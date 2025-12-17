Repsol solo mostrará señales de fortaleza técnica si logra superar los 15,95 euros en cierres

Es clave vigilar que no se pierdan los 15,23 euros por acción, nivel que permitiría mantener posiciones en cartera.

Barclays ha elevado el precio objetivo de Repsol de 17 a 20 euros, recomendando sobreponderar el valor.

El comportamiento de Repsol está condicionado por la evolución del precio del petróleo y el posible regreso de Rusia al mercado.

El Ibex 35 cedió ayer un 0,7% y volvió a situarse por debajo de los 17.000 puntos, en una jornada marcada por la toma de beneficios tras el máximo histórico alcanzado el lunes. Hoy miércoles comienzan los preparativos para el vencimiento de derivados. Examinando los valores de su composición, destacamos el comportamiento positivo de las acciones de Repsol.

La petrolera Repsol sube hoy al calor de los acuerdos de paz que se están produciendo y que podrían desencadenar una posible finalización del conflicto bélico en Ucrania.

En cuanto a los datos relevantes, se especula con una caída continuada del precio del petróleo si Rusia, tal como se apunta en el mercado, vuelve plenamente al sector petrolero, lo que generaría una mayor oferta y, en consecuencia, una presión bajista sobre los precios.

Como hecho positivo para las acciones de Repsol, en los últimos días Barclays ha elevado su precio objetivo desde los 17 hasta los 20 euros por acción, con una recomendación de sobreponderar.

Si atendemos al comportamiento del precio del petróleo, observamos un movimiento lateral bajista, en el que durante las últimas jornadas se ha perdido la parte baja de su línea tendencial, acumulando caídas relevantes en los últimos siete días.

En la sesión de hoy, el petróleo rebota y, consecuentemente, reaccionan al alza las acciones de Repsol, aunque la reacción de la materia prima lo interpretamos como un rebote técnico y no como un cambio de tendencia.

Si analizamos Repsol desde el punto de vista técnico, observamos un valor claramente alcista en el medio y también en el largo plazo. Repsol acumula en el ejercicio actual una ganancia superior al 43% si tenemos en cuenta su cotización actual.

Esta progresión ha venido acompañada de una secuencia de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar máximos históricos, en formato intradiario, el pasado 17 de noviembre, en los 17,15 euros por acción.

Tras esos máximos, los títulos de Repsol han iniciado una fase de corrección que, en una primera onda bajista, le ha llevado a tantear la directriz alcista extendida desde los mínimos del pasado mes de abril, con su consiguiente reacción al alza.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, este rebote no ha logrado superar los máximos anteriores y, por tanto, se está dibujando una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, una situación técnica delicada que podría prolongarse si no se recuperan niveles relevantes con rapidez.

Así pues, deberemos prestar mucha atención a si, con el rebote actual, Repsol es capaz de recuperar sin grandes dificultades la zona de los 15,95 euros, lo que supondría la recuperación de su directriz alcista y una mejora de su aspecto técnico.

No parece una tarea sencilla, ya que el comportamiento del precio del petróleo seguirá siendo determinante. Por ello, conviene vigilar zonas de soporte clave que permitan mantener posiciones en caso de tener el valor en cartera.

Así, establecemos un soporte horizontal clave en el primer nivel de retrocesión proporcional de Fibonacci al último y extenso tramo alcista, vigilando que no se pierda la zona de los 15,23 euros por acción en niveles de cierre. De hacerlo, Repsol podría dirigirse rápidamente hacia el apoyo de su media móvil de 100 periodos, que pasa por la zona próxima a los 15 euros, donde, previsiblemente intentará aferrarse.

Por tanto, los 15,23 euros por acción serían el último nivel que permitiría mantener posiciones en el valor en caso de tenerlo en cartera.

En caso contrario, si el objetivo es tomar posiciones, Repsol debería recuperar previamente la zona de soporte intermedio perdida, situada en los 15,70 euros por acción. Este movimiento ofrecería un primer síntoma claro de fortaleza técnica, al completarse una figura de vuelta interesante y cerrarse, además, el pequeño hueco bajista generado en la jornada anterior.

No obstante, no será hasta que se recupere la zona de los 15,95 euros, con dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal, cuando se generen señales técnicas suficientes para abrir posiciones alcistas e introducir órdenes de compra que limiten el riesgo de la operación.

Repsol, tras la pérdida de la directriz alcista en la zona de los 15,90 euros por acción, se convierte en un valor peligroso en el corto plazo. Será clave vigilar que no se pierda el soporte de los 15,23 euros y únicamente con precios por encima de los 15,95 euros por acción volverían a generarse señales positivas que permitan iniciar cobertura en el valor.