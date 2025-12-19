Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se han establecido órdenes de protección en estos valores para gestionar el riesgo ante posibles retrocesos en sus cotizaciones.

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan como valores atractivos tras superar resistencias clave y ser incluidos en el panel de control del analista.

El mercado estadounidense reacciona al alza, aunque modera sus ganancias antes del cierre y el vencimiento de opciones y futuros.

El selectivo español logra marcar nuevos máximos históricos a la espera de la esperada jornada de la cuádruple hora bruja de este viernes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense logra reaccionar al alza aunque deja escapar parte de las ganancias antes del cierre quedando pendiente de la sesión del vencimiento de opciones y futuros de este viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,10 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,61 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,76 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,10 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,72 euros en base cierres.