Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se aconseja colocar órdenes de protección en estos valores para limitar riesgos ante posibles caídas en los precios de cierre.

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan por su fuerte comportamiento técnico y son valores recomendados para invertir actualmente.

El selectivo español busca superar los 17.200 puntos y alcanzar nuevos máximos históricos antes de finalizar el año.

El selectivo español tiene una nueva oportunidad para hacerse con los 17.200 puntos y marcar nuevos máximos históricos antes de terminar este año.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense estuvo abierto el pasado viernes 26 de diciembre, pero no hubo ningún movimiento digno de mención, con un volumen propio de un puente entre festivos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,44 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,29 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,73 euros en base cierres.