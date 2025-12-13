El Ibex pulveriza las previsiones en los 17.000 puntos: sube un 45,4% en 2025, casi cinco veces más de lo esperado

Las previsiones para 2026 son optimistas pero prudentes, con expectativas de avances más moderados y el foco puesto en la banca y el sector industrial como principales apoyos del índice.

El Ibex 35 superó este viernes los 17.000 puntos por primera vez en su historia. Aunque el selectivo no logró consolidar los máximos históricos, sí elevó la rentabilidad anual al 45,4%. El repunte es casi cinco veces superior a lo esperado por los analistas.

Ningún experto esperaba que el Ibex 35 viviese el que puede ser el segundo mejor año desde que vio la luz en enero de 1992.

“A finales de 2024 muchas casas hablaban de un potencial razonable del 10% al 15% para 2025, con objetivos en la zona de 11.700–13.800 puntos”, recuerda Antonio Castelo, analista de iBroker.

Es decir, las previsiones más pesimistas anticipaban una subida anual del Ibex 35 inferior al 1%. El avance esperado en las estimaciones más positivas era del 19%.

En el centro de ese arco se encuentran las predicciones de subidas en torno al 10%. Esas también se quedan cortas. Muy cortas, de hecho, ya que el repunte de este año es unas 4,6 veces superior.

Incluso el objetivo que manejaba el mercado ya entrado el año, en torno a los 14.500 puntos, también ha quedado totalmente desfasado.

El rally del Ibex 35 ha obligado a los analistas a ir modificando sus previsiones. Ahora el consenso fija cerca de los 17.500 puntos la meta para 2025. Alcanzarla implica una subida adicional algo inferior al 4%.

Los motores del rally

La banca es la primera clave que explica la fuerte subida del Ibex 35. Como muestra, el índice sectorial bancario se dispara un 103,4% este ejercicio, pulverizando todos los registros.

Las entidades han encadenado un año de beneficios al alza, rentabilidades sobre recursos propios cercanas al 10% y cotizaciones que, por primera vez desde la crisis, se han situado por encima del valor en libros.

Todo ello aderezado con una sucesión de dividendos y recompras de acciones que ha actuado como un turbo para un Ibex 35 en el que las compañías relacionadas con las finanzas pesan más de un 35%.

La segunda pieza es macroeconómica. España ha crecido por encima de la media de la eurozona, el INE ha revisado los datos de PIB del pasado más reciente y los organismos internacionales y los servicios de estudios han mejorado sus previsiones para 2025 y 2026.

Castelo subraya que el punto de partida también jugaba a favor: el Ibex 35 cotizaba con descuento frente a otros mercados y sin haber recuperado los máximos precrisis.

Ese cóctel –valoraciones bajas, tipos todavía elevados que favorecen a los bancos y flujos internacionales buscando alternativas a la tecnología estadounidense– ha impulsado la revalorización del selectivo español.

El resultado es un año que muchos gestores califican ya de histórico y que parece difícil que se repita en el futuro.

Para Castelo, 2025 es un “año histórico, pero no extrapolable”: lo vivido este ejercicio es más una excepción que una nueva norma.

Con el índice en máximos, el analista ve al Ibex 35 “jugando en terreno por explorar”. Cree que el salto a la zona de 17.500 puntos es difícil pero no imposible. El sesgo sigue siendo alcista, pero “con el freno de mano echado”.

Más importante aún es el cambio de fondo. A juicio de Castelo, el Ibex 35 deja de ser un índice para comprar “con el piloto automático”.

2026

Las gestoras que ya se han pronunciado sobre la evolución del Ibex 35 mantienen un tono constructivo. El optimismo es claro, aunque reina la prudencia tras el rally de 2025.

Renta 4 ve recorrido adicional, pero limitado. Calcula un margen alcista hasta el entorno de los 17.300 puntos. Es decir, en la entidad esperan un avance mucho más moderado que el de este ejercicio, aunque esperan que la evolución sea positiva.

Santander AM confía en que el crecimiento de los beneficios se mantenga cerca de tasas de doble dígito. Sus expertos consideran que el Ibex puede seguir superando máximos, apoyado en fundamentales sólidos y en una economía que crece por encima de la media.

En la gestora mantienen el foco en la banca y en el sector industrial, favorecidos por tipos estables y disciplina de costes.

GVC Gaesco maneja un cuadro algo más ambicioso. Ajustando efectos extraordinarios, estima crecimientos del beneficio por acción cercanos al 11% anual en 2025, 2026 y 2027.

En la firma ven un entorno de tipos estables, menor tensión geopolítica y un crecimiento global modesto, pero suficiente para sostener el avance de los resultados.

BlackRock, la mayor gestora del mundo, sitúa a España entre sus grandes apuestas para 2026. Sus analistas destacan la combinación de un entorno macro favorable y las “señales optimistas” del mercado laboral.

Señalan, además, el peso del sector financiero y de las utilities en los índices españoles como un apoyo adicional para la renta variable nacional.