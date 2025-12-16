Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,7%) pierde los 17.000 puntos con Indra al frente de las caídas

- El Ibex 35 cierra la sesión con un descenso del 0,7% con el que se sitúa en los 16.921 puntos.

- Indra (-5,4%) lidera las caídas del selectivo en una sesión en la que el sector de la defensa europeo sufre los avances en las negociaciones de paz en Ucrania.

- Las principales bolsas europeas pierden entre un 0,2% y un 0,7%.

- Los descensos son similares en Wall Street. El Dow Jones baja un 0,51%; el S&P 500, un 0,48%, y el Nasdaq Composite, un 0,26%.

- La economía estadounidense generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas en noviembre, pero destruyó 105.000 empleos en octubre. La tasa de paro subió al 4,6%. Es el dato más alto desde septiembre de 2021.

- El PMI compuesto de la eurozona ha alcanzado en diciembre los 51,9 puntos, frente a los 52,8 del mes anterior, lo que supone su peor lectura en tres meses. El PMI manufacturero ha caído a mínimos de diez meses, con 49,2 puntos, mientras que el PMI de servicios se situó en 52,6 enteros, en comparación con los 53,6 del mes anterior.

- La confianza de los inversores alemanes ha mejorado significativamente en diciembre ante la expectativa de una recuperación de la principal economía europea. Exactamente, el índice Zew ha subido hasta los 45,8 puntos desde los 38,5 enteros de noviembre.

- El bitcoin dice adiós a la zona de los 90.000 dólares y corre el riesgo de continuar cayendo hacia la zona de los 83.850 dólares como siguiente soporte.

- El precio del oro frena la reacción alcista y aparca de momento el ataque a la zona de los máximos históricos.

- El precio del petróleo Brent baja de los 60 dólares por primera vez desde mayo.

- El par EURUSD continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,1750.