Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,11%) marca máximos por encima de los 17.000 puntos gracias a la banca
Esta es la última semana completa del año.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:30 La actividad manufacturera de Nueva York vuelve a terreno negativo en diciembre
- 11:01 La producción industrial de la zona euro supera expectativas en octubre
- 10:28 Analizamos el comportamiento de las acciones de Santander
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:38 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:53 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión con una subida del 1,11%, hasta los 17.041,4 puntos. El selectivo marca así nuevos máximos históricos al cierre de una jornada. Los máximos intradiarios, marcados este mismo lunes, se encuentran en los 17.069,86 enteros.
- El sector bancario protagoniza alguna de las mayores subidas. Bankinter suma un 3,1%; CaixaBank, un 2,34%; Santander, un 2,22%; Unicaja, un 2,09%; BBVA, un 1,74%, y Sabadell, un 1,73%.
- Las principales bolsas europeas amplían las ganancias. Las alzas van del 0,05% al 1,4%.
- Wall Street se gira a la baja tras haber iniciado la sesión en positivo. El Dow Jones cede un 0,1%; el S&P 500, un 0,04%, y el Nasdaq Composite, un 0,24%.
- “A partir de ahora, serán los datos macroeconómicos los que centren la atención de los inversores”, señalan los analistas de Link Securities.
- Los mismos expertos señalan que los datos serán fundamentales “para poder determinar el estado real por el que atraviesan las grandes economías desarrolladas” y para intentar predecir “cuáles serán los próximos movimientos que en materia de tipos llevarán a cabo los principales bancos centrales”.
- Esta semana se reúnen el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.
- A lo largo de esta semana se conocerán los PMI manufactureros y de servicios de algunas de las mayores economías del mundo.
- El martes se conocerán las cifras de empleo de noviembre en EEUU, mientras que el miércoles se publicarán las ventas minoristas del mismo mes.
- A finales de semana, jueves y viernes, se publicarán las lecturas de inflación de noviembre de EEUU: el IPC en el primer caso y el PCE en el segundo.
- El bitcoin pelea por recuperar la zona de los 90.000 dólares para evitar continuar con las correcciones vistas este fin de semana.
- El precio del oro recupera la recogida de beneficios del viernes pasado y regresa con fuerza a la zona de los 4.350 dólares.
- El barril de petróleo Brent intenta mantenerse por encima de los 61 dólares por barril como último soporte para evitar un testeo a los mínimos anuales.
- El par EURUSD continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,1750.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de escaso movimiento para el Ibex 35, que mantuvo el hueco alcista de apertura, pero tras la primera hora de contratación, su comportamiento se volvió lateral, con movimientos de cerca de 40 puntos entre mínimo y máximo.
Los ataques a las zonas de soporte y resistencia intradiarias fueron constantes, y el signo positivo prevaleció durante toda la jornada, consolidando la zona y el nivel psicológico de los 17.000 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,08% en los 17.037 puntos.
Los valores más alcistas son, en estos instantes: Bankinter (+2,86%), IAG (+2,81%) y Ferrovial (+2,39%).
El mayor castigo se lo lleva Inditex (-1,69%). Le siguen Telefónica (-1,32%) y Fluidra (-0,98%).
Iberdrola vende a Edison Next sus plantas de gas para tratamiento de purines en España
Iberdrola ha llegado a un acuerdo con la compañía de servicios energéticos Edison Next para vender su cartera de activos de gas para el tratamiento de purines en España, que suma 52 megavatios (MW).
-
Williams de la Fed: objetivo de inflación del 2% y crecimiento estable
Williams, de la Reserva Federal, señaló que es fundamental volver a situar la inflación en el 2% y que la política monetaria ha pasado de moderadamente restrictiva a neutral.
Anticipa un uso activo de la facilidad repo para gestionar liquidez, prevé que el desempleo en EE. UU. caiga al 4,5% a finales de 2025 y proyecta un crecimiento del PIB del 2,25% en 2026.
Además, espera que la inflación alcance el 2,5% en 2026 y el 2% en 2027, mientras considera los aranceles como un ajuste temporal de precios.
Goldman Sachs, Nvidia y Procter & Gamble lideran los avances de los industriales
En estos momentos, Goldman Sachs es el valor más alcista del Dogeons de Industriales, con una subida del 1,34%, seguido de cerca por Nvidia con un 1,31% y Procter & Gamble con 1,07%.
En la parte baja, Salesforce cae un 2,77%, Apple un 1,40% y United Health un 0,96%, completando el podio de perdedores de la jornada.
-
La gráfica que lo dice todo: Google es internet
- El 90.04% de la cuota de mercado global de motores de búsqueda la tiene Google.
- El competidor más cercano, Bing, se queda con apenas un 4.31%.
Realmente no hay competencia; es un dominio absoluto.
Ibex 35 recupera los 17.000 tras un movimiento en V
El primer movimiento de volatilidad de la sesión llevó al Ibex 35 por debajo de los 17.000 puntos, tocando los 16.990, antes de rebotar con una figura en V.
El índice vuelve a cotizar por encima de los 17.000 puntos, reflejando un rebote técnico rápido y sólido.
CNMV suspenderá cautelarmente la negociación de acciones de Grupo Catalana Occidente
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido suspender cautelarmente, a partir del 16 de diciembre de 2025 a cierre de mercado, la negociación de las acciones de Grupo Catalana Occidente, S.A. y valores vinculados, tras la solicitud de INOC, S.A. para la correcta ejecución y liquidación de una venta forzosa.
La suspensión se mantendrá hasta la exclusión definitiva de las acciones del mercado.
-
El Ibex 35 amenaza con perder los 17.000 puntos
El Ibex 35 pone a prueba la parte baja del lateral de consolidación que ha mantenido casi toda la sesión y se aproxima peligrosamente a los 17.000 puntos.
Es crucial que los alcistas reaccionen para impedir que los bajistas rompan esta zona tan representativa del selectivo español.
El euro rebota frente al dólar y enfrenta su última resistencia importante
El cruce euro/dólar suma un 0,15% hasta 1,1758 dólares tras rebotar desde la zona de 1,15 dólares.
La divisa europea logra resolver al alza su tendencia bajista y se aproxima al último nivel de corrección proporcional Fibonacci tras el tramo final de la caída.
-
Así abre Wall Street
-
La CNMC actualiza los procedimientos para regularizar las ocupaciones irregulares de conductos y postes de Telefónica
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una actualización de los procedimientos para regularizar las ocupaciones irregulares en las infraestructuras pasivas de Telefónica, como conductos y postes.
La decisión, enmarcada en el expediente IRM/DTSA/001/23, introduce mejoras orientadas a aportar mayor seguridad jurídica, desincentivar ocupaciones indebidas reiteradas, reducir conflictos entre operadores y agilizar la gestión de incidencias.
El Ibex 35 continúa lateral y sin cambios técnicos relevantes
El Ibex 35 apenas registra variaciones desde el punto de vista técnico y se mantiene en fase lateral, ligeramente por encima de los 17.000 puntos.
IAG lidera las subidas con un avance del 3,20%, seguido de Bankinter con un 2,68% y Sacyr con un 2,18%.
La sesión transcurre con una notable sensación de calma y escasa presión vendedora.
Nvidia lidera el rebote de las 7 magníficas tras dos sesiones de caídas
Nvidia avanza un 1,1% y encabeza el rebote del grupo tras las recientes caídas por la preocupación sobre el elevado gasto y los retrasos en proyectos ligados a la IA.
Tesla sube un 1,4%, Alphabet un 0,7% y Amazon un 0,4%, mientras Apple avanza un 0,1% y Meta y Microsoft apenas registran cambios.
La inflación subyacente de Canadá se enfría
El IPC subyacente de Canadá retrocede un 0,1% mensual en noviembre, frente al 0,6% previo, mientras que la tasa anual se mantiene estable en el 2,9%.
El IPC general sube un 0,1% mensual, ligeramente por debajo del 0,2% anterior, confirmando una moderación gradual de las presiones inflacionistas.
La actividad manufacturera de Nueva York vuelve a terreno negativo en diciembre
El índice manufacturero Empire State cae hasta -3,90 en diciembre, frente al 18,70 del mes anterior, reflejando un deterioro brusco de las condiciones del sector.
El dato apunta a una pérdida de impulso en la industria estadounidense al cierre del año, aumentando las dudas sobre la fortaleza del ciclo económico.
Los bajistas frenan al Ibex 35 y lo devuelven a los 17.000 puntos
El Ibex 35 ha sido rápidamente contenido por los bajistas, que han impedido la continuidad del movimiento alcista.
El índice regresa a la zona próxima a los 17.000 puntos, anulando el empuje alcista de los últimos minutos y devolviendo al mercado a una situación de mayor equilibrio.
Artá Capital refuerza su área de Relación con Inversores con Isabel Martín Hinojosa
Artá Capital ha incorporado a Isabel Martín Hinojosa como responsable de reforzar la comunicación con los inversores, atender las necesidades de sus limited partners (LPs) y apoyar la estrategia de expansión y captación de capital del fondo.
Anteriormente, desarrolló su trayectoria profesional durante siete años en Klarphos y Goldman Sachs Asset Management, dentro del área de desarrollo de negocio.
Indexa anuncia nueva bajada de comisiones en 2026 en su décimo aniversario
Indexa Capital cierra su décimo año con 4.300 millones de euros gestionados, 1.300 millones más que hace un año, lo que supone un crecimiento del 44% respecto al año anterior.
Este incremento ha sido acompañado por una cada vez mayor base de más de 130.000 clientes.
Fiel a su filosofía de "menos costes, más rentabilidad", Indexa volverá a bajar sus comisiones en 2026, por décimo año consecutivo, en beneficio de la mayoría de sus clientes.
Las carteras de fondos verán una bajada de hasta 0,005 puntos porcentuales, y los planes de pensiones una bajada de 0,007 puntos porcentuales, equivalentes en total a un ahorro de 260.000 euros al año.
Canadá acelera la construcción de viviendas en noviembre
Las nuevas construcciones de viviendas en Canadá alcanzan las 254.100 en noviembre, por encima de las 250.000 previstas y de las 232.200 del mes anterior.
El dato confirma un repunte de la actividad inmobiliaria, apoyado en unas condiciones financieras más favorables y en la necesidad de ampliar la oferta residencial.