Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA concentran casi cuatro de cada 10 euros del valor total de la Bolsa española

El sector financiero lidera la capitalización del Ibex 35, seguido por energía y bienes de consumo, impulsando el crecimiento récord del mercado bursátil español en 2025.

En el Ibex 35, el peso de Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA se aproxima al 50%, influyendo decisivamente en la evolución del índice.

Estas cuatro compañías, junto a Airbus, forman el exclusivo grupo de empresas que superan los 100.000 millones de capitalización en el mercado español.

Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA concentran cerca del 36% del valor total de la Bolsa española, con una capitalización conjunta de unos 550.000 millones de euros.

Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA han dejado de ser sólo las grandes compañías del Ibex 35 para convertirse en la columna vertebral del mercado español.

Juntas suman cerca de 550.000 millones de euros de capitalización, lo que equivale a casi cuatro de cada diez euros del valor total de todas las empresas que cotizan en España.

Son, además, cuatro de las cinco compañías con más de 100.000 millones de capitalización que operan en el parqué español, un club que completa Airbus.

La Bolsa española ha cambiado de tamaño en muy poco tiempo. Su capitalización ha pasado de unos 1,23 billones de euros a finales de 2024 a 1,54 billones en noviembre de 2025.

Se trata de la cifra más alta de la historia e implica que en unos 11 meses se ha incrementado en algo más de 300.000 millones.

El salto contrasta con los niveles de hace una década, cuando el valor agregado de las cotizadas nacionales se movía por debajo del billón o justo por encima en los mejores momentos.

La diferencia ahora no es sólo de índice: es de estructura. El peso de los grandes valores en esa capitalización récord es mucho mayor que en el pasado reciente.

Los cuatro gigantes

En ese nuevo mapa, cuatro nombres destacan por encima del resto. Inditex ronda los 170.000 millones de capitalización, mientras que Santander se sitúa en torno a los 147.000 millones.

Iberdrola supera los 120.000 millones, al tiempo que BBVA rebasa los 111.000 millones. Juntas suman aproximadamente 550.000 millones de euros en Bolsa.

Si se compara esa cifra con los 1,536 billones de capitalización total de noviembre, el resultado es claro: en torno al 35,8% del valor del mercado está concentrado en solo cuatro compañías.

Dicho de forma más gráfica, casi cuatro de cada diez euros que cotizan en la Bolsa española dependen de la evolución bursátil de Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA.

El peso en el Ibex, aún mayor

La concentración es todavía más visible cuando se mira al Ibex 35. En el índice, las ponderaciones refuerzan la misma idea de dominio.

En este caso, el peso no depende solo de cuánto vale cada compañía en Bolsa, sino también del número de acciones que cotizan y de los ajustes técnicos del índice.

Es lo que hace que Inditex, pese a ser la mayor por capitalización, tenga una ponderación algo menor que Santander, Iberdrola o BBVA. En suma, el peso de estas cuatro compañías ronda el 50% del selectivo.

Eso significa que buena parte de las subidas y correcciones del Ibex en 2025 se explican por lo que hagan estos cuatro valores.

Cinco valores de 100.000 millones

Tal y como recoge el informe anual de Bolsas y Mercados Españoles (BME), por primera vez en su historia, la Bolsa española cuenta con cinco compañías por encima de los 100.000 millones de capitalización.

Las cuatro cotizadas españolas puras son Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA. La quinta es Airbus, multinacional europea con pasaporte extranjero pero con ficha de cotización en España.

Por debajo de esos cinco colosos se ha consolidado una segunda línea de grandes compañías. BME contabiliza 22 empresas con más de 10.000 millones de capitalización, excluyendo valores de Latibex y las sociedades de inversión de capital variable (sicav).

La primera de ese grupo es CaixaBank, que cuenta con casi 72.000 millones de valor bursátil.

Tras la entidad, aparecen nombres como Ferrovial, Aena, Amadeus, Endesa o ArcelorMittal, cuyas capitalizaciones van de 30.000 millones a los 22.000 millones.

Este escalón intermedio es el que da volumen y profundidad al mercado: compañías suficientemente grandes para atraer a grandes fondos internacionales, pero lejos todavía de la escala de las cienmilmillonarias.

Bajo los cinco gigantes y las 22 grandes, figuran 44 empresas con más de 1.000 millones de capitalización. Son las mid caps que alimentan el grueso de la negociación diaria y que sirven de cantera para los futuros grandes valores.

En conjunto, estos tres niveles describen una Bolsa que ha ganado cuerpo: cinco megaempresas de más de 100.000 millones, más de una veintena de grupos por encima de 10.000 millones y varias decenas de compañías de tamaño medio.

Finanzas, energía y consumo

La pirámide por tamaños encaja con la fotografía sectorial del Ibex 35.

El sector de servicios financieros —del que forman parte Santander y BBVA, además de CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja— es el que concentra mayor capitalización dentro del índice.

En total, las seis entidades suponen más de 390.000 millones de euros y un crecimiento cercano al 78% en el último año. Le sigue el sector de petróleo y energía, donde figura Iberdrola, con más de 220.000 millones y un avance superior al 35%.

Los bienes de consumo, categoría en la que se incluye Inditex, suman en torno a 180.000 millones dentro del Ibex 35.

La combinación de banca, energía y gran consumo explica la mayor parte del salto de capitalización del selectivo en 2025.