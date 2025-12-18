Inditex reacciona y pone rumbo a máximos históricos en la zona de los 56,10 euros

El repunte de la incertidumbre en el sector tecnológico vuelve a presionar a la renta variable en la antesala de varias reuniones de bancos centrales. El Banco de Inglaterra sopesa una bajada de tipos, mientras el BCE apunta a continuidad en su estrategia. El IPC de EE. UU. de noviembre gana protagonismo en la agenda macro.

El Ibex 35 avanzó ayer un 0,1% y se sostuvo sobre los 16.900 puntos, con los inversores atentos a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Si analizamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Inditex, que se sitúa entre los más alcistas en los primeros intercambios.

La textil gallega afronta el inicio del ejercicio 2026 como uno de los títulos más sólidos del Ibex 35 y una referencia para quienes priorizan un crecimiento estable. El grupo ha sabido mantener su fortaleza incluso en un contexto macroeconómico claramente más exigente.

La multinacional gallega mantiene un sólido ritmo de crecimiento, con ventas al alza y un inicio de trimestre especialmente fuerte. La mejora de la experiencia en tienda y un consumidor más favorable en moda refuerzan la visibilidad del negocio de cara al ejercicio que comenzará en breve.

Otro de los factores que favorece hoy el avance de los títulos de Inditex es el inicio de cobertura de William O'Neil & Co Incorporated con una recomendación de compra.

Bajo la lupa técnica, observamos que este ejercicio 2025 ha sido un año bastante convulso para los títulos de Inditex, que iniciaron el año buscando la zona de máximos históricos. Un hecho que, tras no poder revalidarse, dio paso a un fuerte correctivo, con una caída intensa que llevó a Inditex a buscar las inmediaciones de los 40,25 euros durante el mes de agosto.

Fue a partir de estos mínimos del pasado mes de agosto, confirmados durante el mes de septiembre, cuando los alcistas comenzaron a tomar posiciones de forma clara y consistente en el valor.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches TradingView

Se abrió entonces un hueco alcista desde los 42,20 euros que todavía no ha sido cerrado, dando paso a una continuidad de las alzas y a la formación de una zona de resistencia clave situada en los 50 euros por título.

Cerca de ese nivel, concretamente en los 49,32 euros, Inditex volvió a dejar un nuevo hueco al alza, esta vez de continuidad, marcando nuevos máximos históricos en los últimos días en formato intradiario en la zona de los 56,10 euros por acción. Este hecho nos desvela su fortaleza.

Por delante queda ahora un nivel técnico clave en cuanto a resistencia situado en los 56,10 euros al que se enfrentarán los títulos de Inditex en las próximas sesiones, ya que todo apunta a que se tanteará esta referencia técnica tras generar un apoyo en una zona de soporte intermedio situada en los 54,30 euros.

Así pues, y en base a un análisis técnico riguroso, observamos que Inditex es un valor alcista y que en su gráfico se dibuja una secuencia de mínimos y máximos crecientes. En el muy corto plazo, el tirón alcista es importante y, aunque los niveles de sobrecompra son extremos, de momento no impiden que el valor siga avanzando.

Además, se aprecia un cierto incremento en el volumen de contratación en zonas de soporte importantes, un hecho que invita a pensar que los inversores estarían tomando posiciones cerca de niveles de soporte relevantes, lo que permitiría al valor seguir avanzando.

En términos operativos, en la medida en que veamos a Inditex superar los 56,10 euros, y sobre todo si lo hace con dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de este nivel, el valor generaría una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista.

Será importante, además, que su índice de referencia, el Ibex 35, consiga batir y situarse con comodidad por encima de la zona clave de los 17.000 puntos.

Si finalmente se decide seguir esta estrategia, la orden de protección quedaría situada por debajo de la zona de los 54,80 euros por acción, que coincide con el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy.