunica que, tras la liquidación de la venta forzosa realizada por Inoc, S.A., quedan excluidas de negociación 120.000.000 acciones de Grupo Catalana Occidente, equivalentes a 36.000.000 euros de capital social.
La exclusión entra en vigor a partir del 5 de enero de 2026, conforme al acuerdo de la CNMV y la normativa vigente sobre ofertas públicas de adquisición.
Grifols, Acciona Energía y Repsol impulsan al Ibex 35 hacia los 17.500 puntos
El Ibex 35 busca un nuevo acercamiento a la zona de los 17.500 puntos apoyado en las subidas de Grifols, Acciona Energía y Repsol.
El índice se mantiene en plena zona de máximos intradía, con un avance del 1,01%, equivalente a 174 puntos desde el cierre anterior, mostrando una gran fortaleza.
-
El índice Fear & Greed marca un sentimiento neutral
El índice de miedo y codicia se sitúa en 46/100, reflejando un equilibrio entre optimismo y pesimismo en los mercados.
La lectura neutral indica cautela entre los inversores, sin predominio claro de alcistas ni bajistas.
-
Los bajistas frenan al Ibex 35 cerca de los 17.500 puntos
El euro sigue debilitándose tras el rechazo de los 1,18 dólares
El euro sigue en fase de retroceso frente al dólar tras el rechazo en la zona de los 1,18 dólares.
En la sesión de hoy cae un 0,16%, hasta situarse en 1,1732 dólares, aunque el retroceso se mantiene dentro de un mero ajuste correctivo de la tendencia alcista iniciada a finales de noviembre.
La moneda única mantiene el tono positivo a medio plazo pese a la corrección puntual.
-
Micron arranca 2026 con un fuerte rally
Las acciones de Micron suben más del 7% en el primer día de negociación de 2026, impulsadas por el renovado apetito por el sector tecnológico.
El movimiento refuerza el tono positivo en semiconductores y sitúa al valor entre los más destacados de la sesión en Wall Street.
-
El PMI manufacturero de EE. UU. confirma la desaceleración industrial
El PMI manufacturero de diciembre se sitúa en 51,8 puntos, en línea con lo previsto y por debajo del dato previo de 52,2.
La lectura sigue en zona de expansión, pero refleja una pérdida de impulso del sector industrial estadounidense, un factor que el mercado vigila de cerca por su impacto en crecimiento y tipos de interés.
-
Así abre Wall Street
El Ibex 35 aguanta en máximos a la espera de la apertura americana
El Ibex 35 se mantiene en la zona de máximos de la sesión mientras espera la apertura de Wall Street, tras una jornada marcada por dos ataques bajistas que finalmente han sido neutralizados por los alcistas.
El tono general es positivo, con la mayoría de valores en verde, aunque destacan las caídas de Inmobiliaria Colonial y Solaria, del 1,46% y 1,24%.
En el lado alcista, Grifols lidera las subidas del día con un avance del 4,67%, consolidándose como el valor más destacado de la sesión.
-
Tesla decepciona en entregas del cuarto trimestre, pero el mercado aplaude
Tesla entregó 418.227 vehículos en el cuarto trimestre, por debajo de las 440.907 unidades previstas, mientras que la producción alcanzó los 434.358 vehículos frente a una estimación de 470.780. El grueso correspondió al Model 3/Y, con 406.585 entregas y 422.652 unidades producidas, ambas cifras también inferiores a lo esperado.
En el conjunto de 2025, la compañía cerró con 1,64 millones de entregas y una producción de 1,65 millones de vehículos.
Pese a las cifras por debajo de consenso, el mercado reacciona con subidas y las acciones de Tesla avanzan un 2%, apoyadas en la lectura positiva del balance anual y las expectativas a medio plazo.
-
La danesa Orsted impugna la orden de Trump para paralizar un parque eólico marino en EEUU
El gigante danés Orsted, el mayor desarrollador mundial de parques eólicos marinos, anunció este viernes que ha iniciado acciones legales contra la administración Trump por la suspensión de su proyecto Revolution Wind, valorado en 5.000 millones de dólares. Las acciones de la empresa cotizada en Copenhague suben con ganas tras esta noticia.
-
Se sigue acelerando el movimiento del Ibex 35
El Ibex 35 sigue acelerando el movimiento y alcanza nuevos máximos históricos, esta vez en los 17.475 puntos.
Los alcistas toman el control de la situación y el selectivo español se aproxima ya a una subida del 1%, con un avance de 166 puntos desde el cierre de la sesión anterior.
-
Dia cierra 2025 con 94 establecimientos en España y una mayor cuota de mercado
Según ha explicado la compañía en un comunicado, la compañía alcanzó una cuota del 5,2% en el mes de noviembre, dos décimas porcentuales más que en el mismo período de 2024. Ello, afirma, refuerza la tendencia "positiva y sostenida" de la compañía en los últimos tiempos.
Asimismo, la apertura de 94 nuevos establecimientos le ha permitido "fortalecer su liderazgo" en el formato de proximidad y también superar en un 57% los objetivos de expansión establecidos por la propia compañía. Algunas de las aperturas se hicieron en pequeños municipios como Belorado (Burgos), Alcañices (Zamora) o Babilafuente (Salamanca), este último, con apenas 925 habitantes.
-
Atención al Ibex 35 que se dispara de nuevo
Mucha atención al selectivo español, que logra superar la zona de máximos de la sesión y amplía el repunte al 0,75%, marcando nuevos máximos históricos en los 17.437 puntos.
Grifols sube ya un 5%, seguida de Repsol, Indra, Acerinox y Acciona Energía, que avanzan más del 2,50% cada una. En la parte baja de la tabla apenas hay valores en negativo, con Solaria e Inmobiliaria Colonial liderando los descensos, del 1,25%.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Tesla: -1,51% en 456,31 dólares.
Nvidia: +1,46% en 189,22 dólares.
Oracle: +1,68% en 198,12 dólares.
Mastercard: +0,15% en 571,71 dólares.
Micron: +2,89% en 293,60 dólares.
AMD: +1,87% en 218,25 dólares.
Broadcom: +1,55% en 316,15 dólares.
Alphabet A: +1,01% en 316,15 dólares.
Palantir: +2,19% en 181,66 dólares.
Medtronic: +0,15% en 96,20 dólares.
Bitcoin busca la remontada
El precio del bitcoin intenta revertir el sesgo bajista de corto y medio plazo desde la zona de los 84.700 dólares.
En estos momentos se enfrenta a la media móvil de 50 periodos, referencia técnica clave que trata de superar.
A esta hora avanza un 0,66% hasta los 89.312 dólares, todavía a más de un 2% de su primera resistencia horizontal, nivel que marcaría un cambio más consistente de estructura.
-
El selectivo español vuelve a sufrir presión cerca de los 17.400 puntos
El selectivo español intenta consolidarse en la zona de los 17.400 puntos, pero los bajistas protagonizan un nuevo ataque.
Aun así, el Ibex 35 mantiene un tono positivo y avanza un 0,45% hasta los 17.385 puntos, reflejando resistencia en niveles clave del mercado.