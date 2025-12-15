Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,11%) marca máximos por encima de los 17.000 puntos gracias a la banca

- El Ibex 35 cierra la sesión con una subida del 1,11%, hasta los 17.041,4 puntos. El selectivo marca así nuevos máximos históricos al cierre de una jornada. Los máximos intradiarios, marcados este mismo lunes, se encuentran en los 17.069,86 enteros.

- El sector bancario protagoniza alguna de las mayores subidas. Bankinter suma un 3,1%; CaixaBank, un 2,34%; Santander, un 2,22%; Unicaja, un 2,09%; BBVA, un 1,74%, y Sabadell, un 1,73%.

- Las principales bolsas europeas amplían las ganancias. Las alzas van del 0,05% al 1,4%.

- Wall Street se gira a la baja tras haber iniciado la sesión en positivo. El Dow Jones cede un 0,1%; el S&P 500, un 0,04%, y el Nasdaq Composite, un 0,24%.

- “A partir de ahora, serán los datos macroeconómicos los que centren la atención de los inversores”, señalan los analistas de Link Securities.

- Los mismos expertos señalan que los datos serán fundamentales “para poder determinar el estado real por el que atraviesan las grandes economías desarrolladas” y para intentar predecir “cuáles serán los próximos movimientos que en materia de tipos llevarán a cabo los principales bancos centrales”.

- Esta semana se reúnen el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

- A lo largo de esta semana se conocerán los PMI manufactureros y de servicios de algunas de las mayores economías del mundo.

- El martes se conocerán las cifras de empleo de noviembre en EEUU, mientras que el miércoles se publicarán las ventas minoristas del mismo mes.

- A finales de semana, jueves y viernes, se publicarán las lecturas de inflación de noviembre de EEUU: el IPC en el primer caso y el PCE en el segundo.

- El bitcoin pelea por recuperar la zona de los 90.000 dólares para evitar continuar con las correcciones vistas este fin de semana.

- El precio del oro recupera la recogida de beneficios del viernes pasado y regresa con fuerza a la zona de los 4.350 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta mantenerse por encima de los 61 dólares por barril como último soporte para evitar un testeo a los mínimos anuales.

- El par EURUSD continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,1750.