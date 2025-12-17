El año récord del Ibex 35 lleva la capitalización de la Bolsa española por encima de los 1,5 billones, casi el 100% del PIB

El volumen de contratación en Bolsa creció un 19% y las ampliaciones de capital aumentaron un 80%, reflejando una actividad récord en los mercados españoles.

Las empresas cotizadas han repartido 37.700 millones de euros en dividendos hasta noviembre, superando lo pagado en todo 2024.

El Ibex 35 ha registrado una rentabilidad anual del 46% en 2025, encadenando tres años consecutivos de fuertes subidas.

La capitalización de la Bolsa española supera los 1,5 billones de euros en 2025, acercándose al 100% del PIB, impulsada por el rally del Ibex 35.

La Bolsa española ha dado en 2025 un salto histórico. La capitalización total ha alcanzado, según los últimos datos disponibles, los de noviembre, los 1,536 billones de euros, claramente por encima de los 1,23 billones con los que cerró 2024.

Esa cifra equivale ya a casi el 100% del PIB de España -el 98% para ser exactos-, en torno a 1,6 billones de euros. Es la primera vez en años que el valor de las empresas cotizadas se aproxima tanto al tamaño de toda la economía del país.

Ese cruce simbólico —la Bolsa valiendo casi lo mismo que toda la economía que la sostiene— no se veía en España desde antes de la crisis financiera.

La capitalización se había movido durante una década en una franja plana, entre 0,95 y 1,2 billones. En 2025 ha roto ese techo y se instala en la zona de 1,5 billones, impulsada por el rally del Ibex 35.

El índice ha encadenado tres años de fuertes subidas. El avance de 2022 fue del 22,8% y el de 2023, del 14,8%. En paralelo, la Bolsa cerró 2023 con una capitalización de 1,202 billones y 2024, con 1,231 billones.

En 2025 el ritmo cambia de escala: de 1,305 billones en enero a 1,536 billones en noviembre, mientras el Ibex 35 acumula una rentabilidad anual del 46% y registra nuevos récords.

“2025 ha sido un año de máximos históricos en el Ibex 35, un año claramente alcista, pero en ningún modo aburrido”. Así lo ha resumido Juan Flames, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), durante la presentación del informe que cada año elabora el operador del mercado nacional.

Bjørn Sibbern, CEO de SIX, la propietaria de BME, ha subrayado el contexto: “España ha mantenido un fuerte impulso económico a lo largo de 2025” y la Bolsa “ha registrado su mayor subida anual en lo que va de siglo”.​

Desde el desplome de la pandemia, el giro es radical. En 2020, en pleno shock provocado por la Covid, la capitalización se hundió a 948.000 millones de euros. Cinco años después, el mercado vale más de 1,5 billones: más de un 60% por encima del mínimo de entonces.

La foto encaja con un país que, tal y como destacan desde BME, ha escalado puestos en el ranking mundial de PIB per cápita y ha liderado el crecimiento entre las grandes economías desarrolladas.​

El tirón bursátil ha ido de la mano de unos beneficios empresariales sólidos. Los bancos, la energía y la distribución, muy ligados al ciclo, han sido los grandes motores del índice.

Dividendos

Si la capitalización refleja el valor de las empresas, los dividendos miden cuánto de ese valor vuelve al bolsillo del accionista.

Las cotizadas españolas han repartido 37.700 millones de euros en dividendos hasta noviembre, una cifra que ya supera lo pagado en todo 2024.

La remuneración total al accionista, sumando otras fórmulas como recompras, alcanza los 38.700 millones, la segunda cifra más alta de la serie histórica.​

La Bolsa española presume de tradición de dividendo. Desde 1986, la rentabilidad media anual por esta vía se sitúa en el 4,1%, entre las más elevadas de Europa.

En un entorno de tipos de interés que empiezan a bajar y de ahorro aún muy volcado en productos conservadores, ese 4% de media histórica es uno de los grandes argumentos para atraer de nuevo al pequeño inversor.​

Flames ha insistido en este punto. “Necesitamos robustecer nuestros mercados y para ello es imprescindible traer de vuelta al minorista a la Bolsa”, ha subrayado.

Una de las ideas que ha puesto sobre la mesa es la creación de un instrumento similar a la “cuenta sueca”.

Es decir, de algún producto financiero que incentive fiscalmente el trasvase de ahorro desde los depósitos y los fondos más conservadores hacia la inversión directa en acciones.​

El año récord del Ibex 35 no sólo se ha visto en las pantallas, también en la actividad real del mercado.

El volumen de contratación en Bolsa creció un 19% hasta noviembre, hasta los 349.000 millones de euros, y el número de operaciones aumentó un 7%, hasta 29 millones. A más precio y más volumen, más liquidez y más capacidad para canalizar financiación hacia las empresas.​

Salidas

El buen momento se ha notado en el lado de las salidas a Bolsa. En los once primeros meses del año se han producido tres incorporaciones al mercado principal —HBX, Cirsa e Izertis— y once más a los mercados de crecimiento de BME, BME Growth y BME Scaleup.

En total, estos mercados alternativos suman ya 154 compañías, que han captado más de 590 millones de euros de financiación en 2025.

Las ampliaciones de capital se han disparado un 80%, hasta superar los 10.900 millones de euros.

La fiesta no se limita a la renta variable. En renta fija, las emisiones corporativas han crecido un 52%, hasta los 79.000 millones de euros.

Desde 2020, once emisores han “repatriado” sus emisiones a los mercados de BME, con un volumen acumulado de 47.000 millones.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha superado por primera vez los 10.000 millones de euros de saldo vivo, consolidándose como fuente de financiación para empresas medianas.​