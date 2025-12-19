Acciona iniciará un nuevo tramo alcista si logra batir la resistencia de los 184 euros

Técnicamente, si el valor supera los 184,5 euros en cierres diarios, el objetivo principal se sitúa en los 188,40 euros por acción.

Acciona ha creado una comisión específica para fortalecer sus políticas de cumplimiento y prevención de delitos económicos.

La compañía ha reforzado su balance tras anunciar una desinversión en EEUU y México por unos 900 millones de euros.

Las principales plazas europeas encaran el cierre semanal con tono negativo, a pesar del impulso visto ayer en Wall Street. Tras la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) de 2025, la sesión de hoy viernes estará marcada por la cuádruple hora bruja y, por consiguiente, por un repunte de la volatilidad.

El Ibex 35 arranca desde los 17.132,6 puntos, nivel en el que cerró ayer tras marcar máximos históricos con una subida del 1,14%. En el conjunto de la semana, el índice español avanza un 1,65%, consolidando su buen comportamiento reciente. Entre los valores de su composición, destaca hoy el protagonismo de los títulos de Acciona.

Existen varios factores que están provocando una reacción alcista en el valor. Por un lado, la filial energética ha logrado avanzar en su estrategia de rotación de activos, dejando en un segundo plano la inquietud del mercado por un proceso judicial en curso que se está analizando.

La firma comunicó el pasado lunes una operación relevante de desinversión en Estados Unidos y México, valorada en cerca de 900 millones de euros, con una plusvalía aproximada de 45 millones, un hecho que reforzará, sin duda, su balance, algo que le están exigiendo las agencias de rating.

Además, Acciona ha optado por dar un paso más en su política de cumplimiento normativo con la puesta en marcha de una comisión específica destinada a reforzar los mecanismos de detección de delitos económicos y prevención de la corrupción. La medida, basada en las conclusiones de un informe de PwC, busca blindar y reforzar la compañía.

Si pasamos a analizar el valor desde el punto de vista técnico, observamos que Acciona inició el ejercicio con bastantes dudas, buscando una zona de soporte que finalmente se formó cerca de los 100 euros por acción. A partir de ahí, los alcistas supieron reaccionar y fueron tomando posiciones a medida que transcurrían los diferentes meses, lo que dio lugar a una sucesión de mínimos y máximos crecientes.

Este movimiento permitió a los títulos de Acciona subir de manera constante, con pocos altibajos en el camino. Tan solo en el mes de agosto se produjo una fase de ajuste y consolidación que finalmente fue resuelta al alza, alcanzando máximos históricos, en formato intradiario, durante el pasado mes de noviembre, en la zona de los 203 euros por acción.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, tras alcanzar esa cota, los bajistas iniciaron un profundo correctivo que llevó al título a perder casi un 19% de su capitalización bursátil en poco más de una semana, después de conocerse varios hechos que provocaron una desbandada muy rápida de inversores.

Tras retroceder hasta la zona de los 165 euros, los títulos de Acciona comienzan a recuperarse y, si trazamos el correspondiente nivel de retorno proporcional de Fibonacci a todo el último y extenso tramo de caídas, observamos que el valor se encuentra frente al 50% de esta figura técnica, es decir, en la zona de los 184 euros por acción.

En este nivel está constituyendo un techo de mercado muy relevante en el corto plazo, coincidente además con la media móvil de 50 periodos, lo que genera una interesante tangencialidad.

Por tanto, estos 184 euros serán la zona técnica clave a la que el valor se va a enfrentar en breve y cuya superación le permitirá iniciar un nuevo tramo alcista. Es muy probable que el valor continúe recuperando parte del terreno perdido tras el último tramo de caídas y avance en su proceso de recomposición.

Así pues, como niveles técnicos clave, en la medida en que veamos a Acciona superar en dos cierres diarios consecutivos, o en uno semanal, la zona de los 184,5 euros por acción, el valor estaría abriendo un nuevo tramo alcista, un hecho que nos permitiría introducir una orden de compra.

Este movimiento debería llevarlo, como mínimo, a la zona de los 183,40 euros, que actúa como su primera resistencia intermedia, aunque sobre todo se elevarían de forma notable las probabilidades de alcanzar el último nivel de retorno proporcional de Fibonacci, el 61,8% de toda la corrección previa, con un objetivo principal en los 188,40 euros por acción.

En cualquier caso, si finalmente se decide seguir esta estrategia, ya que se dan las condiciones técnicas adecuadas para ello, no debería permitirse que Acciona pierda el origen del hueco generado en la jornada de hoy.

Este nivel se sitúa por debajo de los 181,40 euros en base cierres, zona en la que se colocaría la correspondiente orden de protección.