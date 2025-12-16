Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,7%) pierde los 17.000 puntos con Indra al frente de las caídas
El mercado laboral estadounidense creó 64.000 empleos en noviembre, pero la tasa de paro subió al 4,6%.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 16:05 Actividad manufacturera y de servicios de EE. UU. moderan su ritmo en diciembre
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:32 Las nóminas no agrícolas decepcionan y enfrían el mercado laboral de EE. UU.
- 14:31 Las ventas minoristas de EE. UU. se estancan en octubre
- 14:31 Repunte del desempleo en EE. UU. en noviembre
- 10:14 Analizamos el comportamiento de las acciones de Banco Sabadell
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:45 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:20 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:39 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión con un descenso del 0,7% con el que se sitúa en los 16.921 puntos.
- Indra (-5,4%) lidera las caídas del selectivo en una sesión en la que el sector de la defensa europeo sufre los avances en las negociaciones de paz en Ucrania.
- Las principales bolsas europeas pierden entre un 0,2% y un 0,7%.
- Los descensos son similares en Wall Street. El Dow Jones baja un 0,51%; el S&P 500, un 0,48%, y el Nasdaq Composite, un 0,26%.
- La economía estadounidense generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas en noviembre, pero destruyó 105.000 empleos en octubre. La tasa de paro subió al 4,6%. Es el dato más alto desde septiembre de 2021.
- El PMI compuesto de la eurozona ha alcanzado en diciembre los 51,9 puntos, frente a los 52,8 del mes anterior, lo que supone su peor lectura en tres meses. El PMI manufacturero ha caído a mínimos de diez meses, con 49,2 puntos, mientras que el PMI de servicios se situó en 52,6 enteros, en comparación con los 53,6 del mes anterior.
- La confianza de los inversores alemanes ha mejorado significativamente en diciembre ante la expectativa de una recuperación de la principal economía europea. Exactamente, el índice Zew ha subido hasta los 45,8 puntos desde los 38,5 enteros de noviembre.
- El bitcoin dice adiós a la zona de los 90.000 dólares y corre el riesgo de continuar cayendo hacia la zona de los 83.850 dólares como siguiente soporte.
- El precio del oro frena la reacción alcista y aparca de momento el ataque a la zona de los máximos históricos.
- El precio del petróleo Brent baja de los 60 dólares por primera vez desde mayo.
- El par EURUSD continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,1750.
-
Fond-ICO Global permitirá a los fondos presentar sus solicitudes en cualquier momento del año
Axis, brazo de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha modificado el funcionamiento de Fond-ICO Global (con 4.500 millones de euros) con el objetivo de dinamizar el proceso de selección de fondos, mejorar la eficiencia y adaptarse con mayor agilidad a las condiciones del mercado.
A través de una nota de prensa, la entidad ha detallado que, una de las principales novedades aprobadas en el funcionamiento del vehículo, es el cambio a un sistema de inversión abierto y continuo que permita presentar solicitudes en cualquier momento del año.
Hasta ahora, según ha explicado la filial del ICO, la selección de fondos se ha hecho mediante 17 convocatorias periódicas con un plazo de solicitud cerrado, lo que aportaba menos flexibilidad a las gestoras y fondos.
El nuevo sistema busca adaptarse al período de maduración de cada uno de los fondos y que puedan contar con la participación del fondo como inversor en cualquier momento del año, siempre que cumplan las condiciones establecidas para las diferentes categorías.
-
BBVA lidera una ronda de financiación de 25 millones en la startup asiática Olea
La startup Olea, especializada en financiación de cadenas de suministro, ha cerrado una ronda de inversión de 30 millones de dólares (25,5 millones de euros) que ha estado liderada por BBVA, según ha informado el banco en un comunicado.
BBVA considera que con esta operación se consolida como "socio estratégico y principal impulsor del crecimiento de Olea". En la ronda también han participado XDC Network, TheDock y SC Ventures (Standard Chartered).
Olea está radicada en Singapur, por lo que el banco considera que la inversión "fortalece" sus capacidades en Asia.
Desde su lanzamiento, Olea ha facilitado más de 3.000 millones de dólares en financiación a más de 1.000 clientes en más de 70 corredores comerciales.
-
March PE lanza un fondo de secundarios con un tamaño de 60 millones
Banca March, a través de su gestora de capital riesgo March Private Equity, ha lanzado este martes un nuevo vehículo de inversión con un tamaño objetivo de 60 millones de euros y centrado en la adquisición de posiciones directas en compañías privadas mediante estrategias de secundarios 'GP-led' y coinversiones directas minoritarias.
La firma ha detallado en un comunicado que el vehículo, denominado March PE Secundarios I FCR, será un fondo de capital riesgo con la vocación de construir, en un plazo aproximado de dos años, una cartera diversificada compuesta por entre 15 y 20 compañías del segmento middle-market.
El foco geográfico será mayoritariamente Europa, con una exposición parcial a Estados Unidos. Además, según han indicado, para el desarrollo de esta estrategia, contarán el apoyo de una firma internacional de primer nivel como asesora de inversiones, si bien no ha trascendido el nombre de la misma.
-
Banca March compra un edificio en la Diagonal de Barcelona para su nuevo centro de negocio
Banca March ha cerrado la compra del edificio situado en el número 431 bis de la avenida Diagonal de Barcelona hasta ahora propiedad de Alting, en el que ubicará su nuevo centro de negocio, ha informado el grupo en un comunicado este martes.
La entidad ha señalado que con esta operación "reafirma su compromiso con Catalunya", que ha definido como un mercado estratégico para el banco.
El edificio tiene una superficie total de 6.186 metros cuadrados, divididos en 11 plantas sobre rasante y tres sótanos, en el que se ubicarán 18 plazas de párking y espacios técnicos.
-
Endesa abonará un dividendo a cuenta de 0,5 euros brutos el 12 de enero
El consejo de administración de Endesa ha decidido repartir un dividendo a cuenta correspondiente al ejercicio 2025 por un importe de 0,5 euros brutos por acción, con fecha de abono fijada para el próximo 12 de enero, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El desembolso del dividendo se efectuará a través de Banco Santander y se ajustará a la normativa vigente para las entidades integradas en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
Las acciones de Endesa comenzarán a negociarse sin derecho a este dividendo (ex date) a partir del 8 de enero. La fecha de registro (record date), en la que se identificará a los accionistas con derecho a percibir el pago, se establecerá para el día siguiente.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión de corrección para el Ibex 35 tras fracasar en el intento de superar y consolidar la zona clave de los 17.000 puntos. La figura que deja antes del cierre se asemeja a una carcasa invertida, con connotaciones bajistas.
La jornada se ha desarrollado de más a menos, dejando una mecha larga en la parte alta de la vela diaria, aunque en los últimos minutos los alcistas intentan reaccionar desde la zona de mínimos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión, el índice español cede un 0,59% en 16.943 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona (+1,54%), Acciona Energía (+0,84%) e IAG (+0,83%).
Las mayores caídas son para: Indra (-4,89%), Laboratorios Rovi (-3,66%) y Repsol (-2,58%).
-
Walt Disney y Boeing lideran subidas en el Dow Jones mientras Merck cae con fuerza
En la sesión de hoy, Walt Disney avanza un 1,81%, Boeing un 1,30% y Caterpillar un 0,98% dentro de un contexto de corrección del mercado.
En el lado opuesto, Merck & Co. registra la mayor caída con un 2,51%, seguida de IBM (-1,89%) y Chevron (-1,69%).
La jornada refleja un movimiento desigual entre los principales valores industriales y tecnológicos.
-
Atención al petróleo cae con fuerza y toca mínimos desde junio
El barril de Brent pierde más del 3% y cotiza en 58,76 dólares, perforando los mínimos de octubre, mientras el crudo West Texas también cae por encima del 3%, hasta los 55 dólares.
-
Ibex 35 cede más de 110 puntos y marca mínimos intradía en 16.925
El Ibex 35 se deja un 0,66%, perdiendo más de 110 puntos desde el cierre de ayer, y marca nuevos mínimos intradía en 16.925 puntos.
La presión vendedora mantiene al selectivo en terreno negativo, reflejando la debilidad del mercado y la falta de reacción alcista significativa.
-
Así se está financiando la Inteligencia Artificial
La IA se hace cargo de la financiación global En 2025, la IA acaparó casi el 50% de la financiación de riesgo mundial, frente al 34% en 2024. OpenAI y Anthropic por sí solos acapararon el 14% de la inversión global total.
-
El euro supera resistencia clave frente al dólar y avanza con firmeza
El euro se fortalece frente al dólar, superando el último nivel de retorno proporcional Fibonacci del tramo bajista previo y despejando dudas sobre su impulso.
La última resistencia importante superada se sitúa en 1,1782 dólares, consolidando la recuperación y mostrando un avance sostenido en su cruce frente a la divisa estadounidense.
-
Bondalti Iberica modifica la condición mínima de su opa sobre Ercros
Bondalti Iberica ha decidido reducir la condición de aceptación mínima de su oferta pública voluntaria de adquisición sobre Ercros, pasando de un 75% del capital con derecho a voto a más de la mitad de los derechos de voto efectivos.
Con esta modificación, la opa se considerará válida si se aceptan al menos 45.718.100 acciones de Ercros, garantizando un trato más favorable a los destinatarios de la oferta y facilitando la ejecución de la operación.
-
Inventarios en EE. UU. muestran estabilidad en septiembre
-
Actividad manufacturera y de servicios de EE. UU. moderan su ritmo en diciembre
El PMI manufacturero de EE. UU. baja a 51,8 en diciembre frente al 52,2 previo y el 52,0 esperado, indicando expansión más moderada del sector.
El PMI de servicios también disminuye a 52,9, por debajo del 54,1 anterior y del 54,0 estimado, mostrando una ralentización en la actividad del sector servicios.
Los datos sugieren un enfriamiento gradual de la economía estadounidense hacia fin de año.
-
Se está produciendo un intenso goteo a la baja en el selectivo español
El Ibex 35 continúa debilitándose y marcando nuevos mínimos de la sesión en 16.957 puntos, con un goteo constante a la baja.
Cada vez son menos los valores en positivo, destacando únicamente Acciona (+2,14%) y Acciona Energía (+1,58%) como los más alcistas.
La presión vendedora domina la sesión, limitando cualquier intento de rebote.
-
Ibex 35, pendiente de los 17.000 puntos y figura bajista
Si el Ibex 35 vuelve a perder mínimos de la sesión y cierra el hueco alcista abierto desde los 16.956 puntos, se podría dibujar una figura en forma de carcasa invertida, con connotaciones bajistas y riesgo de una ruptura en falso de un nivel clave de resistencia y zona psicológica.
Muy atentos a las próximas horas.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 espera la apertura americana con síntomas de debilidad
El Ibex 35 comienza a perder la zona de los 17.000 puntos y los alcistas no logran iniciar una reacción clara para recuperar este nivel.
En estos momentos, el índice español tantea los mínimos de la jornada, con caídas del 0,37% hasta los 16.981 puntos.
Por arriba destaca la subida de Acciona, superior al 1,20%, mientras que en la parte baja Indra pierde más del 5%.
-
Telefónica mejora su oferta y ultima un acuerdo con los sindicatos por los ERE
Telefónica ha mejorado sustancialmente su oferta a los sindicatos para tres de las filiales más pequeñas de los ERE, lo que acerca definitivamente la posibilidad de un acuerdo global.