Colonial regresa a los niveles de inicio de año
El valor alcanzó máximos anuales, un 15% por encima de la cota actual, a principios de verano.
El 1 de octubre quedó formalizada la fusión transfronteriza por la que Colonial absorbe en bloque su filial francesa Société Foncière Lyonnaise, inscripción que supone la creación de la marca Colonial SFL y la exclusión de las acciones de SFL de Euronext. Esta operación consolida una única plataforma inmobiliaria con presencia integrada en París, Madrid y Barcelona, abriendo una “nueva etapa de crecimiento”, en palabras de la propia compañía.
La culminación de la fusión no es solo un movimiento societario, sino un giro estratégico: Colonial articula ahora su relato como plataforma paneuropea de oficinas prime, con una base de activos valorada en torno a 11.860 millones y una gestión unificada de producto y clientes en los tres mercados clave. La dirección subraya que esta simplificación estructura y de marca busca ganar escala, mejorar el acceso a financiación y reforzar el posicionamiento frente a otros grandes REIT europeos.
Resultados
Más allá del efecto contable, el negocio recurrente muestra crecimientos modestos pero sólidos: los ingresos por rentas se sitúan alrededor de 296 millones, con un aumento cercano al 5% en términos comparables y un beneficio neto recurrente de 156 millones, un 6% más.
En el capítulo operativo, Colonial ha firmado en los nueve primeros meses unos 125.700 metros cuadrados de nuevos contratos de alquiler, que representan rentas anuales por 54 millones, un 26% más que en el mismo periodo de 2024. De estas nuevas rentas, unos 16 millones proceden de Barcelona, 18 millones de Madrid y 20 millones del mercado parisino, lo que refleja un crecimiento equilibrado entre los tres polos de actividad.
Estrategia paneuropea y entrada en nuevos mercados
En paralelo a la integración de SFL, los principales ejecutivos de Colonial han dejado claro que el grupo quiere dejar de ser percibido sólo como un jugador ibérico‑francés para convertirse en una inmobiliaria europea, con Alemania como siguiente objetivo natural.
Este nuevo modelo, más intensivo en alianzas que en compras al 100%, se complementa con la expansión en campus de innovación y ciencia mediante la inversión de unos 200 millones en Deeplabs/SID, plataforma que aspira a construir una cartera de hasta 2.400 millones en inmuebles orientados a empresas tecnológicas y científicas.
Reacción del mercado bursátil
Parte del mercado cuestiona la calidad del beneficio —muy apoyado en revalorizaciones— y mantiene el foco en la capacidad de seguir elevando rentas y ocupación en un contexto de tipos estables y normalización del teletrabajo.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Colonial culmina la fusión con SFL, consolidando una única plataforma inmobiliaria con presencia en París, Madrid y Barcelona, y lanza la nueva marca Colonial SFL.
La compañía registra un beneficio neto de 294 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 88% más que el año anterior, impulsado por la revalorización de activos.
Colonial firma nuevos contratos de alquiler por 125.700 m², logrando un aumento del 26% en rentas anuales, con un equilibrio entre sus mercados clave.
La estrategia paneuropea se refuerza con la posible entrada en Alemania y la inversión en campus de innovación, buscando diversificar riesgos y fortalecer su posición en oficinas prime.
***Adrián Hostaled, analista de mercados.