Inditex sigue mostrando fortaleza

Inditex estaba en el punto de mira de los inversores por el deterioro que había experimentado en su crecimiento y por los múltiplos exigentes a los que cotizaba. Si la compañía no era capaz de volver a esas tasas de crecimiento de ingresos, los múltiplos deberían ser menores.

Sin embargo, la empresa ha vuelto a sorprender al mercado y el panorama del sector está empezando a cambiar. ¿Es de nuevo el momento de Inditex?

Inditex consiguió sorprender al mercado con un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante del 8,4%. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que en el primer mes del último trimestre los ingresos aumentaron en un 10,6% a tipo de cambio constante.

Esto supone que a pesar del impacto de la divisa, el negocio fundamental sigue siendo sólido y que se beneficiará de la recuperación que el sector de la moda ya está viviendo.

Los resultados de Inditex podrían interpretarse como un evento aislado, lo que seguiría manteniendo la preocupación sobre los próximos trimestres. No obstante, los resultados que hemos visto en el resto de empresas de moda dejan un buen sabor de boca, con el lujo sorprendiendo e incluso compañías de calzado como Lululemon batiendo expectativas.

Por ello, pensamos que el sector está empezando a recuperarse e Inditex es una de las mejores posicionadas para beneficiarse de ello. De hecho, incluso en regiones como Asia o Estados Unidos estamos viendo cierto repunte, lo que da margen de mejora del crecimiento en los próximos trimestres.

A esto hay que añadir la expansión de locales de Inditex. En concreto, en los nueve primeros meses del año se han abierto tiendas en 30 mercados y marcas como Bershka están empezando a introducirse físicamente en mercados como Dinamarca en este año y lo hará en 2026 en Estados Unidos, u Oysho en Países Bajos en el mes de septiembre de este año. Después de un periodo de reorganización (que en parte sigue vigente) la expansión en metros cuadrados le permitirá también incrementar los ingresos.

Análisis técnico de Inditex

Por todo ello, podemos estimar un crecimiento de los ingresos del 5% para el año completo y del 8% en el 2026. Con un descuento de flujos de caja, tenemos un precio objetivo de 61,44 euros por acción, lo que supone un potencial de más del 11% desde los precios actuales.

Las acciones de Inditex se encuentran en una zona de resistencia clave cerca de máximos históricos. Pensamos que la acción romperá esta resistencia por dos motivos. El primero es que el ADX ha cogido fuerza y está entrando en una zona de tendencia fuerte.

El segundo es el cruce de medias móviles, con la de 14 sesiones rompiendo con fuerza la de 28, además de un precio muy por encima de ambas medias. Aunque en el corto plazo pueda haber un retroceso, la tendencia puede seguir siendo positiva en el medio-largo plazo.