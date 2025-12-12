Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se sugieren niveles de protección para cada valor, como BBVA en 18,69€, Santander en 9,46€, CaixaBank en 9,88€ e IAG en 4,41€.

Valores como BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan por su buen momento técnico y son recomendados para invertir.

En EE. UU., el Dow Jones, Russell y S&P 500 también marcan máximos históricos en base a cierres.

El selectivo español marca nuevos máximos históricos aunque deja en duda el ataque de los 17.000 puntos para cerrar una estupenda semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reacciona estupendamente y logran marcar nuevos máximos históricos el Dow Jones y el Russell, además del S&P 500 en base cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,69 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que se va a hacer con los 9,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,46 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor vuelve a hacerse con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,88 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.