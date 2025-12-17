Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (0,1%) sigue cerca de los 17.000 puntos antes del BCE
El selectivo español necesita mantenerse por encima del soporte de los 16.835 enteros.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:30 Los inventarios de crudo en EE. UU. muestran caídas moderadas
- 15:36 Así abre Wall Street
- 11:00 El IPC de la zona euro modera su avance en noviembre
- 10:09 Analizamos el comportamiento de las acciones de Repsol
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:27 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:51 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,1%, hasta los 16.938 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan el día con tendencia mixta. El Dax alemán y el Cac 40 francés cierran en terreno negativo.
- Wall Street se tiñe de rojo. El Dow Jones cae un 0,25%; el S&P 500, un 0,78%, y el Nasdaq Composite, un 1,27%.
- El parqué neoyorquino ya terminó la sesión del martes en terreno mixto, tras conocerse que la economía estadounidense generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas en noviembre, pero destruyó 105.000 empleos en octubre. La tasa de paro subió al 4,6%. Es el dato más alto desde septiembre de 2021.
- “Ello generó dudas entre los inversores, haciendo saltar algunas alarmas sobre el estado real de la economía del país”, resaltan los analistas de Link Securities.
- La agenda macroeconómica es más escasa que la de la víspera. Resalta el dato de inflación de la eurozona de noviembre y el índice IFO de diciembre, que mide el clima empresarial de Alemania.
- Así, los inversores se enfrentan a una sesión de transición a la espera de referencias económicas de más calado, como el dato de inflación de EEUU o las reuniones del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.
- El bitcoin dice adiós a la zona de los 90.000 dólares y corre el riesgo de continuar cayendo hacia la zona de los 83.850 dólares como siguiente soporte.
- El precio del oro quiere volver a tentar la zona de resistencias de los 4.350 dólares.
- El precio del petróleo Brent sube tras perder el martes los 60 dólares por barril por primera vez desde mayo. El crudo avanza impulsado por el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que ha ordenado un "bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
- El par EURUSD falló ayer en el ataque a la zona de resistencias y se ha girado a la baja perdiendo los 1,1750.
-
Digi tampoco subirá sus tarifas en España en 2026
El consejero delegado de Digi en España, Marius Varzaru, ha anunciado que la compañía tampoco subirá el precio de sus tarifas en 2026 debido al "compromiso" con sus clientes.
La operadora lleva ya 17 años presente en España y desde entonces no ha subido el precio de sus tarifas, sino que lo ha mejorado, ha recalcado el directivo en un encuentro con la prensa este miércoles.
"En concreto, en 2025, ha mejorado el precio de su 'IlimiTodo', con gigas y llamadas ilimitadas, así como las tarifas con gigas acumulables, aumentando los gigas y mejorando su precio. Además, ha aumentado la velocidad de las tarifas de Fibra Smart, pasando de 300 megas (Mb) a 500 Mb y de 600 Mb a 750 Mb, por el mismo precio", ha añadido la empresa en un comunicado.
El mantenimiento de los precios de Digi se produce en un contexto en el que Orange ya ha anunciado un encarecimiento de sus tarifas del 3,8% de media para el año que viene, mientras que en el caso de Vodafone España la subida media será del 3,9% y en el de Movistar del 4%.
-
HLRE Socimi formaliza la venta de Parque Comercial Abadía en Toledo a Redevco
HLRE Socimi ha confirmado la venta de su activo Parque Comercial Abadía a Redevco’s European Retail Park Fund, uno de los mayores gestores inmobiliarios privados de Europa.
Esta operación se enmarca en la estrategia de "rotación selectiva de activos" de HLRE Socimi orientada a "seguir generando valor y optimizar la eficiencia operativa" de su cartera.
El activo, situado en Toledo y el mayor de este tipo en Castilla-La Mancha, dispone de una superficie bruta alquilable total de 52.116 metros cuadrados, de los cuales el 83% pertenece a HLRE Socimi, que concentra 58 de las 61 unidades comerciales.
A cierre de 2024, el complejo alcanzaba una destacada tasa de ocupación del 99,2%.
-
N26 amplía su oferta de inversión en España con materias primas
Los clientes de N26 en España ya pueden invertir en materias primas a través de los exchange-traded commodities (ETCs).
Inicialmente, N26 ofrecerá ETCs de algunas de las gestoras más reputadas del mundo, como BlackRock, DWS (Xtrackers) e Invesco.
Estos productos permiten a sus usuarios acceder desde hoy a la evolución del precio de metales preciosos como el oro, la plata, el platino y el paladio. Todo ello desde 1 euro y sin comisiones de ejecución o custodia.
-
BBVA amortizará anticipadamente una emisión de CoCos verdes de 1.000 millones de euros
BBVA ha adoptado la decisión irrevocable de amortizar anticipadamente una emisión verde de participaciones preferentes eventualmente convertibles (CoCos) en acciones ordinarias por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, BBVA procederá a amortizar la totalidad de esta emisión el próximo 15 de enero, coincidiendo con la primera fecha de revisión de la misma. El precio de amortización por cada CoCo será de 203.000 euros.
BBVA anunció en julio de 2020 el lanzamiento de esta emisión de CoCos verdes, la primera de estas características que una entidad financiera colocaba en el mercado a nivel mundial.
-
Bunq lanza depósitos a plazo fijo con intereses de hasta el 2,11%
Bunq, el segundo mayor neobanco de Europa, ha presentado sus depósitos a plazo de alta rentabilidad para ayudar a los usuarios a aumentar fácilmente sus ahorros.
Su oferta abarca un interés del 1,76% para plazos a 3 meses; un 1,86% a 6 meses; un 2,11% a 12 meses, y un 1,91% a 24 meses.
La nueva rentabilidad del 2,11% a 12 meses "sitúa ahora al neobanco entre las opciones con mayor rentabilidad, superando de forma decisiva a casi todos los principales bancos nacionales, incluidos los de España", según los cálculos de la propia entidad.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión venida de más a menos en el selectivo español, que dibujó finalmente una formación de máximos y mínimos decrecientes en formato intradiario. En estos momentos, el índice ha entrado en terreno negativo, acercándose a los mínimos de la jornada de ayer.
De esta manera, el selectivo vuelve a dibujar una vela negativa, confirmando un rechazo en la zona de los 17.000 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español pierde un 0,07% en los 16.910 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Cellnex (+1,64%), CaixaBank (+1,59%) y Mapfre (+1,58%).
Las mayores caídas son para: Merlin Properties (-3,15%), ACS (-2,70%) y Acciona (-2,06%).
-
CIE Automotive compra Aludec y refuerza su presencia internacional
-
Indra compra la tecnología de sistemas no tripulados de Wake Engineering
Indra ha alcanzado un acuerdo con el grupo CPS para adquirir la tecnología de sistemas no tripulados (UAS) de Wake Engineering, con el objetivo de "seguir reforzando su posición en este mercado y acelerando el desarrollo de capacidades de cara a dar respuesta a los Programas Especiales de Modernización y al enorme potencial de crecimiento internacional en este ámbito", ha explicado la empresa en un comunicado.
-
El Dow Jones se mueve entre el rojo y el verde con Salesforce a la cabeza
En el Dow Jones Industrial, Salesforce lidera las subidas con un 2,47%, seguida de Procter & Gamble con un 1,74% y Honeywell con un 1,07%.
En el lado contrario, Carterpillar encabeza las caídas con un descenso del 2,40%.
-
Bankinter eleva sus previsiones de crecimiento para España
Bankinter ha revisado al alza sus previsiones económicas para España tras el mejor comportamiento de la actividad en 2025 y el efecto arrastre que deja de cara a los próximos años.
La entidad mejora sus estimaciones de crecimiento del PIB hasta el 2,9% este año, el 2% en 2026 y el 1,7% en 2027.
-
Los inventarios de crudo en EE. UU. muestran caídas moderadas
Los inventarios de petróleo crudo de la AIE disminuyen en 1,274 millones de barriles, por debajo de la caída esperada de 2,4 millones y del descenso previo de 1,812 millones.
En Cushing, los inventarios semanales registran una caída de 0,742 millones de barriles frente al aumento previo de 0,308 millones, reflejando un ajuste en el suministro en el mercado estadounidense.
-
El Ibex 35 rebota desde mínimos y recorta pérdidas
El Ibex 35 recupera terreno tras los mínimos de la sesión, sumando alrededor de 30 puntos, lo que permite eliminar parte del último tramo a la baja.
El selectivo cotiza en los 16.972 puntos, con una subida del 0,30%, mostrando un rebote limitado pero técnico desde los niveles más bajos del día.
-
Warner Bros. Discovery cae tras el rechazo de la oferta de Paramount
Las acciones de Warner Bros. Discovery retroceden un 1,1% después de que la compañía rechazara la oferta hostil presentada por Paramount sobre Skydance, generando presión en el valor tras la noticia.
-
El VIX ignora la agitación bursátil y sigue bajo control
Pese a los movimientos virulentos en la renta variable, especialmente en EE. UU., el índice de volatilidad VIX se mantiene por debajo del umbral de los 20 puntos.
En estos momentos cotiza en los 16,66 puntos, con una subida del 0,24%, lo que refleja un mercado todavía lejos de un escenario de elevada volatilidad.
-
El euro duda al filo de los 1,175 dólares
El euro recupera fuerza en su cruce con el dólar y se mueve cerca de los máximos de la sesión, aunque aún cede un 0,09% hasta los 1,1739 dólares. La zona de los 1,175 sigue actuando como resistencia inmediata.
Superar ese nivel sería clave para activar un nuevo impulso alcista y abrir la puerta a un posterior ataque a la zona de los 1,1820 dólares, siempre que aparezcan catalizadores suficientes en el mercado.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de mínimos de la sesión
Los alcistas del Ibex 35 no terminan de aparecer y, aunque el índice ha marcado un pequeño suelo intradía en los 16.937 puntos, no logra un rebote consistente que le permita recuperar terreno perdido.
A pesar de todo, el selectivo sigue en positivo con una subida muy ligera del 0,13%, apoyado por Mapfre, CaixaBank y Cellnex, mientras Merlin Properties lidera las caídas con descensos superiores al 2%.
-
Netflix y Amazon animan el premarket con subidas destacadas
Netflix avanza un 1,7% en el premarket ante las apuestas de que se impondrá en la puja por Warner Bros. Discovery.
Amazon, por su parte, sube cerca de un 2% tras un informe que apunta a conversaciones iniciales de OpenAI para captar al menos 10.000 millones de dólares de Amazon y utilizar sus chips.
-
Se consuma la venta de casi el 30% de Talgo por 156,7 millones de euros
Talgo comunica que se ha completado la compraventa de 36.864.848 acciones, equivalentes al 27,42% de su capital tras la ampliación, adquiridas por un consorcio liderado por Clerbil, BBK y Vital, por un importe total de 156.675.604 euros.
La operación, anunciada en noviembre, refuerza el nuevo núcleo accionarial tras la entrada de SEPI y será notificada a la CNMV conforme a la normativa sobre participaciones significativas.