Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (0,1%) sigue cerca de los 17.000 puntos antes del BCE

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,1%, hasta los 16.938 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan el día con tendencia mixta. El Dax alemán y el Cac 40 francés cierran en terreno negativo.

- Wall Street se tiñe de rojo. El Dow Jones cae un 0,25%; el S&P 500, un 0,78%, y el Nasdaq Composite, un 1,27%.

- El parqué neoyorquino ya terminó la sesión del martes en terreno mixto, tras conocerse que la economía estadounidense generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas en noviembre, pero destruyó 105.000 empleos en octubre. La tasa de paro subió al 4,6%. Es el dato más alto desde septiembre de 2021.

- “Ello generó dudas entre los inversores, haciendo saltar algunas alarmas sobre el estado real de la economía del país”, resaltan los analistas de Link Securities.

- La agenda macroeconómica es más escasa que la de la víspera. Resalta el dato de inflación de la eurozona de noviembre y el índice IFO de diciembre, que mide el clima empresarial de Alemania.

- Así, los inversores se enfrentan a una sesión de transición a la espera de referencias económicas de más calado, como el dato de inflación de EEUU o las reuniones del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

- El bitcoin dice adiós a la zona de los 90.000 dólares y corre el riesgo de continuar cayendo hacia la zona de los 83.850 dólares como siguiente soporte.

- El precio del oro quiere volver a tentar la zona de resistencias de los 4.350 dólares.

- El precio del petróleo Brent sube tras perder el martes los 60 dólares por barril por primera vez desde mayo. El crudo avanza impulsado por el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que ha ordenado un "bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

- El par EURUSD falló ayer en el ataque a la zona de resistencias y se ha girado a la baja perdiendo los 1,1750.